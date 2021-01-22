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Песков заявил, Путин не бывает во «дворце Путина»
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время онлайн-конференции с журналистами вновь прокомментировал расследование Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией о так называемом "дворце Путина" - комплексе под Геленджиком стоимостью в миллиарды рублей, сооружённом, как утверждается, на деньги госкорпораций и бизнесменов из окружения президента России. Расшифровку беседы публикует "Медуза".
Расследование, опубликованное на этой неделе, получило уже более 55 млн просмотров в Youtube и вошло в тренды не только в России, но и в целом ряде других стран.
На вопрос "Эха Москвы" о том, последуют ли от Кремля какие-то разъяснения о том, был ли построен дворец для Путина, как утверждает Навальный, Песков ответил: "Здесь не нужны никакие разъяснения". Утверждения о том, что Путин имеет к дворцовому комплексу отношение, он назвал "враньём". "Все компиляционные материалы, которые содержатся в этом материале — это хорошая качественная «клюква», которая вызывает большое количество просмотров" - сказал в частности Песков. На вопрос о том, пользуется ли Путин этим объектом, он ответил "нет", а на уточняющий вопрос, был ли президент там когда-либо, сказал: "мне неизвестно, что президент там когда-то был, я такой информацией не располагаю".
При этом Песков не стал говорить, кому в реальности принадлежит дворец. "У нас есть много крупных, менее крупных, совсем крупных бизнесменов, которые могут строить любые объекты" - подчеркнул он. По бумагам, дворец принадлежит акционерному обществу "Бином", пятеро управляющих которого являются сотрудниками компании "Акцепт", которую ФБК связывает с родственником Путина Михаилом Шеломовым.
Пескову также задали вопрос о несогласованных акциях протеста, которые сторонники Навального намерены провести 23 января - в знак протеста против его ареста и преследования. "Как таковой акции нет. Есть определенные провокаторы, которые призывают к этой акции. Действия провокаторов нам хорошо понятны. Они хорошо понятны правоохранительным органам, и принимаются соответствующие меры в отношении этих провокаторов" - сказал Песков, призвав оценивать итоги акции после того, как она пройдёт. При этом он отметил, что правоохранительные органы имеют право противодействовать незаконным, как он выразился, акциям.
- О намерении провести 23 января во многих городах России уличные акции протеста сторонники Навального заявили после того, как оппозиционер был отправлен в СИЗО после возвращения в Россию.
- После этого было опубликовано и расследование о "дворце Путина".
- Полиция во многих регионах России и в Москве в преддверии акций задерживает сторонников Навального, суды отправляют их под административный арест по обвинению в призывах к несогласованным митингам.
Другие новости дня
В Абхазии могут ввести уголовную ответственность за незаконную добычу криптовалют
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня провел встречу с депутатами абхазского парламента. Как пишет «Апсныпресс», основные темы встречи - ситуация в энергетической отрасли и борьба с незаконной добычей криптовалют.
Бжания заявил, что в абхазской энергетике сложилась тяжелая ситуация, а меры, которые принимались ранее, должного эффекта не дали.
«Требуется принятие дополнительных мер. В понедельник мы внесем в парламент законопроекты, предусматривающие внесение изменений в том числе и в Кодекс об административных правонарушениях, и просим их поддержать. Предложения касаются усиления мер ответственности за незаконную добычу криптовалют, а именно многократного увеличения штрафных санкций. Законопроекты предусматривают и такую меру, как конфискация оборудования, и, если это потребуется, меру уголовной ответственности», – сказал Бжания.
Он попросил депутатов не откладывать столь важный вопрос в «долгий ящик» и рассмотреть его как можно быстрее. «Одними силами «Черноморэнерго» или МВД этот вопрос не решить, нужна слаженная совместная работа», – отметил Бжания.
Спикер абхазского парламента Валерий Кварчия говорит, что поддерживает инициативу Бжания.
«Мы в парламенте, да и весь наш народ, созрели для того, чтобы ужесточить законы против тех, кто игнорирует интересы своего народа и государства. Мы должны быстро и сообща решить этот вопрос, и я думаю, парламент поддержит ваши законопроекты», – сказал Кварчия.
- В ноябре прошлого года в Абхазии начались веерные отключения электроэнергии (трижды в день, по два часа). Причина – возникший на фоне роста потребления криптоферм дефицит электроэнергии. После отключения некоторых объектов суточные ограничения сократили до четырёх, затем до двух часов.
- 5 декабря на сухумской подстанции произошел пожар. В результате без света остались центральная и западная части Сухуми и село Яштуха. Ремонтные работы на поврежденной подстанции велись в течение нескольких дней.
- Гендиректор «Черноморэнерго» подписал приказ «О незамедлительном отключении всех действующих ферм по добыче криптовалют». Председатель Госкомсвязи самопровозглашенной республики же приказал ограничить доступ в интернет для майнинга криптовалют.
В центре Минска, предположительно, совершен акт самосожжения
В центре Минска, у Дома правительства на площади Независимости, предположительно, 35-летний мужчина совершил самоподжог, передает Радио Свобода. Его госпитализировали.
Очевидцы сообщают, что пламя с горящего человека сбили охранники при помощи огнетушителей, на место происшествия приехала скорая помощь, которая увезла пострадавшего, передает TUT.BY.
По данным Следственного комитета Беларуси, мужчина облил себя неустановленной жидкостью, после чего поджег. Охваченный пламенем мужчина был потушен прохожим и сотрудником правоохранительных органов. На месте работают следователи, сотрудники МВД и Госкомитета судебных экспертиз.
Сейчас место происшествия оцеплено, сообщают местные СМИ.
"Уточняются обстоятельства, на место выехала следственно-оперативная группа. Мы устанавливаем личность пострадавшего мужчины, как только станут известны все обстоятельства – мы обязательно об этом расскажем", – рассказала TUT.BY официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
В МЧС сообщили, что помощь спасателей на площади Независимости не потребовалась, но уточнили, что пострадавший доставлен в больницу.
Позже о состоянии пострадавшего рассказали в Минздраве. Пострадавший на площади Независимости человек находится без сознания.
"При первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у него более 50% ожогов тела. Медицинские работники скорой помощи транспортировали пострадавшего в Республиканский ожоговый центр", – сообщили в ведомстве.
18 сентября в белорусском городе Смолевичи 36-летний Сергей Радченя облил себя бензином и поджег возле отделения милиции. Мужчину потушил сотрудник РОВД из огнетушителя. Радченя получил ожоги 95% поверхности тела и дыхательных путей. Позже мужчина скончался в больнице.
Новый глава USAGM сменила руководство «Голоса Америки»
Исполняющая обязанности главы Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Келу Чао в первый день работы сменила директора "Голоса Америки".
Тем самым Чао отменила широко раскритикованное назначение, которое сделал её предшественник Майкл Пэк, руководивший USAGM с подачи бывшего президента США Дональда Трампа. В декабре Пэк назначил руководителем "Голоса Америки" Роберта Рейли. Сейчас Келу Чау уволила его вместе с заместителем Элизабет Роббинс.
Исполняющим обязанности главы "Голоса Америки" назначена бывший директор службы новостей этой компании Иоланда Лопес. Её Рейли на прошлой неделе перевел на другую работу.
Об отставке Майкла Пэка с поста главы USAGM стало известно в первый день пребывания на посту президента США Джо Байдена. После своей инаугурации 20 января новый глава Белого дома подписал более 10 распоряжений и указов, а также сделал кадровые перестановки в руководстве федеральных ведомств. Помимо прочего, новая администрация потребовала уйти в отставку от Майкла Пэка. До этого Байден и члены его переходной команды заявляли, что проведут оценку работы главы USAGM, которого обвиняли в некорректных действиях в отношении контролируемых им медиакорпораций.
Майкл Пэк возглавил Агентство США по глобальным медиа в начале июня прошлого года. Ряд сенаторов-демократов при обсуждении его кандидатуры в Конгрессе высказывали опасения, что Пэк во главе агентства будет действовать в интересах президента Трампа. Сам Майкл Пэк это отрицал, подчёркивая, что деятельность USAGM должна строиться на отказе от политического вмешательства в работу журналистов.
Впоследствии за первые две недели в должности главы USAGM Майкл Пэк уволил сразу нескольких руководителей медиаорганизаций, входящих в структуру USAGM, в том числе, президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флая.
Грузия с 1 февраля снимает ограничения на международные авиарейсы
Ограничения на международное регулярное авиасообщение в Грузии будут сняты с 1 февраля, – заявила министр экономики страны Натия Турнава.
«Все авиакомпании, которые оперируют или оперировали в стране, а также новые авиакомпании смогут выполнять регулярные авиарейсы», – сказала она.
Осуществление полетов, по её словам, будет возможно при соблюдении мер безопасности и международных регуляций.
«Мы также обсуждаем, а на следующей неделе определимся с тем, как упростить режим въезда в страну визитёрам из различных стран», – сказала Турнава.
Министр не исключила, что Грузия уже весной сможет принять туристов из Израиля, стран Персидского залива и ЕС – тех государств, где, по её словам, идёт активная вакцинация граждан от COVID-19.
- Из-за пандемии COVID-19 регулярное авиасообщение между Грузией и другими странами было полностью приостановлено с 21 марта. Ограничения не касались грузовых, а также чартерных, репатриационных, гуманитарных и технических рейсов.
- С 13 июля было снято ограничение на регулярные авиарейсы из Тбилиси только в направлении Мюнхена, Парижа и Риги, а с ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще по нескольким направлениям. Однако из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, как грузинским, так и иностранным авиакомпаниям пришлось отменить или отложить на определенное время уже запланированные авиарейсы. Позже Грузия продлила до 1 февраля 2021 года частичные ограничения на регулярные авиарейсы.
Большинство ограничений по COVID-19 сохранятся в Грузии после 1 февраля
Большинство ограничений, введенных в Грузии для борьбы с эпидемией коронавируса 28 ноября, останутся в силе после 1 февраля 2021 года. Соответствующее заявление сегодня на брифинге сделала вице-премьер, глава Минрегионразвития Грузии Майя Цкитишвили.
Как пишет «Новости-Грузия», межведомственный координационный совет продолжит придерживаться стратегии точечных мер. С 1 февраля ограничения будут ослаблены только в тех городах, где эпидемиологическая ситуация улучшилась. Это Батуми, Зугдиди, Поти, Гори и Телави. Через десять дней там возобновится работа общественного транспорта, откроются школы.
В Тбилиси и Рустави с 1 февраля возобновят работу торговые центры и непродовольственные магазины. По словам Цкитишвили, здесь общественный транспорт и школы начнут функционировать не ранее 1 марта.
Рынки закрытого типа во всех городах Грузии откроются с 15 февраля. Что касается объектов питания, в ближайшее время открыться смогут некоторые заведения в Аджарии – регионе, где процент выявляемости новых случаев коронавируса уже несколько дней сохраняется на уровне ниже 4%. В частности, с 1 февраля там заработают кафе и рестораны открытого типа.
«В других регионах рестораны и объекты питания, в том числе в гостиницах, продолжат работу навынос, посредством сервисов доставки при условии соблюдения тех правил, которые действовали до сих пор», – сказала Цкитишвили.
Власти Грузии опасаются, что рост мобильности приведет к увеличению заболеваемости. Исходя из этого, до конца февраля в выходные дни (суббота и воскресенье) все ограничения останутся в силе в Батуми, Зугдиди, Поти, Гори и Телави – не будет работать ни муниципальный транспорт, ни рынки, ни торговые центры.
Проведение свадеб и других мероприятий, сопровождающихся большими застольями (поминки, дни рождения и т.д.) в Аджарии и других регионах Грузии по-прежнему будут запрещены.
Открытие детских садов и высших учебных заведений запланировано на 1 марта, однако, как отметила Цкитишвили, все будет зависеть от эпидситуации.
Также до 1 марта в силе остается «комендантский час» – запрет на передвижение с 21:00 до 05:00.
Пока что не планируется и открытие горнолыжных курортов Грузии. Принятые два месяца назад ограничения продолжат действовать в Бакуриани, Гудаури, Местиа и Годердзи. По-прежнему будут запрещены и междугородние пассажирские перевозки.
The Times сообщила о планах Японии отменить Олимпиаду. Токио это отрицает
Власти Японии пришли к выводу, что из-за пандемии Олимпийские игры в Токио придется отменить. Об этом пишет Times со ссылкой на источник в правительстве страны.
По его словам, решение об отмене Игр, которые раньше уже были перенесены на год из-за ситуации с коронавирусом, уже принято, и японские власти сейчас ищут способ сообщить об этом миру, "сохранив лицо". "Никто не хочет говорить об этом первым, но все сходятся во мнении, что [провести Олимпиаду] будет слишком сложно", - сказал источник издания. По его словам, на такое решение повлияла зимняя волна пандемии.
Заместитель главного секретаря японского правительства Манабу Сакаи заявил, что "категорически опровергает" эту публикацию, так как она не соответствует действительности. В то же время он отметил, что японское правительство учитывает ситуацию за рубежом и в какой-то момент примет окончательное решение о соревнованиях. Пока же Токио продолжает делать всё необходимое для проведения Олимпиады летом 2021 года.
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах также заявил, что организация не планирует отменять Олимпийские игры в Токио.
Летние Олимпийские игры в Токио должны были пройти в этом году с 24 июля по 9 августа. Их перенесли на лето 2021 года. Однако Олимпиада сохранит прежнее название "Токио-2020", в первую очередь по финансовым соображениям.
Фильм о грузинской дрэг-квин стал победителем Фестиваля модного кино в Милане
Короткометражный документальный фильм о грузинской дрэг-культуре «Зона комфорта» был отмечен наградой на Фестивале модного кино в Милане (Fashion Films Milan Festival). Имена лауреатов приведены на сайте премии.
Как пишет «Новости-Грузия», снятый в Тбилиси фильм парижского режиссера Джордана Блейди признан лучшим в категории Best Photography.
Премьера картины состоялась в июне 2020 года на платформе Dazed Digital, принадлежащей популярному британскому журналу DAZED. Главным героем фильма стал дрэг-квин Мэтт Шелли (Matt Shally) – актер, выступающий в тбилисский барах категории ЛГБТ-френдли в образе Виктории Слутиной. Беседуя с ним, Блейди удается показать все грузинское квир-сообщество. Также он знакомит зрителей с другими участниками дрэг-шоу, проводимых в Тбилиси.
Шелли рассказывает о разных этапах своей жизни, о создании его сценического образа. В фильме объясняется, как Matt Shally нашел свою «зону комфорта» на улицах грузинской столицы, где актера-травести часто осуждали и преследовали.
Сейчас фильм «Зона комфорта» (Comfort Zone) доступен на платформе Vimeo. Посмотреть его может любой желающий.
Говоривший об «отсутствии стратегии развития Абхазии» советник Бжания освобожден от должности
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания освободил от должности своего советника Рената Карчаа. Об этом сообщается на официальном сайте абхазского лидера.
«Освободить Карчаа Рената Ивановича от должности Помощника Президента Республики Абхазия согласно поданному заявлению», – говорится в распоряжении.
Ранее Карчаа публично заявил, что «находится в стадии глубоких размышлений и, как никогда близок к решению уйти из системы». В интервью «Эху Кавказа» он указал на «отсутствие стратегии развития Абхазии».
«Абхазия с определенного этапа стала мало интересной не только для структур российского федерального уровня, но и для регионального уровня, для бизнеса. Это очень печальная история, но она объективная, это надо признать», – заявлял Карчаа.
- В ноябре прошлого года помощник абхазского президента по международным делам Ахра Авидзба написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
В Абхазии выявили 109 новых случаев коронавируса, два пациента скончались
По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции, за сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 514 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 109 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 127 человек. В тяжелом состоянии 35 человек, состояние здоровья 45 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутском госпитале 20 января скончались два пациента. Мужчина 1938 и женщина 1953 годов рождения. Основной диагноз «новая коронавирусная инфекция».
В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 22, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 20, в российском военном госпитале в Сухуми - 62 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 10 984 человека. 156 летальных случаев. Выздоровели 8898 человек.
Оперативный штаб призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Лидеры партии «Граждане» пришли в парламент на встречу с «Грузинской мечтой»
Лидеры партии «Граждане» Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани пришли в парламент Грузии на встречу со спикером Арчилом Талаквадзе и лидером фракции «Грузинская мечта» Мамукой Мдинарадзе.
Накануне Элисашвили заявил, что готов обсудить с правящей партией «перспективы разрядки политической напряженности».
Сегодня он уточнил, что хочет узнать, готова ли «Грузинская мечта» пойти на уступки по требованиям оппозиции: освобождению политзаключенных, усовершенствованию избирательного законодательства и реформе ЦИК. В случае удовлетворения данных требований партия «Граждане» готова прекратить бойкот парламента.
- Выборы в парламент состоялись в Грузии 31 октября 2020 года. По их итогам правящая партия «Грузинская мечта» получила 90 мандатов, а еще восемь оппозиционных партий – 60. Однако все оппозиционные партии заявили, что считают результаты выборов сфабрикованными и отказываются от участия в работе парламента.
- В начавшем работу 11 декабря парламенте Грузии в настоящее время представлены только депутаты от правящей партии, а также четверо парламентариев, которые прошли по спискам партии «Альянс патриотов», после чего создали собственную партию под названием «Европейские социалисты».
COVID-19 в Грузии: 903 новых случая, 24 пациента скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3022 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 24 пациента.
За сутки в стране выявили 903 новых случая коронавируса (днём ранее – 1137), выздоровели 636.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 251 974, выздоровевших – 238 737. За сутки было проведено 14 827 тестов, из них PCR-тестов – 6830, экспресс-тестов на антиген – 7997.
В настоящее время в стране 10 189 активных случаев COVID-19. Из них 3367 пациентов лечатся в больницах, 6343 – на дому, 479 – в ковид-гостиницах. Тяжелых пациентов – 733, к аппаратам ИВЛ подключены 218 человек.
Гражданин Азербайджана пытался ввести в Грузию крупную партию метадона
29-летний гражданин Азербайджана пытался незаконно ввести в Грузию наркотики в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Случай произошел на ТПП «Красный мост» (грузино-азербайджанская граница). При личном досмотре мужчины сотрудники правоохранительных органов изъяли два пакета «метадона» общим весом 119,21 грамма, – пишет «Новости-Грузия».
Гражданин Азербайджана был задержан сотрудниками центрального управления криминальной полиции МВД и таможенного управления налоговой службы Минфина.
Следствие начато по пункту «а» части 6 статьи 260 и пункту «а» части 6 статьи 262 УК Грузии, что подразумевает незаконное приобретение-хранение наркотиков в особо крупном размере и их незаконный ввоз на территорию Грузии». Это преступление предусматривает от 15 до 20 лет лишение свободы или бессрочное заключение.
Бибилов считает, что ЕСПЧ «выставил агрессора в роли жертвы»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов считает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Грузия против России (II)» «односторонним, политизированным документом».
Югоосетинский лидер заявил агентству «Рес», что ЕСПЧ «выставил агрессора в роли жертвы»: «видимо, был тут и расчет на то, что спустя 12 лет мало кто в мире сможет вспомнить давние события августа 2008 года».
Бибилов говорит, что документ «имеет мало общего с подлинными событиями и фактами» и продиктован «антироссийским политическим курсом коллективного Запада, который ни на минуту не задумался об осуждении грузинской агрессии против Южной Осетии, и преступлений грузинских военных».
«ЕСПЧ фактически не принял во внимание и доклад, подготовленный комиссией Тальявини, прописав в своем документе все, что преподносила ему грузинская сторона. Ни жестокие убийства мирных осетин, ни наполовину разрушенный Цхинвал, ни страдания осетинских беженцев, ни военные преступления, совершенные грузинами, в поле зрения ЕСПЧ не попадают. Только Грузия, только грузинская позиция», – сказал Бибилов.
При этом политик интерпретировал решение ЕСПЧ. Он считает, что суд признал очевидное – «что именно грузинские войска начали боевые действия против Южной Осетии в августе 2008 года, а Россия смогла предпринять решительные действия для принуждения агрессора к миру, лишь по прошествии дней, необходимых для срочной переброски сил и средств».
«Однако и это обстоятельство, указывающее на Грузию как на страну-агрессора, совершенно не смущает сочинителей пространного документа, опубликованного в четверг на сайте ЕСПЧ», – говорит он.
«Можно только дивиться цинизму и наглости грузинской государственной пропаганды, которая умудряется навязывать собственную ложь европейским учреждениям. Пропагандистские штампы прямо будто позаимствованы в известном произведении Оруэлла. Удивительна простодушная доверчивость и избирательность зрения ЕСПЧ. Что же, таковы, по-видимому, законы жанра и жесткие рамки полученных предписаний, а в конечном счете - политические установки европейских ревнителей прав человека», – сказал Бибилов.
- Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал решение по жалобе Грузии на действия России во время и после войны в августе 2008 года. В документе говорится, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека: в частности, статьи 2, 3, 5 и 8 – право на жизнь, запрет пыток, право на свободу, право на уважение частной и семейной жизни.
- Суд указал, что эти нарушения распространяются на события после прекращения огня 12 августа 2008 года. Голосованием 11 судей против 6 ЕСПЧ постановил, что события, происходившие в период активной фазы боевых действий (с 8 по 12 августа 2008 года) не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации в части соблюдения статьи 1 Европейской конвенции (эта статья обязывает всех подписавших конвенцию соблюдать права человека).
- При этом ЕСПЧ отметил – и это решение судьи приняли единогласно, – что права мирных жителей нарушались уже с 10 августа 2008 года, когда их задерживали и содержали в нарушающих права человека условиях югоосетинские сепаратисты в Цхинвали, и эти действия попадали под юрисдикцию России. Обращение со 160 гражданскими лицами, о которых шла речь в жалобе, суд расценил как пытки и унижение достоинства. Решение о компенсации суд не принимал, она будет обсуждаться позже.
- Президент и премьер Грузии считают решение ЕСПЧ историческим. По словам министра юстиции Грузии Гочи Лорткипанидзе, ЕСПЧ установил, что во время войны 2008 года Россия осуществила этническую чистку грузин.
- В министерстве юстиции России говорят, что не согласны с рядом выводов ЕСПЧ по делу о войне 2008 года. Российские информагентства со ссылкой на Минюст РФ выпустили новости о том, что ЕСПЧ «отклонил» и «счел необоснованными» обвинения Грузии в адрес России.
Байден подписал указы о срочных мерах по борьбе с COVID-19
Президент США Джо Байден во второй день своей работы в Белом доме подписал несколько указов, которые должны способствовать борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Новый президент рассматривает противостояние пандемии как приоритет в работе своей администрации - отмечает "Голос Америки".
США на первом месте в мире по числу инфицированных и умерших от COVID-19 - число жертв инфекции превысило 400 тысяч. Байден предупредил, что число американцев, умерших от коронавируса, может в следующем месяце превысить полмиллиона. "Прежде чем наступит улучшение, ситуация будет ухудшаться", – сказал он.
Главные приоритеты новой администрации - наращивание производства вакцин, а также тестирования на коронавирус. Среди подписанных указов также требование носить маски в помещениях федеральных органов власти, в аэропортах и на транспорте. Байден последовательно носит маску в общественных местах, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа.
Байден пообещал, что за первые 100 дней его президентства в стране будет произведено не менее 100 миллионов доз вакцин от коронавируса (этого хватит для вакцинирования 50 миллионов человек). Он также поддерживает принятие Конгрессом нового проекта экономической помощи людям и отраслям, пострадавшим от пандемии. Будут временно ужесточены правила въезда в США из-за рубежа - от приезжающих будет требоваться негативный тест на коронавирус и прохождение карантина.
Накануне Байден подписал 15 указов, многие из которых направлены на пересмотр действий Трампа. Среди них и документ об отмене выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
WP: Байден - за продление СНВ-3, но против «перезагрузки» с РФ
Вступивший накануне в должность президента США Джо Байден выступает за продление на 5 лет договора о стратегических наступательных вооружениях с Россией, срок действия которого истекает в феврале. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
В то же время, как пишет издание, Байден в настоящее время исключает повторение так называемой «перезагрузки» отношений США с Россией. Напротив, его администрация рассмотрит возможность ужесточения санкций против Кремля за «агрессивные действия». Как говорится в статье Washington Post, администрация Байдена попросила спецслужбы представить доклад о последних действиях России, в частности о возможном вмешательстве в выборы в США в 2020 году, об отравлении Алексея Навального, о возможных выплатах афганскому радикальному движению «Талибан» за убийство американских военных в Афганистане и о недавних кибератаках на правительственные серверы в США.
Официальная Москва выступает за продление срока действия договора СНВ-3, сообщалось, что она направила администрации Байдена соответствующее предложение.
Во время предвыборной кампании Байден, с одной стороны, критиковал администрацию Дональда Трампа за выход из ряда договоров с Россией, а с другой - за непоследовательную политику по отношению к Москве и отсутствие критики в адрес Владимира Путина.
Washington Post отмечает, что отказ Байдена от попыток установить более теплые отношения с Россией - первый подобный случай после распада СССР. До этого момента все новые президенты США в той или иной мере пытались наладить отношения с Москвой, так было и в случае с администрацией Барака Обамы, в которой Байден был вице-президентом.
Ранее на слушаниях в Сенате кандидат на должность госсекретаря Энтони Блинкен заявил, что сохранение соглашения СНВ-3, которое устанавливает лимит в 1550 стратегических ядерных боеголовок для США и России, в национальных интересах США. В окружении Байдена, впрочем, есть и те, кто выступает за продление договора не на 5 лет, а на год или два. Но против этого возражает Москва.
Демократ Джо Байден вступил в должность президента США накануне и уже отменил ряд важных решений администрации Дональда Трампа.
Во Владикавказе избит политолог и журналист Руслан Тотров
Во Владикавказе избили политолога и журналиста Руслана Тотрова, который освещал общественно-политические события в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Об этом Кавказ.Реалии рассказал сам Тотров.
По словам журналиста, в четверг к нему в офис ворвались двое неизвестных и со словами: «Не надо писать про президента Южной Осетии Анатолия Бибилова гадости и неправду». После этого они ударили Тотрова в лицо. У журналиста рассечена губа и сломаны два зуба. Он обратился в полицию. Тотров заявил, что ранее не видел нападавших.
Журналист отметил, что на камеры видеонаблюдения попал момент приезда неизвестных к его офису. Сотрудники полиции проводят следственные мероприятия и изучают записи.
Пресс-служба Бибилова сообщила, что он «не нуждается в защите от критики со стороны неизвестных лиц и, тем более, проявленной в виде рукоприкладства».
- Неделю назад Тотрову запретили записывать интервью в здании владикавказской библиотеки. Директор учреждения объяснила это тем, что библиотека предоставляет свои помещения только для съемок интервью, «несущих гуманитарные нагрузки».
- Тотров специализируется на общественно-политической тематике. Подробно освещает акцию протеста на Театральной площади Цхинвали, где родные Инала Джабиева после его смерти добиваются отставки генпрокурора республики. Джабиев скончался 28 августа в изоляторе временного содержания МВД Цхинвали. Он был задержан по подозрению в покушении на главу МВД Южной Осетии. Милиционеры требовали у него дать показания.
- 4 декабря на Театральной площади Цхинвали мать и вдова Джабиева – Майя Джабиева и Оксана Сотиева - начали бессрочную акцию протеста. Югоосетинские власти не раз предлагали им прекратить акцию протеста, однако Джабиевы отказываются покинуть площадь, пока виновные в гибели их родственника не понесут наказание.
При пожаре в харьковском доме престарелых погибли 15 человек
В Харькове 15 человек погибли и еще 11 пострадали при пожаре в доме престарелых, сообщили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Пожар начался в три часа дня по местному времени на втором этаже здания. Площадь возгорания составила около ста квадратных метров, тем не менее огонь не могли потушить почти два часа.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в качестве предварительных причин пожара назвала неосторожное обращение с электронагревательными приборами и нарушение требований пожарной безопасности. По данным харьковской городской администрации, пансионат работал без соответствующего разрешения. Возбуждено уголовное дело.
23 января в Сухуми пройдет акция в поддержку Владимира Путина
23 января в Сухуми около российского посольства в самопровозглашенной республике Абхазия пройдет акция в поддержку президента России Владимира Путина.
Акция проводится по инициативе общественных организаций «Русская община Абхазии», «Черноморское Казачье Войско Абхазии», «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий» и Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество», сообщает информагентство «Апсныпресс».
Организаторы акции обеспокоены призывами Алексея Навального проводить несанкционированные митинги в России 23 января, не дожидаясь судебных решений с требованиями немедленного освобождения оппозиционера.
«Мы, от лица своих организаций и себя лично, официально заявляем о безусловной поддержке курса президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который он проводит на протяжении долгих лет в России и в мире. Мы высоко ценим его личную поддержку и помощь многонациональному народу Абхазии и российским соотечественникам в республике и в мире, и не позволим прозападному «оппозиционеру» Навальному расшатать внутриполитическую ситуацию на нашей исторической Родине – России», - отмечается в обращении общественных организаций российских соотечественников в Абхазии.
Авторы обращения призывают граждан России, проживающих в Абхазии и руководителей общественных и политических организаций республики принять участие в акции и выразить свою поддержку политике президента России. Организаторы акции получили разрешение на ее проведение в сухумской администрации.
Баку и Ашхабад планирует совместно осваивать месторождение на Каспии
Азербайджан и Туркменистан подписали межправительственный меморандум намерений о совместной разведке и разработке углеводородного месторождения «Достлуг» в Каспийском море.
По информации азербайджанских СМИ, церемонию подписания меморандума в формате видеоконференции отслеживали президенты Азербайджана и Туркменистана Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов.
«Этот документ стал результатом большой многолетней работы и нацелен на упрочение и взаимопонимания в энергетической сфере, раскрытия огромного обоюдного потенциала двух крупнейших энергетических держав, создания в регионе каспийского моря для развития устойчивой энергетики, широко и взаимовыгодного и международного партнерства», – сказал Бердымухамедов.
«Сегодняшняя церемония - это результат многолетних упорных действий наших стран по укреплению независимости, суверенитета, экономического потенциала. Сегодня Туркменистан и Азербайджан на международной арене - те страны, которые с полным основанием могут говорить о независимой внешней и внутренней политике», – заявил Алиев.
- «Интерфакс-Азербайджан» пишет, что месторождение «Достлуг», или «Кяпаз» (туркменское название - Сердар) было открыто в 1986 году азербайджанскими специалистами. По данным азербайджанской стороны, нефтяные запасы месторождения оцениваются порядка в 50 млн тонн.
- Разработка месторождения длительное время являлась предметом спора между Азербайджаном и Туркменистаном. По мнению ГНКАР, месторождение расположено в азербайджанском секторе Каспия и принадлежит Азербайджану. Ашхабад заявлял о принадлежности месторождения Туркменистану.
Задержаны Любовь Соболь и юрист ФБК Владлен Лось
В Москве задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией и продюсер канаал Navalny Live Любовь Соболь. По словам адвоката, её везут в ОВД "Донское", чтобы составить протокол за призывы к акции протеста 23 января.
Ранее был задержан юрист ФБК Владлен Лось. Как он сам написал в твиттере, ему вручили предписание до 25 января покинуть Россию. Он гражданин Беларуси. С чем формально связано требование властей - пока неясно.
23 января сторонники Алексея Навального намерены провести акции протеста против задержания политика и его преследования со стороны властей. Призывы к акциям публикуются в соцсетях, к ним присоединились ряд видных общественных деятелей и деятелей культуры. Акции не согласованы с властями, которые заявили, что будут их пресекать, а также наказывать за призывы к ним.
«Выстрелом в лоб убью». Кадыров пригрозил расправой Закаеву
Физической расправой пригрозил оппозиционному политику Ахмеду Закаеву глава Чечни Рамзан Кадыров. Видео с заявлением руководителя региона выложено в аффилированном с ним инстаграм-аккаунте, – передает «Кавказ.Реалии».
Кадыров напрямую не называет имени Закаева, но указывает город, в котором он живет - Лондон, а также упоминает актерское образование политика.
«Ты быстро приезжай, я тебя посажу в подвал. Или выстрелом в лоб убью и возьму на себя кровную месть. Я готов принять эту кровную месть и перед богом, и перед народом», - заявляет Кадыров.
Рядом с главой Чечни сидит Замид Чалаев, командир полка спецназначения им. Ахмата Кадырова. Именно он руководил последней спецоперацией, в которой были убиты шесть членов подполья. В том числе и амир Аслан Бютукаев.
Кадырова возмутило обращение Закаева по поводу смерти Бютукаева и его соратников. Политик в изгнании выразил соболезнование родным убитых, а также назвал их "национальными героями".
- Отметим, что 20 января в Чечне была ликвидирована группа боевиков, среди которых был и лидер вооруженного подполья Аслан Бютукаев. Спецоперация проходила в районе села Катыр-Юрт, что находится в 30 километрах от Грозного.
- Бютукаев был подчиненным Аслана Масхадова. После объявления о создании запрещенной в РФ организации «Имарат Кавказ» выступил против Доку Умарова. В 2011 году примирился с лидером северокавказских боевиков. После смерти Умарова в 2013 году стал лидером чеченских боевиков.
- Ахмед Закаев - известный чеченский политик, ныне проживающий в Великобритании. Он представляет себя как главу правительства Ичкерии за рубежом.
Лавров обсудит с Медоевым «координацию на международной арене»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 января в Москве встретится с и.о. главы МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрием Медоевым. Как сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны обсудят «координацию на международной арене».
«В рамках беседы предполагается обмен мнениями по ключевым аспектам двусторонних отношений и внешнеполитической координации на международной арене», – сказала Захарова.
Дипломат подчеркнула, что «в основе российско-югоосетинских отношений лежат принципы союзничества и интеграции, а двустороннее взаимодействие не подвержено международно-политической конъюнктуре».
Она добавила, что Москва помогает Цхинвали в укреплении позиций на международной арене, обеспечении безопасности и социально-экономическом восстановлении, – передаёт «Интерфакс»
«Республике предоставляется комплексная помощь и в борьбе с коронавирусной инфекцией», – отметила Захарова.
Зурабишвили ждёт от ЕС «солидарного решения» по вакцине от COVID-19
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в Брюсселе на встрече с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем обсудила борьбу с COVID-19. Она сказала, что ждёт от ЕС «солидарного решения» по вакцине.
Как сообщает пресс-служба президента Грузии, Мишель заявил, что просьба Зурабишвили принята и он попытается вместе со своими коллегами принять соответствующее решение. Ранее 13 стран ЕС обратились к руководству Еврокомиссии с просьбой помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.
Президент Зурабишвили в ходе беседы также отметила важность принятого в четверг Европейским судом по правам человека решения по делу «Грузия против России», касающегося военных событий в августе 2008 года. Она призвала Евросоюз дать свою оценку решению европейского суда, – сообщает пресс-служба.
В сообщении говорится, что Мишель заявил на встрече о поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии. На встрече также обсуждались конкретные шаги по сближению между Грузией и Евросоюзом.
Зурабишвили пригласила Мишеля в Грузию, он с благодарностью принял это приглашение, сообщила пресс-служба президента Грузии.
- В рамках визита в Брюссель Зурабишвили также встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и примет участие в заседании комиссии НАТО-Грузия.
Генпрокуратура Грузии заявила о завершении расследования по «делу картографов»
Генеральная прокуратура Грузии завершила расследование по т. н. «делу картографов». Об этом на специальном брифинге заявил прокурор Амиран Гулуашвили. По его словам, теперь дело будет передано в Тбилисский городской суд, – передаёт СОВА.
В ходе брифинга также было представлено видео, снятое скрытой камерой в кабинете Ивери Мелашвили. Тайная видео- и аудио-слежка велась на основании постановления суда.
По версии следствия, в одной из бесед с коллегой М. М. (по версии СМИ, речь идет о Малхазе Микеладзе), представленной на пресс-конференции и, как утверждается, записанной 28 сентября 2020 года, обсуждался вопрос согласования границы на нескольких участках в ущерб интересам Грузии. В том числе речь идет об участках в районе монастырского комплекса Давид Гареджи, а также в районах 17-го оросительного канала и озера Джандари.
«На записи, сделанной скрытой камерой, обвиняемый И. М. подтверждает, что в ходе согласования [границы] в районе Давид Гареджи в августе 2006 года грузинская сторона отказалась от первоначальной позиции Грузии, которая предусматривала перенос границы к подножию горы Удабно, что оставляло почти все исторические памятники в пределах территории Грузии. Соответственно, вопреки первоначальному предложению, участок границы в районе Давид Гареджи был согласован на вершине горы Удабно», – заявил представитель прокуратуры.
В разговоре Мелашвили отмечает, что был против такого согласования границы, поскольку не считал это правильным. Тем не менее, как отметил прокурор, он подписал соответствующий протокол, в результате которого линия границы была согласована в ущерб интересам Грузии.
По версии прокуратуры, в процессе делимитации-демаркации государственной границы фигуранты дела действовали по указанию вышестоящих должностных лиц.
- Уголовное дело по части 1 статьи 308 – «Нарушение территориальной неприкосновенности Грузии» было возбуждено в Грузии в преддверии парламентских выборов. Генпрокуратура Грузии поставила под сомнение законность работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской государственной границы. В ведомстве считают, что некоторые её участки, возможно, были согласованы в ущерб территориальным интересам страны.
- На скамье подсудимых – экс-председатель комиссии по делимитации Ивери Мелашвили и бывший член комиссии Наталья Ильичева. 7 октября они были задержаны, а на следующий день им предъявили официальные обвинения и избрали в качестве меры пресечения двухмесячное содержание под стражей. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Подсудимые своей вины не признают. Оппозиция считает Мелашвили и Ильичёву политзаключенными.
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