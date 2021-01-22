Песков заявил, Путин не бывает во «дворце Путина»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время онлайн-конференции с журналистами вновь прокомментировал расследование Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией о так называемом "дворце Путина" - комплексе под Геленджиком стоимостью в миллиарды рублей, сооружённом, как утверждается, на деньги госкорпораций и бизнесменов из окружения президента России. Расшифровку беседы публикует "Медуза".

Расследование, опубликованное на этой неделе, получило уже более 55 млн просмотров в Youtube и вошло в тренды не только в России, но и в целом ряде других стран.

На вопрос "Эха Москвы" о том, последуют ли от Кремля какие-то разъяснения о том, был ли построен дворец для Путина, как утверждает Навальный, Песков ответил: "Здесь не нужны никакие разъяснения". Утверждения о том, что Путин имеет к дворцовому комплексу отношение, он назвал "враньём". "Все компиляционные материалы, которые содержатся в этом материале — это хорошая качественная «клюква», которая вызывает большое количество просмотров" - сказал в частности Песков. На вопрос о том, пользуется ли Путин этим объектом, он ответил "нет", а на уточняющий вопрос, был ли президент там когда-либо, сказал: "мне неизвестно, что президент там когда-то был, я такой информацией не располагаю".

При этом Песков не стал говорить, кому в реальности принадлежит дворец. "У нас есть много крупных, менее крупных, совсем крупных бизнесменов, которые могут строить любые объекты" - подчеркнул он. По бумагам, дворец принадлежит акционерному обществу "Бином", пятеро управляющих которого являются сотрудниками компании "Акцепт", которую ФБК связывает с родственником Путина Михаилом Шеломовым.

Пескову также задали вопрос о несогласованных акциях протеста, которые сторонники Навального намерены провести 23 января - в знак протеста против его ареста и преследования. "Как таковой акции нет. Есть определенные провокаторы, которые призывают к этой акции. Действия провокаторов нам хорошо понятны. Они хорошо понятны правоохранительным органам, и принимаются соответствующие меры в отношении этих провокаторов" - сказал Песков, призвав оценивать итоги акции после того, как она пройдёт. При этом он отметил, что правоохранительные органы имеют право противодействовать незаконным, как он выразился, акциям.