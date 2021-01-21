Ангела Меркель призвала Россию освободить Алексея Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Россию освободить из-под ареста Алексея Навального. Об этом сообщает Deutsche Welle. По словам канцлера, правительство ФРГ считает такой шаг очень правильным.

Алексея Навального задержали 17 января сразу после прилёта из Германии, где он лечился после отравления летом прошлого года ядом "Новичок". Через сутки суд отправил его на 30 дней в СИЗО "Матросская тишина". Ходатайство в суд подала Федеральная служба исполнения наказаний. По мнению ФСИН, Навальный скрывался от контроля, когда был в Германии на лечении после отравления, и нарушил условия своего испытательного срока. При этом Навальный получил от российских властей официальное разрешение на выезд в Германию. Адвокаты оппозиционера заявляют, что решение об отправке Навального в СИЗО незаконно.

По данным германского журнала Der Spiegel, Европарламент намерен потребовать от Европейского союза остановить строительство газопровода "Северный поток – 2" и ввести санкции в отношении причастных к решению о задержании и аресте Навального. Проект резолюции будет вынесен на голосование 21 января.

По мнению авторов документа, также должны быть приняты ограничительные меры в отношении ответственных за нападения на оппозиционеров, а также против "российских олигархов", "членов ближайшего окружения президента Путина" и"пропагандистов СМИ".

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и необязательны к исполнению, но являются политическим ориентиром для государств, входящих в Евросоюз. Санкции в ЕС вводятся решением всех входящих в него 27 стран.

Российские власти отвергают свою причастность к отравлению Навального.