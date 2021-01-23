В правительстве Грузии допустили открытие ресторанов с 15 февраля

В правительстве Грузии допустили открытие объектов питания с 15 февраля при условии сокращения заболеваемости коронавирусом. «В том случае, если к 15 февраля уровень распространения инфекции сократится, работа ресторанов возобновится», - сказала вице-премьер Грузии, глава Минрегионразвития Майя Цкитишвили.

Она добавила, что с точки зрения заражения, наибольшие риски в ресторанах представляют посетители в залах. «Когда мы говорим о ресторанах, то там основным источником инфицирования являются не официанты, а гости, которые находятся без масок», - пояснила Цкитишвили.

По решению правительства Грузии, с 1 февраля объекты питания заработают только в Аджарской АР, где эпидемиологическая ситуация значительно улучшилась. Пока что местные рестораны и кафе смогут размещать гостей только за столиками на улицах, залы по-прежнему останутся закрыты. Кроме того, сотрудники абсолютно всех заведений должны будут проходить тестирование на коронавирус раз в две недели. В других регионах объекты питания могут работать только навынос, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Решение вызвало недовольство бизнесменов. Глава Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе сравнил действия властей с «диверсионным актом», указав, что продление ограничений в масштабах страны является безосновательным. Более того, по его мнению, на повестке стоит вопрос о выживании всей сферы гостеприимства.

При этом в межведомственном координационном совете отмечают, что показатель выявляемости – это один из основных критериев в процессе смягчения ограничений. Сейчас он превышает 6% - за последние сутки в стране провели более 16,2 тысячи тестов на коронавирус, выявлено было 998 новых случаев заражения. Власти заявляют, что говорить о безопасном открытии высокоактивной общественной деятельности можно будет только тогда, когда показатель выявляемости опустится до 4-5%.