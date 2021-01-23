Коронавирус в Грузии: 998 новых случаев, скончались 16

Большинство ограничений, введенных в Грузии для борьбы с эпидемией коронавируса 28 ноября, останутся в силе после 1 февраля 2021 года. Соответствующее заявление сегодня на брифинге сделала вице-премьер, глава Минрегионразвития Грузии Майя Цкитишвили.

Как пишет «Новости-Грузия», межведомственный координационный совет продолжит придерживаться стратегии точечных мер. С 1 февраля ограничения будут ослаблены только в тех городах, где эпидемиологическая ситуация улучшилась. Это Батуми, Зугдиди, Поти, Гори и Телави. Через десять дней там возобновится работа общественного транспорта, откроются школы.

В Тбилиси и Рустави с 1 февраля возобновят работу торговые центры и непродовольственные магазины. По словам Цкитишвили, здесь общественный транспорт и школы начнут функционировать не ранее 1 марта.

Рынки закрытого типа во всех городах Грузии откроются с 15 февраля. Что касается объектов питания, в ближайшее время открыться смогут некоторые заведения в Аджарии – регионе, где процент выявляемости новых случаев коронавируса уже несколько дней сохраняется на уровне ниже 4%. В частности, с 1 февраля там заработают кафе и рестораны открытого типа.

«В других регионах рестораны и объекты питания, в том числе в гостиницах, продолжат работу навынос, посредством сервисов доставки при условии соблюдения тех правил, которые действовали до сих пор», – сказала Цкитишвили.

Власти Грузии опасаются, что рост мобильности приведет к увеличению заболеваемости. Исходя из этого, до конца февраля в выходные дни (суббота и воскресенье) все ограничения останутся в силе в Батуми, Зугдиди, Поти, Гори и Телави – не будет работать ни муниципальный транспорт, ни рынки, ни торговые центры.

Проведение свадеб и других мероприятий, сопровождающихся большими застольями (поминки, дни рождения и т.д.) в Аджарии и других регионах Грузии по-прежнему будут запрещены.

Открытие детских садов и высших учебных заведений запланировано на 1 марта, однако, как отметила Цкитишвили, все будет зависеть от эпидситуации.

Также до 1 марта в силе остается «комендантский час» – запрет на передвижение с 21:00 до 05:00.

Пока что не планируется и открытие горнолыжных курортов Грузии. Принятые два месяца назад ограничения продолжат действовать в Бакуриани, Гудаури, Местиа и Годердзи. По-прежнему будут запрещены и междугородние пассажирские перевозки.