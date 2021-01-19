Навальный помещён в камеру СИЗО «Матросская тишина»

Политика Алексея Навального, арестованного накануне на 30 суток, поместили в трёхместную камеру карантинного отделения следственного изолятора "Матросская тишина". В ней он содержится один, поскольку после прибытия из-за границы должен пройти 14-дневный карантин. Об этом сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, посетивший оппозиционера в СИЗО.

По его словам, в камере есть холодильник, электрический чайник, телевизор и горячая вода. Мельников также перечислил всё что выдали Навальному в СИЗО: матрас, подушку, одеяло, постельное белье, тарелку, кружку, ложку, зубную щетку, пасту, мыло, одноразовую бритву, туалетную бумагу.

Член ОНК передал слова Навального о том, что он рад снова оказаться на Родине и поблагодарил за поддержку. Навальный также сообщил, что со стороны сотрудников учреждения морального и физического давления на него не оказывается.

Оппозиционера Алексея Навального задержали в воскресенье вечером в мосоковском аэропорту Шереметьево, куда он прибыл из Германии, где лечился после отравления. Вчера суд, который проходил в здании ОВД в Химках, отправил его в СИЗО до 15 февраля. На 2 февраля назначено заседание суда о замене Навальному условного срока по так называемому делу "Ив Роше" на реальный по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш напомнила, что оппозиционер раньше никогда не сидел в СИЗО, если не считать одной ночи в Кирове. "Там другие условия, там с ним почти невозможно связаться", - написала Ярмыш в твиттере.