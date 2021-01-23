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Гран-при «Золотого орла» получил фильм «Блокадный дневник»
Главную награду российской кинопремии «Золотой орел» получил фильм режиссера Андрея Зайцева «Блокадный дневник». Церемония вручения прошла на Мосфильме.
В основу сценария фильма Зайцева легла «Блокадная книга» Даниила Гранина и Алеся Адамовича.
В номинации вместе с кинокартиной-победителем были представлены фильм «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, «Лед 2» Жоры Крыжовникова, «Союз Спасения» Андрея Кравчука и «Стрельцов» Ильи Учителя.
«Золотого орла» за лучшую режиссуру получил Кончаловский. Премии за лучшую женскую роль удостоена Ольга Озоллапиня. Она сыграла главную роль в «Блокадном дневнике». Награду за лучшую мужскую роль получил Юрий Борисов за главную роль старшего сержанта в фильме «Калашников» режиссера Константина Буслова.
Премия «Золотой орел» учреждена в 2002 году «Национальной Академией кинематографических искусств и наук России». Отбор по номинациям ведет экспертный совет.
Другие новости дня
В России проходят акции протеста в поддержку Алексея Навального
В городах России в субботу проходят акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного на месяц после возвращения в Россию и находящегося под угрозой тюремного заключения. Акции уже прошли как минимум в 13 крупных городах, в том числе Хабаровске, Южно-Сахалинске, Якутске. Трансляцию с Дальнего Востока и из Сибири ведет редакция Сибирь.Реалии.
По данным «ОВД-Инфо», в тринадцати городах по состоянию на 10 утра по Москве полиция задержала более 48 человек, в том числе одного несовершеннолетнего.
Среди задержанных - журналисты, освещающие события. На акции в Благовещенске задержан корреспондент, сотрудничающий Сибирь.Реалии, Андрей Афанасьев. Он пришел на мероприятие по заданию редакции, чтобы освещать его. Сотрудники полиции проигнорировали его пресс-карту.
В Хабаровске в мероприятии участвовали около тысячи человек, передает DVhab. Полиция не дала им провести традиционное субботнее протестное шествие по городу. Собравшиеся водили на площади хоровод. Поступают сообщения об избиении задержанных в одном из отделений полиции. Задержаны двое журналистов RusNews - Сергей Плотников и Даниил Куликов.
В Якутске акция проходит в 50-градусный мороз. Задержаны по меньшей мере четыре человека. Газета «Якутск вечерний» сообщает об участии в акции 300 протестующих. Некоторые принесли на акцию Конституцию и показывали координирующему действия полиции полковнику МВД 31 статью - о свободе собраний.
Акции протеста в субботу запланированы в десятках крупных городов России, в том числе - в Москве. Там несогласованная акция должна состояться в центре города на Пушкинской площади. Накануне она была перекрыта, в субботу городские власти начали на ней переукладку плитки, передает издание «Проект».
Кроме участников акций полиция превентивно задерживает оппозиционных активистов и сотрудников региональных штабов сторонников Навального. Соцсети блокируют часть сообщений с призывами прийти на митинги или информацией о местах их проведения. Власти предупреждают об ответственности для участников несанкционированных мероприятий.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о вовлечении подростков в противоправные действия.
СМИ назвали имя российского криминального авторитета, задержанного в Батуми
Грузинские полицейские в Батуми задержали криминального авторитета Алексея Ленивцева из Иркутска. Об этом пишет «Коммерсантъ».
21 января в МВД Грузии сообщили о задержании 33-летнего гражданина РФ, числившегося в международном розыске по линии Интерпола за организацию преступного сообщества. Также известно, что на родине он обвиняется в целой серии тяжких преступлений: организации преступного сообщества, похищении человека, вымогательстве, вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией и организации проституции.
Источник в правоохранительных органах Грузии подтвердил «Ъ», что задержанный – это Алексей Ленивцев, более известный в криминальных кругах по прозвищу Кос, которое он получил из-за косоглазия. Как отмечается, возглавляемая Косом группировка действовала в Иркутске с 2016 года.
«Ее участниками было организовано несколько публичных домов, а особо состоятельным клиентам, как правило, иностранцам, приезжавшим в Иркутск, чтобы побывать на озере Байкал, они организовывали встречи с несовершеннолетними девушками. Последних заставляли заниматься проституцией с помощью угроз, и даже подсаживая на наркотики», - пишет «Ъ».
В уголовном деле Ленивцева, находящемся в производстве Следственного комитета России (СКР), восемь эпизодов, связанных с несовершеннолетними. В марте 2019 года в Иркутске была проведена масштабная операция против участников группировки. Тогда Косу удалось скрыться. По некоторым данным, он перебрался в Таиланд, а затем - в Грузию, отмечает «Ъ».
С января 2020 года Ленивцев снимал квартиру в Батуми. Судя по всему, до сих пор он не мог выехать из Грузии, поскольку с февраля авиасообщение с другими странами приостановлено. Сейчас Ленивцев находится в заключении в Грузии. Согласно «Коммерсанту», ведутся переговоры о его экстрадиции в Россию. Одновременно издание отмечает, что «несмотря на сложные отношения между странами, они периодически выдают друг другу обвиняемых и подозреваемых».
Коронавирус в Грузии: 998 новых случаев, скончались 16
За последние сутки в Грузии зарегистрировали 998 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 23 января, сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Данные получены на основании проведения 16 267 тестов – это примерно на 2 тысячи больше, чем накануне, когда выявлено было 903 новых случая COVID-19. Общее число заболевших увеличилось до 252 972.
Почти 45% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 448. В Имеретии выявили 170 фактов, в Самегрело и Земо Сванети – 116, в Аджарии – 31, в Квемо Картли – 51, в Шида Картли – 68, в Кахетии – 50.
Наименьшее число заражений в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 3. В Гурии зафиксирован 31 новый факт COVID-19, в Мцхета-Мтианети – 17, в Самцхе-Джавахети – 13.
От ковида умерли еще 16 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 038.
Выздоровели 1 892 человека, их общее число выросло до 240 629.
- В настоящее время в стране 9 279 активных случаев COVID-19. Из них 3 302 пациента (почти 36%) проходят лечение в больницах, 5 533 (около 60%) – на дому, а 444 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 694. К аппаратам ИВЛ подключены 204 человека. В карантинных пространствах размещены 530 граждан. 19 786 человек остаются в режиме самоизоляции.
- Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля.
Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана
Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Это произошло через несколько часов после того, как он опубликовал изображение, которое было расценено в качестве угрозы экс-президенту США Дональду Трампу.
На картинке был показан похожий на Трампа мужчина, играющий в гольф и оказавшийся в тени летательного аппарата, который навис над ним. По данным администрации соцсети, это сообщение было расценено как угроза другому человеку. По этой причине аккаунт пользователя @khamenei_site был заморожен.
Предполагается, что выпад аятоллы является реакцией на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, который погиб в результате удара ВВС США в прошлом году. Инициатором и вдохновителем этой спецоперации был сам Трамп. Иранские власти неоднократно обещали отомстить американским властям.
Ранее Twitter заморозил аккаунт самого Трампа за сообщения, которые были охарактеризованы как подстрекательство к насилию и подрыв демократических институций. Это произошло после штурма Капитолия, последовавшего за митингом, на котором Трамп призвал своих сторонников «драться как в аду» и идти в сторону здания Конгресса.
В Центральноафриканской республике введен режим ЧС
В Центральноафриканской республике (ЦАР) введен режим чрезвычайной ситуации в связи с наступлением группировок повстанцев на столицу страны Банги. Армия, обученная российскими инструкторами, и при поддержке российских военнослужащих, а также миротворческие силы ООН пытаются остановить мятежников, сообщает Би-би-си.
Правительство ЦАР заявило, что режим будет действовать 15 дней. В течение этого времени военнослужащие смогут проводить аресты без санкций суда.
Группировки не согласны с результатами президентских выборов, победителем на которых был признан Фостен-Арканж Туадера. Власти страны обвиняют в эскалации насилия бывшего главу государства Франсуа Бозизе.
В ЦАР присутствует довольно большой контингент российских военнослужащих и наемников из так называемой «ЧВК Вагнера», воюющих на стороне президента Туадера. Межправительственное соглашение о военном сотрудничестве между Россией и ЦАР было подписано в августе 2018 года.
Центральноафриканская республика неоднократно упоминалась в контексте деятельности близкого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина и «ЧВК Вагнера», которую с ним связывают.
Сенат США утвердил Ллойда Остина новым главой Пентагона
Сенат США утвердил генерала в отставке Ллойда Остина на пост министра обороны. Остин стал вторым утвержденным сенаторами кандидатом в кабинет нового президента Джо Байдена и первым в истории афроамериканцем, который возглавит оборонное ведомство Соединенных Штатов, отмечает «Голос Америки».
Остин заручился подавляющей поддержкой как демократов, так и республиканцев, несмотря на то что для его утверждения потребовалось получить специальное разрешение от Конгресса. Палата представителей и Сенат проголосовали за то, чтобы сделать для Остина исключение из правила, согласно которому бывшие военные не могут занимать гражданские должности в течение семи лет после ухода из вооруженных сил. Он вышел на пенсию в 2016 году.
На слушаниях по его утверждению Остин предупредил сенаторов о враждебных действиях Кремля. По словам нового главы Пентагона, хотя Россия переживает упадок, она все еще может нанести большой ущерб в киберпространстве.
Москва заявление Остина пока не прокомментировала.
Остину 67 лет. Американские СМИ отмечали, что у нового министра обороны репутация замкнутого человека, на протяжении своей сорокалетней карьеры избегавшего внимания общественности. В его послужном списке – пост главы Центрального командования вооруженных сил, контролирующего войска США на Ближнем Востоке и в Южной Азии.
В Абхазии 112 новых случаев инфицирования COVID-19, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 451 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 112 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 134 человека. Состояние 35 человек оценивается как тяжелое, 48 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском госпитале скончался пациент 1953 года рождения. Мужчина был доставлен в медучреждение 9 января с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и осложнением основного заболевания «двусторонняя полисегментарная пневмония». Несмотря на то, что он получал все необходимое лечение, пациент скончался 20 января.
В Сухумской инфекционной больнице находятся 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 20, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 20, в сухумском российском военном госпитале - 61 пациент.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11096 человек. 157 летальных случаев. Выздоровели 8943 человека.
The Guardian о решении ЕСПЧ: Москва несет ответственность за убийства мирных граждан, грабежи и поджоги домов
Британское издание The Guardian публикует статью о решении Европейского суда по правам человека по делу «Грузия против России (II)». В ней говорится, что Россия ответственна за нарушения прав человека во время войны в Грузии – убийства мирных граждан, грабежи и поджоги домов. Решение ЕСПЧ названо «знаковым» – принятом спустя 13 лет после конфликта.
«Суд признал Кремль виновным в незаконном задержании этнических грузин и последующем «бесчеловечном и унижающем достоинство, обращении». Это включает пытки грузинских военнопленных и изгнание сельских жителей грузинского происхождения из их домов в Южной Осетии», – говорится в статье.
The Guardian также указывает, что «на фоне взаимных обвинений со стороны международного сообщества» суду «не удалось расследовать военные преступления и системные нарушения прав человека».
Адвокат Бен Эмерсон, представлявший Грузию в ЕСПЧ, сказал, что обнародование решения через день после инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне не было случайным. Он предположил, что Байден настроен более жестко относиться к Владимиру Путину, чем Трамп.
«После нескольких лет задержки, кажется, ЕСПЧ, наконец, занял решительную позицию в отношении нарушений прав человека в России», – сказал Эммерсон.
Кремль, вероятно, отреагирует яростно, пишет The Guardian. «Российские власти утверждали, что суд является пристрастным и политизированным. Они обвинили Саакашвили в развязывании конфликта и заявили, что роль России в конфликте была исключительно миротворческой», – говорится в статье.
The Guardian не исключает, что «ответ Путина может иметь серьезные последствия».
«В 2015 году Москва заявляла, что находится на грани выхода из Европейского суда по правам человека, неоднократно выносившего решения против российского государства. Новое решение может подтолкнуть Кремль к активизации процесса выхода», – сказано в статье.
The Guardian указывает, что 12 августа 2008 года на центральной площади Гори взорвалась ракета «Искандер», убившая голландского журналиста Стана Сториманса и 11 гражданских лиц. Следы взрыва и извлеченные из тела журналиста осколки указывают на то, что ракета была российская.
Однако российские военные, дававшие показания, отрицали факт и предположили, что доказательства, приведенные грузинской стороной, – фальшивые и, что грузинская армия бомбила свой собственный народ, чтобы обвинить Москву.
- Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал решение по жалобе Грузии на действия России во время и после войны в августе 2008 года. В документе говорится, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека: в частности, статьи 2, 3, 5 и 8 – право на жизнь, запрет пыток, право на свободу, право на уважение частной и семейной жизни.
- Суд указал, что эти нарушения распространяются на события после прекращения огня 12 августа 2008 года. Голосованием 11 судей против 6 ЕСПЧ постановил, что события, происходившие в период активной фазы боевых действий (с 8 по 12 августа 2008 года) не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации в части соблюдения статьи 1 Европейской конвенции (эта статья обязывает всех подписавших конвенцию соблюдать права человека).
- При этом ЕСПЧ отметил – и это решение судьи приняли единогласно, – что права мирных жителей нарушались уже с 10 августа 2008 года, когда их задерживали и содержали в нарушающих права человека условиях югоосетинские сепаратисты в Цхинвали, и эти действия попадали под юрисдикцию России. Обращение со 160 гражданскими лицами, о которых шла речь в жалобе, суд расценил как пытки и унижение достоинства. Решение о компенсации суд не принимал, она будет обсуждаться позже.
- Президент и премьер Грузии считают решение ЕСПЧ историческим. По словам министра юстиции Грузии Гочи Лорткипанидзе, ЕСПЧ установил, что во время войны 2008 года Россия осуществила этническую чистку грузин.
- В министерстве юстиции России говорят, что не согласны с рядом выводов ЕСПЧ по делу о войне 2008 года. Российские информагентства со ссылкой на Минюст РФ выпустили новости о том, что ЕСПЧ «отклонил» и «счел необоснованными» обвинения Грузии в адрес России.
Глава МИД Армении посетил Грузию с неофициальным визитом
Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян посетил Грузию с неофициальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии.
Айвазяна принимал его грузинский коллега, вице-премьер Давид Залкалиани. Как отмечается, их ознакомительная встреча состоялась в кахетинском селе Цинандали.
В ходе неформальной встречи министры иностранных дел обсуждали добрососедские отношения Грузии и Армении, текущую повестку сотрудничества и перспективы дальнейшего углубления отношений.
Ара Айвазян занимает пост главы МИД Армении с ноября 2020 года. В течение примерно месяца до этого он был заместителем министра иностранных дел.
Парламент Грузии проголосует за прекращение депутатских полномочий оппозиционеров до конца января
До конца января парламент Грузии обсудит вопрос прекращения полномочий депутатов, обратившихся к законодательному органу с соответствующими заявлениями. Об этом сегодня, 22 января, заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
«По регламенту, у комитета по процедурным вопросам есть конкретные сроки, которые уже истекли. Это обязывает нас вынести этот вопрос на голосование на ближайшем заседании», - сказал он. Талаквадзе добавил, что позицию некоторых политиков не удалось перепроверить, поскольку комитет не смог с ними связаться. «В их случае для нас индикатором будет то, объявятся ли эти люди в зале заседаний в день голосования», - заявил председатель парламента.
Согласно официальным результатам выборов, состоявшихся осенью 2020 года, 60 из 150 мест в парламенте десятого созыва получили 8 оппозиционных партий и блоков. Они считают выборы сфальсифицированными и отказываются входить в парламент. Более 50 депутатов официально подали заявление об отказе от своих мандатов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- В начале января, на основании личных заявлений, депутатских полномочий были лишены трое из четверых депутатов, избранных от «Альянса патриотов»: Ирма Инашвили, Георгий Ломия и Гоча Тевдорадзе. Четвертый в списке – Автандил Энукидзе, не отказался от мандата. Позже он вошел в парламент вместе с тремя другими членами избирательного списка партии – Гелой Микадзе, Фридоном Инджия и Давидом Зилпимиани. Теперь все они представляют новый союз, партию «Европейские социалисты».
- Официально заявления об отказе от депутатских полномочий парламенту не направляли два депутата, избранные от партии «Граждане», - Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани, а также трое депутатов от партии «Гирчи» - Яго Хвичия, Вахтанг Мегрелишвили и Саломе Муджири.
Среди напавших на журналиста Руслана Тотрова опознали замглавы югоосетинского Минобороны
Североосетинский журналист Руслан Тотров публично назвал имена напавших на него накануне людей. Среди них – заместитель министра обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия Сергей Кабисов. Инцидент, по словам журналиста, запечатлели камеры видеонаблюдения.
«Они не скрывали лиц. Бил меня Сергей Кабисов – заместитель министра обороны Южной Осетии и человек из ближайшего окружения президента Анатолия Бибилова – ближе не бывает. Подельником был Руслан Танделов – без должности, но тоже человек из окружения президента. Следствию это все известно», – заявила Тотров.
По словам журналиста, дело находится на личном контроле у главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.
Илон Маск пообещал $100 млн за технологию улавливания углекислоты
Технологический магнат Илон Маск пообещал награду в 100 миллионов долларов за разработку "лучшей" технологии по улавливанию выбросов углекислого газа. Об этом он написал в четверг в твиттере, пояснив, что подробности предложения раскроет на следующей неделе.
Представители Tesla – одной из возглавляемых Маском компаний – пока не комментируют эту информацию прессе, сообщает Reuters. Как уточняет агентство, в настоящее время прогресс в области технологий, упомянутых миллиардером, остается слабым, и на сегодняшний день человечество сосредоточено на простом сокращении углеводородных выбросов.
Заявление Маска коррелирует с концепцией, которую президент Джо Байден объявил в качестве одного из ключевых направлений своей политики. Новоизбранный глава государства анонсировал ускорение разработок, направленных на извлечение углерода из атмосферы для борьбы с изменением климата. Накануне, 21 января, он назначил Дженнифер Уилкокс, эксперта по технологиям удаления углерода, на должность высокопоставленного сотрудника в Министерстве энергетики США.
В конце прошлого года Международное энергетическое агентство предупредило, что для снижения выбросов до уровня, заявленного странами, потребуется существенно ускорить внедрение технологий улавливания углерода.
Илон Маск известен своими амбициозными футуристическими проектами. Среди них – план колонизации Марса, имплантация нейрокомпьютерных интерфейсов, космический интернет, вакуумный поезд и другие. Часть из этих планов уже находятся на этапе реализации, включая Hyperloop, Starlink и Starship. За последний год ему удалось завоевать первенство среди богатейших людей планеты – главным образом за счет роста акций производителя электромобилей Tesla.
В Абхазии решили перенести акцию в поддержку Путина
Сухумская акция в поддержку президента России Владимира Путина, запланированная на 23 января, перенесена «до нормализации эпидемиологической ситуации». Об этом сообщается на сайте городской администрации.
По информации пресс-службы, решение было принято на сегодняшнем совещании, в котором приняли участие мэр Сухуми Беслан Эшба, начальник отдела по организации мероприятий и рекламы Даур Логуа, председатель ОО «Русская община Абхазии» Роман Рязанцев, атаман ОО «Черноморское Казачье Войско Абхазии», член Общественной палаты Абхазии Вадим Мироненко.
«По итогам совещания было решено: в целях сохранения здоровья граждан республики перенести запланированную акцию в поддержку президента России В.В. Путина до нормализации эпидемиологической ситуации в стране», – говорится в сообщении.
Участники совещания говорят, что поддержать Владимира Путина на акции изъявило желание «большое количество граждан республики».
Накануне сообщалось, что организаторы акции обеспокоены призывами Алексея Навального проводить несанкционированные митинги в России 23 января, «не дожидаясь судебных решений с требованиями немедленного освобождения оппозиционера». Они планировали провести акцию у здания российского посольства в Сухуми.
Генсек НАТО вновь призвал РФ отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг повторил позицию Североатлантического альянса, согласно которой Россия должна отказаться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии.
«Мы продолжаем призывать Россию более не признавать (независимость) грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии и вывести свои войска», – сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
По словам генсека НАТО, в обнародованном накануне решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) РФ признана ответственной за нарушения прав человека в Южной Осетии и Абхазии. Столтенберг добавил, что это лишь «усиливает наши призывы к России соблюдать международное право и уважать территориальную целостность Грузии».
Столтенберг назвал Грузию важным партнёром Альянса. «Нас связывает тесное политическое партнерство и крепкое практическое сотрудничество. Несмотря на вызовы, пандемию COVID-19, НАТО и Грузия продолжают укреплять наше партнерство, и на сегодняшнем заседании Комиссии НАТО-Грузия мы максимально используем наши достижения и оценим, что мы можем сделать в будущем. В прошлом году мы расширили существенный пакет НАТО-Грузия, что помогает Грузии проводить реформы, укрепить сотрудничество с союзниками и продолжить вносить вклад в общую безопасность», – добавил он.
Ранее, 18 января Столтенберг заявил, что у России нет права решать, быть или не быть суверенным государствам Украине и Грузии членами организации Североатлантического договора.
- Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал решение по жалобе Грузии на действия России во время и после войны в августе 2008 года. В документе говорится, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека: в частности, статьи 2, 3, 5 и 8 – право на жизнь, запрет пыток, право на свободу, право на уважение частной и семейной жизни.
- Суд указал, что эти нарушения распространяются на события после прекращения огня 12 августа 2008 года. Голосованием 11 судей против 6 ЕСПЧ постановил, что события, происходившие в период активной фазы боевых действий (с 8 по 12 августа 2008 года) не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации в части соблюдения статьи 1 Европейской конвенции (эта статья обязывает всех подписавших конвенцию соблюдать права человека).
- При этом ЕСПЧ отметил – и это решение судьи приняли единогласно, – что права мирных жителей нарушались уже с 10 августа 2008 года, когда их задерживали и содержали в нарушающих права человека условиях югоосетинские сепаратисты в Цхинвали, и эти действия попадали под юрисдикцию России. Обращение со 160 гражданскими лицами, о которых шла речь в жалобе, суд расценил как пытки и унижение достоинства. Решение о компенсации суд не принимал, она будет обсуждаться позже.
- Президент и премьер Грузии считают решение ЕСПЧ историческим. По словам министра юстиции Грузии Гочи Лорткипанидзе, ЕСПЧ установил, что во время войны 2008 года Россия осуществила этническую чистку грузин.
- В министерстве юстиции России говорят, что не согласны с рядом выводов ЕСПЧ по делу о войне 2008 года. Российские информагентства со ссылкой на Минюст РФ выпустили новости о том, что ЕСПЧ «отклонил» и «счел необоснованными» обвинения Грузии в адрес России.
Депутат Госдумы РФ проголосовал по восьми законопроектам из комы перед смертью
Голос депутата Госдумы от фракции КПРФ Вахи Агаева учтён в голосовании по восьми законопроектам, принятым в день его смерти. При этом он находился в больнице в состоянии комы из-за последствий коронавирусной инфекции нового типа. На это обратило внимание издание "Открытые медиа".
Депутатам Госдумы запрещено голосовать удалённо или передавать свой голос коллегам. Несмотря на это госпитализированный Агаев, согласно сведениям официальной системы учёта, принимал участие в нескольких пленарных заседаниях парламента. В день его смерти 29 сентября он, согласно официальным данным, проголосовал за принятие восьми законопроектов. В последний раз — за три часа до того, как о его смерти стало известно в парламенте.
Другой депутат, замруководителя фракции КПРФ Валентин Шурчанов, умер от последствий коронавирусной инфекции 18 декабря. Последние три недели перед этим он находился в тяжёлом состоянии в больнице и был подключен к системе искусственной вентиляции лёгких. Это не помешало ему, согласно данным учёта, принять участие в четырёх декабрьских заседаниях парламента.
По состоянию на 13 января, более трети из 450 депутатов Госдумы переболели коронавирусной инфекцией, один находился в тяжелом состоянии в реанимации, сообщал председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Сейчас как минимум один член палаты госпитализирован, один — Николай Антошкин — умер 17 января. Он перед смертью не голосовал.
- В сентябре Центр политической конъюнктуры подсчитал, что более трети депутатов регулярно пропускают голосования за законопроекты и поправки к ним, а более семидесяти депутатов не голосовали и за половину внесённых документов. С 2016 года их штрафуют за прогулы — на 40 тысяч рублей при средней зарплате около 400 тысяч.
Глава Евросовета в разговоре с Путиным призвал освободить Навального
Председатель Европейского Совета Шарль Мишель в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным призвал его содействовать освобождению оппозиционера Алексея Навального.
Мишель написал об этом в Твиттере. "Во время своего звонка президенту Путину я подчеркнул, что Евросоюз единодушно осуждает задержание Алексея Навального", - написал высокопоставленный европейский чиновник. Также, по его словам, Россия должна срочно провести полное и прозрачное расследование попытки отравления оппозиционного политика в августе.
В сообщении Кремля о разговоре главы Евросовета и Владимира Путина буквально одной строкой отмечается, что "по просьбе Шарля Мишеля затрагивалась также ситуация вокруг А.Навального". Перед этим в тексте на сайте президента России говорится, что собеседники "обстоятельно обсудили положение дел в отношениях между Россией и Европейским союзом с акцентом на необходимость выстраивания прагматичного сотрудничества".
17 января Алексей Навальный был задержан по прилёту в Москву из Берлина, где он проходил курс лечения и реабилитации. Позднее его арестовали на 30 суток по ходатайству ФСИН. Оппозиционера обвиняют в нарушении обязательству условно осуждённого по так называемому "делу Ив Роше", которое сам Навальный называет политически мотивированным. 2 февраля Навальному могут заменить условный срок в три с половиной года на реальный.
21 января Европарламент принял резолюцию в связи с преследованием Навального. Депутаты потребовали от руководства ЕС остановить строительство газопровода "Северный поток – 2" и ввести санкции в отношении физических и юридических лиц, причастных к решению о задержании и аресте Алексея Навального, в том числе против людей из окружения Путина.
20 августа прошлого года российский оппозиционный политик был экстренно госпитализирован в Омске в бессознательном состоянии. Спустя два дня Навального доставили в госпиталь "Шарите" в Берлине, где специалисты обнаружили в его организме следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Российские власти отрицают, что Навальный был отравлен, уголовное дело не возбуждено.
По словам Алексея Навального, он знал, что может быть задержан по прилету в Россию, но не отказался от планов вернуться.
Уже после ареста в Москве Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал громкое расследование о так называемом "дворце Путина" - комплексе под Геленджиком стоимостью в миллиарды рублей. В расследовании Навального утверждается, что этот комплекс сооружён на деньги госкорпораций и бизнесменов из окружения президента России.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая в пятницу на вопросы журналистов об этом фильме, собравшем рекордное число просмотров в Youtube, назвал расследование враньём и "качественной клюквой". Песков утверждает, что Владимир Путин не имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике и никогда там не бывал.
На 23 января по всей России сторонники Алексея Навального готовят акции в его поддержку. Из многих регионов поступают сообщения о задержаниях активистов. Власти предупреждают о незаконности намеченных акций.
В Южной Осетии выявили 33 новых случая коронавируса
В Южной Осетии за минувшие сутки проведено 131 исследование на коронавирусную инфекцию, выявлено 33 новых случая заражения, – сообщила «Рес» замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
За время пандемии в Южной Осетии выявлено уже 2705 случаев коронавируса, проведено 14 840 тестов.
«Эхо Кавказа» уже писало, что в самопровозглашенной республике вновь наблюдается рост числа инфицированных. Ранее югоосетинский лидер Анатолий Бибилов заявил, что от коронавируса уже скончались более 60 человек.
Внук Даты Ванишвили сбежал из Южной Осетии
Внук знаменитого дедушки Даты Ванишвили, Малхаз Ванишвили (Куртаев) покинул территорию самопровозглашенной республики Южная Осетия. Он перешел на ту часть села Хурвалети, которую контролируют власти Грузии. Информацию грузинской службе «Радио Свобода» подтвердили в Службе государственной безопасности Грузии.
17 декабря прошлого года беременную жену Куртаева выдворили из Южной Осетии. Он говорил, что не видит смысла жизни без жены, а в Цхинвали на него оказывалось «постоянное давление и физического насилие».
Ранее Малхаза несколько раз задерживали российские военные по обвинению в незаконном пересечении де-факто границы.
- Сам Дата Ванишвили (Дапа-папа) все еще находится на территории, контролируемой российскими войсками и властями самопровозглашенной республики Южная Осетия. Состояние его здоровья недавно ухудшилось. Родственники не могут перевезти дедушку в грузинскую клинику.
Песков заявил, Путин не бывает во «дворце Путина»
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время онлайн-конференции с журналистами вновь прокомментировал расследование Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией о так называемом "дворце Путина" - комплексе под Геленджиком стоимостью в миллиарды рублей, сооружённом, как утверждается, на деньги госкорпораций и бизнесменов из окружения президента России. Расшифровку беседы публикует "Медуза".
Расследование, опубликованное на этой неделе, получило уже более 55 млн просмотров в Youtube и вошло в тренды не только в России, но и в целом ряде других стран.
На вопрос "Эха Москвы" о том, последуют ли от Кремля какие-то разъяснения о том, был ли построен дворец для Путина, как утверждает Навальный, Песков ответил: "Здесь не нужны никакие разъяснения". Утверждения о том, что Путин имеет к дворцовому комплексу отношение, он назвал "враньём". "Все компиляционные материалы, которые содержатся в этом материале — это хорошая качественная «клюква», которая вызывает большое количество просмотров" - сказал в частности Песков. На вопрос о том, пользуется ли Путин этим объектом, он ответил "нет", а на уточняющий вопрос, был ли президент там когда-либо, сказал: "мне неизвестно, что президент там когда-то был, я такой информацией не располагаю".
При этом Песков не стал говорить, кому в реальности принадлежит дворец. "У нас есть много крупных, менее крупных, совсем крупных бизнесменов, которые могут строить любые объекты" - подчеркнул он. По бумагам, дворец принадлежит акционерному обществу "Бином", пятеро управляющих которого являются сотрудниками компании "Акцепт", которую ФБК связывает с родственником Путина Михаилом Шеломовым.
Пескову также задали вопрос о несогласованных акциях протеста, которые сторонники Навального намерены провести 23 января - в знак протеста против его ареста и преследования. "Как таковой акции нет. Есть определенные провокаторы, которые призывают к этой акции. Действия провокаторов нам хорошо понятны. Они хорошо понятны правоохранительным органам, и принимаются соответствующие меры в отношении этих провокаторов" - сказал Песков, призвав оценивать итоги акции после того, как она пройдёт. При этом он отметил, что правоохранительные органы имеют право противодействовать незаконным, как он выразился, акциям.
- О намерении провести 23 января во многих городах России уличные акции протеста сторонники Навального заявили после того, как оппозиционер был отправлен в СИЗО после возвращения в Россию.
- После этого было опубликовано и расследование о "дворце Путина".
- Полиция во многих регионах России и в Москве в преддверии акций задерживает сторонников Навального, суды отправляют их под административный арест по обвинению в призывах к несогласованным митингам.
В Абхазии могут ввести уголовную ответственность за незаконную добычу криптовалют
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня провел встречу с депутатами абхазского парламента. Как пишет «Апсныпресс», основные темы встречи - ситуация в энергетической отрасли и борьба с незаконной добычей криптовалют.
Бжания заявил, что в абхазской энергетике сложилась тяжелая ситуация, а меры, которые принимались ранее, должного эффекта не дали.
«Требуется принятие дополнительных мер. В понедельник мы внесем в парламент законопроекты, предусматривающие внесение изменений, в том числе и в Кодекс об административных правонарушениях, и просим их поддержать. Предложения касаются усиления мер ответственности за незаконную добычу криптовалют, а именно многократного увеличения штрафных санкций. Законопроекты предусматривают и такую меру, как конфискация оборудования, и, если это потребуется, меру уголовной ответственности», – сказал Бжания.
Он попросил депутатов не откладывать столь важный вопрос в «долгий ящик» и рассмотреть его как можно быстрее. «Одними силами «Черноморэнерго» или МВД этот вопрос не решить, нужна слаженная совместная работа», – отметил Бжания.
Спикер абхазского парламента Валерий Кварчия говорит, что поддерживает инициативу Бжания.
«Мы в парламенте, да и весь наш народ, созрели для того, чтобы ужесточить законы против тех, кто игнорирует интересы своего народа и государства. Мы должны быстро и сообща решить этот вопрос, и я думаю, парламент поддержит ваши законопроекты», – сказал Кварчия.
- В ноябре прошлого года в Абхазии начались веерные отключения электроэнергии (трижды в день, по два часа). Причина – возникший на фоне роста потребления криптоферм дефицит электроэнергии. После отключения некоторых объектов суточные ограничения сократили до четырёх, затем до двух часов.
- 5 декабря на сухумской подстанции произошел пожар. В результате без света остались центральная и западная части Сухуми и село Яштуха. Ремонтные работы на поврежденной подстанции велись в течение нескольких дней.
- Гендиректор «Черноморэнерго» подписал приказ «О незамедлительном отключении всех действующих ферм по добыче криптовалют». Председатель Госкомсвязи самопровозглашенной республики же приказал ограничить доступ в интернет для майнинга криптовалют.
В центре Минска, предположительно, совершен акт самосожжения
В центре Минска, у Дома правительства на площади Независимости, предположительно, 35-летний мужчина совершил самоподжог, передает Радио Свобода. Его госпитализировали.
Очевидцы сообщают, что пламя с горящего человека сбили охранники при помощи огнетушителей, на место происшествия приехала скорая помощь, которая увезла пострадавшего, передает TUT.BY.
По данным Следственного комитета Беларуси, мужчина облил себя неустановленной жидкостью, после чего поджег. Охваченный пламенем мужчина был потушен прохожим и сотрудником правоохранительных органов. На месте работают следователи, сотрудники МВД и Госкомитета судебных экспертиз.
Сейчас место происшествия оцеплено, сообщают местные СМИ.
"Уточняются обстоятельства, на место выехала следственно-оперативная группа. Мы устанавливаем личность пострадавшего мужчины, как только станут известны все обстоятельства – мы обязательно об этом расскажем", – рассказала TUT.BY официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
В МЧС сообщили, что помощь спасателей на площади Независимости не потребовалась, но уточнили, что пострадавший доставлен в больницу.
Позже о состоянии пострадавшего рассказали в Минздраве. Пострадавший на площади Независимости человек находится без сознания.
"При первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у него более 50% ожогов тела. Медицинские работники скорой помощи транспортировали пострадавшего в Республиканский ожоговый центр", – сообщили в ведомстве.
18 сентября в белорусском городе Смолевичи 36-летний Сергей Радченя облил себя бензином и поджег возле отделения милиции. Мужчину потушил сотрудник РОВД из огнетушителя. Радченя получил ожоги 95% поверхности тела и дыхательных путей. Позже мужчина скончался в больнице.
Новый глава USAGM сменила руководство «Голоса Америки»
Исполняющая обязанности главы Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Келу Чао в первый день работы сменила директора "Голоса Америки".
Тем самым Чао отменила широко раскритикованное назначение, которое сделал её предшественник Майкл Пэк, руководивший USAGM с подачи бывшего президента США Дональда Трампа. В декабре Пэк назначил руководителем "Голоса Америки" Роберта Рейли. Сейчас Келу Чау уволила его вместе с заместителем Элизабет Роббинс.
Исполняющим обязанности главы "Голоса Америки" назначена бывший директор службы новостей этой компании Иоланда Лопес. Её Рейли на прошлой неделе перевел на другую работу.
Об отставке Майкла Пэка с поста главы USAGM стало известно в первый день пребывания на посту президента США Джо Байдена. После своей инаугурации 20 января новый глава Белого дома подписал более 10 распоряжений и указов, а также сделал кадровые перестановки в руководстве федеральных ведомств. Помимо прочего, новая администрация потребовала уйти в отставку от Майкла Пэка. До этого Байден и члены его переходной команды заявляли, что проведут оценку работы главы USAGM, которого обвиняли в некорректных действиях в отношении контролируемых им медиакорпораций.
Майкл Пэк возглавил Агентство США по глобальным медиа в начале июня прошлого года. Ряд сенаторов-демократов при обсуждении его кандидатуры в Конгрессе высказывали опасения, что Пэк во главе агентства будет действовать в интересах президента Трампа. Сам Майкл Пэк это отрицал, подчёркивая, что деятельность USAGM должна строиться на отказе от политического вмешательства в работу журналистов.
Впоследствии за первые две недели в должности главы USAGM Майкл Пэк уволил сразу нескольких руководителей медиаорганизаций, входящих в структуру USAGM, в том числе, президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флая.
Грузия с 1 февраля снимает ограничения на международные авиарейсы
Ограничения на международное регулярное авиасообщение в Грузии будут сняты с 1 февраля, – заявила министр экономики страны Натия Турнава.
«Все авиакомпании, которые оперируют или оперировали в стране, а также новые авиакомпании смогут выполнять регулярные авиарейсы», – сказала она.
Осуществление полетов, по её словам, будет возможно при соблюдении мер безопасности и международных регуляций.
«Мы также обсуждаем, а на следующей неделе определимся с тем, как упростить режим въезда в страну визитёрам из различных стран», – сказала Турнава.
Министр не исключила, что Грузия уже весной сможет принять туристов из Израиля, стран Персидского залива и ЕС – тех государств, где, по её словам, идёт активная вакцинация граждан от COVID-19.
- Из-за пандемии COVID-19 регулярное авиасообщение между Грузией и другими странами было полностью приостановлено с 21 марта. Ограничения не касались грузовых, а также чартерных, репатриационных, гуманитарных и технических рейсов.
- С 13 июля было снято ограничение на регулярные авиарейсы из Тбилиси только в направлении Мюнхена, Парижа и Риги, а с ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще по нескольким направлениям. Однако из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, как грузинским, так и иностранным авиакомпаниям пришлось отменить или отложить на определенное время уже запланированные авиарейсы. Позже Грузия продлила до 1 февраля 2021 года частичные ограничения на регулярные авиарейсы.
Большинство ограничений по COVID-19 сохранятся в Грузии после 1 февраля
Большинство ограничений, введенных в Грузии для борьбы с эпидемией коронавируса 28 ноября, останутся в силе после 1 февраля 2021 года. Соответствующее заявление сегодня на брифинге сделала вице-премьер, глава Минрегионразвития Грузии Майя Цкитишвили.
Как пишет «Новости-Грузия», межведомственный координационный совет продолжит придерживаться стратегии точечных мер. С 1 февраля ограничения будут ослаблены только в тех городах, где эпидемиологическая ситуация улучшилась. Это Батуми, Зугдиди, Поти, Гори и Телави. Через десять дней там возобновится работа общественного транспорта, откроются школы.
В Тбилиси и Рустави с 1 февраля возобновят работу торговые центры и непродовольственные магазины. По словам Цкитишвили, здесь общественный транспорт и школы начнут функционировать не ранее 1 марта.
Рынки закрытого типа во всех городах Грузии откроются с 15 февраля. Что касается объектов питания, в ближайшее время открыться смогут некоторые заведения в Аджарии – регионе, где процент выявляемости новых случаев коронавируса уже несколько дней сохраняется на уровне ниже 4%. В частности, с 1 февраля там заработают кафе и рестораны открытого типа.
«В других регионах рестораны и объекты питания, в том числе в гостиницах, продолжат работу навынос, посредством сервисов доставки при условии соблюдения тех правил, которые действовали до сих пор», – сказала Цкитишвили.
Власти Грузии опасаются, что рост мобильности приведет к увеличению заболеваемости. Исходя из этого, до конца февраля в выходные дни (суббота и воскресенье) все ограничения останутся в силе в Батуми, Зугдиди, Поти, Гори и Телави – не будет работать ни муниципальный транспорт, ни рынки, ни торговые центры.
Проведение свадеб и других мероприятий, сопровождающихся большими застольями (поминки, дни рождения и т.д.) в Аджарии и других регионах Грузии по-прежнему будут запрещены.
Открытие детских садов и высших учебных заведений запланировано на 1 марта, однако, как отметила Цкитишвили, все будет зависеть от эпидситуации.
Также до 1 марта в силе остается «комендантский час» – запрет на передвижение с 21:00 до 05:00.
Пока что не планируется и открытие горнолыжных курортов Грузии. Принятые два месяца назад ограничения продолжат действовать в Бакуриани, Гудаури, Местиа и Годердзи. По-прежнему будут запрещены и междугородние пассажирские перевозки.
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