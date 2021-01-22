Новый глава USAGM сменила руководство «Голоса Америки»

Исполняющая обязанности главы Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Келу Чао в первый день работы сменила директора "Голоса Америки".

Тем самым Чао отменила широко раскритикованное назначение, которое сделал её предшественник Майкл Пэк, руководивший USAGM с подачи бывшего президента США Дональда Трампа. В декабре Пэк назначил руководителем "Голоса Америки" Роберта Рейли. Сейчас Келу Чау уволила его вместе с заместителем Элизабет Роббинс.

Исполняющим обязанности главы "Голоса Америки" назначена бывший директор службы новостей этой компании Иоланда Лопес. Её Рейли на прошлой неделе перевел на другую работу.

Об отставке Майкла Пэка с поста главы USAGM стало известно в первый день пребывания на посту президента США Джо Байдена. После своей инаугурации 20 января новый глава Белого дома подписал более 10 распоряжений и указов, а также сделал кадровые перестановки в руководстве федеральных ведомств. Помимо прочего, новая администрация потребовала уйти в отставку от Майкла Пэка. До этого Байден и члены его переходной команды заявляли, что проведут оценку работы главы USAGM, которого обвиняли в некорректных действиях в отношении контролируемых им медиакорпораций.

Майкл Пэк возглавил Агентство США по глобальным медиа в начале июня прошлого года. Ряд сенаторов-демократов при обсуждении его кандидатуры в Конгрессе высказывали опасения, что Пэк во главе агентства будет действовать в интересах президента Трампа. Сам Майкл Пэк это отрицал, подчёркивая, что деятельность USAGM должна строиться на отказе от политического вмешательства в работу журналистов.

Впоследствии за первые две недели в должности главы USAGM Майкл Пэк уволил сразу нескольких руководителей медиаорганизаций, входящих в структуру USAGM, в том числе, президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флая.