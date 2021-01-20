В Абхазии подтвержден 91 новый случай коронавируса, 2 человека скончались

Готовясь покинуть Белый дом, президент США Дональд Трамп помиловал бывшего стратега Белого дома Стива Бэннона и еще 72 человека. Об этом пишет русская служба Би-би-си.

«Президент Трамп предоставил полное помилование Стивену Бэннону. Прокуроры преследовали господина Бэннона с помощью обвинений, связанных с мошенничеством, вытекающего из его участия в политическом проекте. Господин Бэннон - важный лидер консервативного движения, известный своим политическим чутьем», – говорится в сообщении Белого дома.

Стив Бэннон возглавлял предвыборный штаб Трампа в последние месяцы кампании 2016 года и после победы на выборах получил пост главного стратега Белого дома. В августе 2017 года Бэннон покинул Белый дом.

Министерство юстиции США обвиняло Бэннона и трех его сообщников в мошеннических действиях, в результате которых они присвоили сотни тысяч долларов в рамках кампании «Мы строим стену», собравшей путем краудфандинга 25 млн долларов через сотни тысяч пожертвований.

Политтехнолог получил из этой суммы больше миллиона долларов, по крайней мере часть из которых он потратил на личные расходы, как утверждают федеральные прокуроры из Южного округа Нью-Йорка.

После ареста Бэннона Трамп заявил, что сожалеет об этом, но отметил, что уже несколько лет не общался с ним и в свое время выступил резко против частного сбора средств на строительство стены. В Белом доме подчеркнули, что президент не имел никакого отношения к этому делу.

Освободив от наказания 73 человека, уходящий президент США тем же указом смягчил наказание еще 70 осужденным. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме, советникам удалось отговорить Трампа от помилования самого себя и членов своей семьи. Ни один президент раньше сам себя не миловал, у юристов нет единого мнения о законности такого шага.

Одновременно с Бэнноном Трамп помиловал рэперов Лил Уэйна и Kodak Black, осужденных за незаконный оборот оружия, и бывшего мэра Детройта Кваме Килпатрика, который с 2013 года отбывал 28-летний срок по обвинению в коррупции.

Также в числе помилованных - политконсльтант Пол Эриксон, бывший бойфренд россиянки Марии Бутиной, которая была осуждена в США за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом».

«Эриксон был осужден на основании фальшивки о российском сговоре. После того, как не было найдено никаких оснований обвинить его в каких-либо преступлениях относительно связей с Россией, его обвинили в мелком финансовом преступлении», - говорится в сообщении Белого дома. Ранее Эриксен был приговорен к семи годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.

Ранее Эриксен был приговорен к семи годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.