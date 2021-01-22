Глава Евросовета в разговоре с Путиным призвал освободить Навального

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным призвал его содействовать освобождению оппозиционера Алексея Навального.

Мишель написал об этом в Твиттере. "Во время своего звонка президенту Путину я подчеркнул, что Евросоюз единодушно осуждает задержание Алексея Навального", - написал высокопоставленный европейский чиновник. Также, по его словам, Россия должна срочно провести полное и прозрачное расследование попытки отравления оппозиционного политика в августе.

В сообщении Кремля о разговоре главы Евросовета и Владимира Путина буквально одной строкой отмечается, что "по просьбе Шарля Мишеля затрагивалась также ситуация вокруг А.Навального". Перед этим в тексте на сайте президента России говорится, что собеседники "обстоятельно обсудили положение дел в отношениях между Россией и Европейским союзом с акцентом на необходимость выстраивания прагматичного сотрудничества".

17 января Алексей Навальный был задержан по прилёту в Москву из Берлина, где он проходил курс лечения и реабилитации. Позднее его арестовали на 30 суток по ходатайству ФСИН. Оппозиционера обвиняют в нарушении обязательству условно осуждённого по так называемому "делу Ив Роше", которое сам Навальный называет политически мотивированным. 2 февраля Навальному могут заменить условный срок в три с половиной года на реальный.

21 января Европарламент принял резолюцию в связи с преследованием Навального. Депутаты потребовали от руководства ЕС остановить строительство газопровода "Северный поток – 2" и ввести санкции в отношении физических и юридических лиц, причастных к решению о задержании и аресте Алексея Навального, в том числе против людей из окружения Путина.

20 августа прошлого года российский оппозиционный политик был экстренно госпитализирован в Омске в бессознательном состоянии. Спустя два дня Навального доставили в госпиталь "Шарите" в Берлине, где специалисты обнаружили в его организме следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Российские власти отрицают, что Навальный был отравлен, уголовное дело не возбуждено.

По словам Алексея Навального, он знал, что может быть задержан по прилету в Россию, но не отказался от планов вернуться.

Уже после ареста в Москве Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал громкое расследование о так называемом "дворце Путина" - комплексе под Геленджиком стоимостью в миллиарды рублей. В расследовании Навального утверждается, что этот комплекс сооружён на деньги госкорпораций и бизнесменов из окружения президента России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая в пятницу на вопросы журналистов об этом фильме, собравшем рекордное число просмотров в Youtube, назвал расследование враньём и "качественной клюквой". Песков утверждает, что Владимир Путин не имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике и никогда там не бывал.

На 23 января по всей России сторонники Алексея Навального готовят акции в его поддержку. Из многих регионов поступают сообщения о задержаниях активистов. Власти предупреждают о незаконности намеченных акций.