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В правительстве Грузии допустили открытие ресторанов с 15 февраля
В правительстве Грузии допустили открытие объектов питания с 15 февраля при условии сокращения заболеваемости коронавирусом. «В том случае, если к 15 февраля уровень распространения инфекции сократится, работа ресторанов возобновится», - сказала вице-премьер Грузии, глава Минрегионразвития Майя Цкитишвили.
Она добавила, что с точки зрения заражения, наибольшие риски в ресторанах представляют посетители в залах. «Когда мы говорим о ресторанах, то там основным источником инфицирования являются не официанты, а гости, которые находятся без масок», - пояснила Цкитишвили.
По решению правительства Грузии, с 1 февраля объекты питания заработают только в Аджарской АР, где эпидемиологическая ситуация значительно улучшилась. Пока что местные рестораны и кафе смогут размещать гостей только за столиками на улицах, залы по-прежнему останутся закрыты. Кроме того, сотрудники абсолютно всех заведений должны будут проходить тестирование на коронавирус раз в две недели. В других регионах объекты питания могут работать только навынос, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Решение вызвало недовольство бизнесменов. Глава Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе сравнил действия властей с «диверсионным актом», указав, что продление ограничений в масштабах страны является безосновательным. Более того, по его мнению, на повестке стоит вопрос о выживании всей сферы гостеприимства.
При этом в межведомственном координационном совете отмечают, что показатель выявляемости – это один из основных критериев в процессе смягчения ограничений. Сейчас он превышает 6% - за последние сутки в стране провели более 16,2 тысячи тестов на коронавирус, выявлено было 998 новых случаев заражения. Власти заявляют, что говорить о безопасном открытии высокоактивной общественной деятельности можно будет только тогда, когда показатель выявляемости опустится до 4-5%.
Другие новости дня
За сутки на Северном Кавказе умер 41 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умер 41 пациент с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1 060.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умер 21 человек, больной COVID-19, в Ставропольском крае - семь, в Дагестане - четыре, в Кабардино-Балкарии - три, в Северной Осетии и Адыгее по два, в Калмыкии и Чечне по одному пациенту с подтвержденным диагнозом.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 6 648 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 243 человека.
- Ставропольский край + 243 (40 612 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 194 (32 153)
- Дагестан + 148 (27 066)
- Кабардино-Балкария + 92 (18 065)
- Карачаево-Черкесия + 77 (17 003)
- Калмыкия + 77 (16 820)
- Северная Осетия + 76 (13 895)
- Адыгея + 58 (12 638)
- Ингушетия + 50 (13 614)
- Чечня + 45 (10 504)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 23 168 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 23 января, выявлено 3 698 273 человека с коронавирусом.
COVID-19 в Армении: 198 новых случаев, скончались 4 человека
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 198, в общем составив 165 909. По состоянию на 11:00 23 января число выздоровевших пациентов увеличилось на 276 и сейчас составляет 154 535.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 4 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3034.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 747 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 7593, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 634 812 (2166 за сутки), передает Радио Азатутюн.
Американские конгрессмены просят Байдена поддержать Радио Свобода
Члены Палаты представителей Конгресса обратились к вступившему в должность президенту США Джо Байдену с просьбой отреагировать на угрозы российских властей в адрес медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. По мнению авторов обращения, новые ограничения, вводимые Роскомнадзором и Министерством юстиции против представительства РСЕ/РС в Москве и журналистов медиакорпорации, «недопустимы и не должны остаться без серьезных последствий для российской стороны».
Авторы письма, представители Демократической и Республиканской партий, напоминают о том, что в эти дни сотрудники Роскомнадзора заняты составлением 130 протоколов, подразумевающих штрафы на сотни тысяч долларов для медиакорпорации и ее проектов за нарушение новых правил маркировки материалов в соответствии с законодательством об «иностранных агентах». Первое судебное заседание о назначении штрафов запланировано на 27 января.
Подписавшие обращение конгрессмены призывают администрацию Байдена рассмотреть возможности введения санкций против российских официальных лиц, ответственных за давление на СМИ, а также привести условия работы российских государственных СМИ в США в соответствие с ограничительными мерами, с которыми сталкиваются журналисты РСЕ/РС в России.
В последние годы Государственная дума приняла, а президент России Владимир Путин подписал ряд законов, серьезно усложняющих работу иностранных изданий в России. Радио Свобода, телеканал Настоящее Время и другие проекты РСЕ/РС вносились в перечень «иностранных агентов» Министерства юстиции начиная с 2017 года. Корпорация выполняет требования Минюста, предоставляя данные о своей финансовой деятельности и разместив упоминание о статусе «иноагента» на своих сайтах, хотя и расценивает законодательство как несправедливое и юридически спорное. РСЕ/РС не является агентом ни одного из правительство: законы США гарантируют журналистскую независимость медиакорпорации, не допуская политического и цензурного вмешательства в редакционную политику. Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода рассматривает действия российских властей в связи с законодательством о СМИ – «иностранных агентах» как «опасные усилия, направленные на преследование журналистов, как шаги к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлем информацию».
Новые требования Роскомнадзора расплывчаты, технически отчасти невыполнимы и явно ставят задачей препятствование распространению информации, считают в РСЕ/РС. По новому законодательству об «иностранных агентах» сотрудничающим с медиакорпорацией журналистам, при определенных условиях, грозит уголовное преследование. Россия находится на 149-м из 180 мест во всемирном индексе свободы прессы, составляемом организацией «Репортеры без границ».
Сразу после инаугурации Джо Байден провел кадровые перестановки в Агентстве США по глобальным медиа, координирующем работу американского международного вещания. Президент принял отставку главы USAGM Майкла Пэка, назначенного на эту должность в середине 2020 года Дональдом Трампом. 23 января новая глава USAGM Кела Чао уволила назначенного месяц назад Пэком президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Теда Липиена. Сменилось также руководство «Голоса Америки» и других СМИ, находящихся под попечительством USAGM.
В Южной Осетии началась вакцинация от коронавируса членов семей военных
На Северном Кавказе и Закавказье, в соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), приступили к вакцинации гражданских специалистов и членов семей военнослужащих, изъявивших желание сделать прививку от коронавирусной инфекции. Первыми прививку получат более 200 членов семей военнослужащих, дислоцированных в Северной Осетии, Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и самопровозглашенной республике Южная Осетия.
«Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей 58-й армии ЮВО. Перед введением препарата специалисты медицинской службы проводят информирование о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. Вакцинация проводится после подписания пациентами согласия на введение компонентов препарата», - сказали в пресс-службе ЮВО.
Там отметили, что на сегодняшний день оба компонента вакцины «Спутник-V» получили около 500 военнослужащих и медицинского персонала армии ЮВО.
Первым компонентом вакцины привито более 2 тысяч военнослужащих. Всего планируется привить от коронавирусной инфекции не менее 70 процентов личного состава 58-й армии ЮВО, передает информагентство «Рес».
В Москве и Петербурге проходят задержания на акциях Навального
В Москве и Санкт-Петербурге на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которому грозит тюремное заключение после возвращения в Россию, проходят задержания. Радио Свобода ведет прямую трансляцию с митинга в столице.
По данным «ОВД-Инфо» в Москве уже задержано 4 участника акции, в Петербурге - 9 человек, среди которых корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель, а также Олега Делимбетова и Марину Цареву из петербургской редакции издания «Коммерсантъ». Журналисты были одеты в жилеты прессы с отличительными знакам. Об этом сообщает редакция Север.Реалии, которая ведет трансляцию с акции в Петербурге.
В Москве полиция оцепила Пушкинскую площадь, призывает соблюдать социальную дистанцию и разойтись участников акции. На митинге также находятся гражданские лица с повязками «дружинник». В Петербурге перекрыты Сенатская площадь, Дворцовый и Благовещенский мосты (для пешеходов), Гостиный двор и ближайшие станции метро.
Ранее полиция превентивно задержала оппозиционных активистов и сотрудников региональных штабов сторонников Навального. Соцсети блокируют часть сообщений с призывами прийти на митинги или информацией о местах их проведения. Власти предупреждают об ответственности для участников несанкционированных мероприятий.
В разных городах Грузии планируют митинги против ограничений, связанных с COVID-19
Протестные акции с требованием отмены ограничений, связанных с пандемией COVID-19, пройдут в ближайшие дни в Тбилиси и еще нескольких городах Грузии. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Власти Грузии приняли решение после 1 февраля сохранить большинство мер, введенных в конце ноября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В стране продолжит действовать «комендантский час», по-прежнему закрыты будут горнолыжные курорты, рестораны и бары, фитнесс-центры и бассейны. Кроме того, в трех крупнейших городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Рустави, общественный транспорт не возобновит работу еще как минимум месяц. На дистанционном обучении оставят тысячи школьников и студентов.
Многие в Грузии сочли анонсированные послабления формальными. Действия правительства резко критикуют, в том числе, в бизнес-кругах.
Завтра, в 16:00, в тбилисском парке «Мзиури» митинг планируют родители. Основные их требования – это возобновление очного обучения в школах и открытие детских садов. Организаторы отмечают, что многие дети уже третий семестр не посещают школы, при этом у некоторых из них нет доступа к интернету, и они не могут заниматься онлайн. Воскресная акция будет предупредительной. Инициативная группа планирует продолжать протесты, если власти проигнорируют их требования.
Акцию с требованием возобновления работы общественного транспорта в понедельник, 25 января, проведут у канцелярии правительства. Организаторы – молодежное крыло гражданского движения «Зеленые». Они считают, что решение властей о сохранении данного ограничения по своей сути является дискриминацией наиболее уязвимых слоев населения и способствует усугублению существующего экономического кризиса.
В четверг, 28 января, шествие от станции-метро «Руставели» до канцелярии правительства проведут фитнес-тренеры и владельцы фитнес-клубов. Их главное требование – открытие фитнес-залов. В знак протеста они намерены провести тренировку.
По данным «Мтавари», протестные акции также планируются в Батуми и других регионах Грузии. Некоторые лидеры оппозиции планируют присоединиться к митингам с требованием отмены ограничений. Солидарность с организаторами высказали лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе, член «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе и Элене Хоштария, недавно покинувшая партию «Европейская Грузия».
- В правительстве Грузии планируют провести очередную оценку эпидемиологической ситуации 15 февраля. При этом в межведомственном координационном совете отмечают, что показатель выявляемости – это один из основных критериев в процессе смягчения ограничений. Сейчас он превышает 6% - за последние сутки в стране провели более 16,2 тысячи тестов на коронавирус, выявлено было 998 новых случаев заражения.
- Власти заявляют, что говорить о безопасном открытии школ, общественного транспорта и другой «высокоактивной общественной деятельности» можно будет только тогда, когда показатель выявляемости опустится до 4-5%.
Четыре человека с коронавирусом госпитализированы за сутки в Южной Осетии
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) самопровозглашенной республики Южная Осетия, по данным на утро 23 января, проходят лечение 70 пациентов с COVID-19.
«В инфекционном корпусе РММЦ на сегодняшний день находятся 35 человек, такое же количество - в здании детской больницы. Из них двое находятся в палате интенсивной терапии», - сообщила информагентству «Рес» главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
За минувшие сутки в «красную зону» больницы поступили четверо больных коронавирусом, выписаны пять человек. Как отметила Джиоева, приемно-сортировочное отделение РММЦ в пятницу приняло 33 пациентов.
«Протестировано в приемно-сортировочном отделении 47 обратившихся. Направление на компьютерную томографию органов грудной клетки получили пять человек», - отметила главный инфекционист. Кроме того, сообщила Джиоева, выездные бригады осмотрели восемь пациентов на дому, протестированы четверо.
Главный инфекционист обратилась к жителям республики с просьбой соблюдать масочный режим, санитарные нормы для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
Оппозиционера Гиги Угулава не выпустили из Грузии
Одному из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава отказали в выезде из страны. Об этом политик сообщил на своей странице в Фейсбуке. «Сегодня меня незаконно остановили на границе Грузии, заставили ждать два часа, а после сказали, что я помечен красным. Почему, конечно же, не ответили», - написал Угулава.
Политик добавил, что у него уже нет запрета на выезд из страны. Исходя из этого, действия грузинской полиции он считает незаконными. Угулава обратился к Народному защитнику Грузии, попросив разобраться в данном вопросе.
- Гиги Угулава был одним из самых активных политиков в команде третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. После смены власти в 2012 году Угулава обвинили в нецелевой трате государственных средств в период его работы на посту мэра Тбилиси. Позже добавилось обвинение в создании фиктивных рабочих мест. В итоге Угулава провел за решеткой 2 года и 7 месяцев. Выйдя на свободу в начале 2017 года, он присоединился и занял пост генерального секретаря в «Европейской Грузии» - партии, основанной группой политиков, покинувших «Единое национальное движение».
- В 2020 году Угулава вынесли еще один приговор по старому делу о растрате, но после он был помилован президентом, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Некоторое время Угулава действительно был «невыездным». В декабре 2019 года Тбилисский городской суд запретил покидать ему страну из-за инцидента, произошедшего в столичном аэропорту. Тогда на Угулава и его однопартийца Георгия Габашвили напали незадолго до их вылета в Ларнаку. Позже выяснилось, что одним из нападавших был дзюдоист Бадри Гавашелишвили. Следствие выдвинуло Гиги Угулава обвинения в избиении дзюдоиста. Габашвили признали пострадавшим.
Гран-при «Золотого орла» получил фильм «Блокадный дневник»
Главную награду российской кинопремии «Золотой орел» получил фильм режиссера Андрея Зайцева «Блокадный дневник». Церемония вручения прошла на Мосфильме.
В основу сценария фильма Зайцева легла «Блокадная книга» Даниила Гранина и Алеся Адамовича.
В номинации вместе с кинокартиной-победителем были представлены фильм «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, «Лед 2» Жоры Крыжовникова, «Союз Спасения» Андрея Кравчука и «Стрельцов» Ильи Учителя.
«Золотого орла» за лучшую режиссуру получил Кончаловский. Премии за лучшую женскую роль удостоена Ольга Озоллапиня. Она сыграла главную роль в «Блокадном дневнике». Награду за лучшую мужскую роль получил Юрий Борисов за главную роль старшего сержанта в фильме «Калашников» режиссера Константина Буслова.
Премия «Золотой орел» учреждена в 2002 году «Национальной Академией кинематографических искусств и наук России». Отбор по номинациям ведет экспертный совет.
В России проходят акции протеста в поддержку Алексея Навального
В городах России в субботу проходят акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного на месяц после возвращения в Россию и находящегося под угрозой тюремного заключения. Акции уже прошли как минимум в 13 крупных городах, в том числе Хабаровске, Южно-Сахалинске, Якутске. Трансляцию с Дальнего Востока и из Сибири ведет редакция Сибирь.Реалии.
По данным «ОВД-Инфо», в тринадцати городах по состоянию на 10 утра по Москве полиция задержала более 48 человек, в том числе одного несовершеннолетнего.
Среди задержанных - журналисты, освещающие события. На акции в Благовещенске задержан корреспондент, сотрудничающий Сибирь.Реалии, Андрей Афанасьев. Он пришел на мероприятие по заданию редакции, чтобы освещать его. Сотрудники полиции проигнорировали его пресс-карту.
В Хабаровске в мероприятии участвовали около тысячи человек, передает DVhab. Полиция не дала им провести традиционное субботнее протестное шествие по городу. Собравшиеся водили на площади хоровод. Поступают сообщения об избиении задержанных в одном из отделений полиции. Задержаны двое журналистов RusNews - Сергей Плотников и Даниил Куликов.
В Якутске акция проходит в 50-градусный мороз. Задержаны по меньшей мере четыре человека. Газета «Якутск вечерний» сообщает об участии в акции 300 протестующих. Некоторые принесли на акцию Конституцию и показывали координирующему действия полиции полковнику МВД 31 статью - о свободе собраний.
Акции протеста в субботу запланированы в десятках крупных городов России, в том числе - в Москве. Там несогласованная акция должна состояться в центре города на Пушкинской площади. Накануне она была перекрыта, в субботу городские власти начали на ней переукладку плитки, передает издание «Проект».
Кроме участников акций полиция превентивно задерживает оппозиционных активистов и сотрудников региональных штабов сторонников Навального. Соцсети блокируют часть сообщений с призывами прийти на митинги или информацией о местах их проведения. Власти предупреждают об ответственности для участников несанкционированных мероприятий.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о вовлечении подростков в противоправные действия.
СМИ назвали имя российского криминального авторитета, задержанного в Батуми
Грузинские полицейские в Батуми задержали криминального авторитета Алексея Ленивцева из Иркутска. Об этом пишет «Коммерсантъ».
21 января в МВД Грузии сообщили о задержании 33-летнего гражданина РФ, числившегося в международном розыске по линии Интерпола за организацию преступного сообщества. Также известно, что на родине он обвиняется в целой серии тяжких преступлений: организации преступного сообщества, похищении человека, вымогательстве, вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией и организации проституции.
Источник в правоохранительных органах Грузии подтвердил «Ъ», что задержанный – это Алексей Ленивцев, более известный в криминальных кругах по прозвищу Кос, которое он получил из-за косоглазия. Как отмечается, возглавляемая Косом группировка действовала в Иркутске с 2016 года.
«Ее участниками было организовано несколько публичных домов, а особо состоятельным клиентам, как правило, иностранцам, приезжавшим в Иркутск, чтобы побывать на озере Байкал, они организовывали встречи с несовершеннолетними девушками. Последних заставляли заниматься проституцией с помощью угроз, и даже подсаживая на наркотики», - пишет «Ъ».
В уголовном деле Ленивцева, находящемся в производстве Следственного комитета России (СКР), восемь эпизодов, связанных с несовершеннолетними. В марте 2019 года в Иркутске была проведена масштабная операция против участников группировки. Тогда Косу удалось скрыться. По некоторым данным, он перебрался в Таиланд, а затем - в Грузию, отмечает «Ъ».
С января 2020 года Ленивцев снимал квартиру в Батуми. Судя по всему, до сих пор он не мог выехать из Грузии, поскольку с февраля авиасообщение с другими странами приостановлено. Сейчас Ленивцев находится в заключении в Грузии. Согласно «Коммерсанту», ведутся переговоры о его экстрадиции в Россию. Одновременно издание отмечает, что «несмотря на сложные отношения между странами, они периодически выдают друг другу обвиняемых и подозреваемых».
Коронавирус в Грузии: 998 новых случаев, скончались 16
За последние сутки в Грузии зарегистрировали 998 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 23 января, сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Данные получены на основании проведения 16 267 тестов – это примерно на 2 тысячи больше, чем накануне, когда выявлено было 903 новых случая COVID-19. Общее число заболевших увеличилось до 252 972.
Почти 45% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 448. В Имеретии выявили 170 фактов, в Самегрело и Земо Сванети – 116, в Аджарии – 31, в Квемо Картли – 51, в Шида Картли – 68, в Кахетии – 50.
Наименьшее число заражений в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 3. В Гурии зафиксирован 31 новый факт COVID-19, в Мцхета-Мтианети – 17, в Самцхе-Джавахети – 13.
От ковида умерли еще 16 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 038.
Выздоровели 1 892 человека, их общее число выросло до 240 629.
- В настоящее время в стране 9 279 активных случаев COVID-19. Из них 3 302 пациента (почти 36%) проходят лечение в больницах, 5 533 (около 60%) – на дому, а 444 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 694. К аппаратам ИВЛ подключены 204 человека. В карантинных пространствах размещены 530 граждан. 19 786 человек остаются в режиме самоизоляции.
- Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля.
Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана
Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Это произошло через несколько часов после того, как он опубликовал изображение, которое было расценено в качестве угрозы экс-президенту США Дональду Трампу.
На картинке был показан похожий на Трампа мужчина, играющий в гольф и оказавшийся в тени летательного аппарата, который навис над ним. По данным администрации соцсети, это сообщение было расценено как угроза другому человеку. По этой причине аккаунт пользователя @khamenei_site был заморожен.
Предполагается, что выпад аятоллы является реакцией на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, который погиб в результате удара ВВС США в прошлом году. Инициатором и вдохновителем этой спецоперации был сам Трамп. Иранские власти неоднократно обещали отомстить американским властям.
Ранее Twitter заморозил аккаунт самого Трампа за сообщения, которые были охарактеризованы как подстрекательство к насилию и подрыв демократических институций. Это произошло после штурма Капитолия, последовавшего за митингом, на котором Трамп призвал своих сторонников «драться как в аду» и идти в сторону здания Конгресса.
В Центральноафриканской республике введен режим ЧС
В Центральноафриканской республике (ЦАР) введен режим чрезвычайной ситуации в связи с наступлением группировок повстанцев на столицу страны Банги. Армия, обученная российскими инструкторами, и при поддержке российских военнослужащих, а также миротворческие силы ООН пытаются остановить мятежников, сообщает Би-би-си.
Правительство ЦАР заявило, что режим будет действовать 15 дней. В течение этого времени военнослужащие смогут проводить аресты без санкций суда.
Группировки не согласны с результатами президентских выборов, победителем на которых был признан Фостен-Арканж Туадера. Власти страны обвиняют в эскалации насилия бывшего главу государства Франсуа Бозизе.
В ЦАР присутствует довольно большой контингент российских военнослужащих и наемников из так называемой «ЧВК Вагнера», воюющих на стороне президента Туадера. Межправительственное соглашение о военном сотрудничестве между Россией и ЦАР было подписано в августе 2018 года.
Центральноафриканская республика неоднократно упоминалась в контексте деятельности близкого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина и «ЧВК Вагнера», которую с ним связывают.
Сенат США утвердил Ллойда Остина новым главой Пентагона
Сенат США утвердил генерала в отставке Ллойда Остина на пост министра обороны. Остин стал вторым утвержденным сенаторами кандидатом в кабинет нового президента Джо Байдена и первым в истории афроамериканцем, который возглавит оборонное ведомство Соединенных Штатов, отмечает «Голос Америки».
Остин заручился подавляющей поддержкой как демократов, так и республиканцев, несмотря на то что для его утверждения потребовалось получить специальное разрешение от Конгресса. Палата представителей и Сенат проголосовали за то, чтобы сделать для Остина исключение из правила, согласно которому бывшие военные не могут занимать гражданские должности в течение семи лет после ухода из вооруженных сил. Он вышел на пенсию в 2016 году.
На слушаниях по его утверждению Остин предупредил сенаторов о враждебных действиях Кремля. По словам нового главы Пентагона, хотя Россия переживает упадок, она все еще может нанести большой ущерб в киберпространстве.
Москва заявление Остина пока не прокомментировала.
Остину 67 лет. Американские СМИ отмечали, что у нового министра обороны репутация замкнутого человека, на протяжении своей сорокалетней карьеры избегавшего внимания общественности. В его послужном списке – пост главы Центрального командования вооруженных сил, контролирующего войска США на Ближнем Востоке и в Южной Азии.
В Абхазии 112 новых случаев инфицирования COVID-19, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 451 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 112 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 134 человека. Состояние 35 человек оценивается как тяжелое, 48 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском госпитале скончался пациент 1953 года рождения. Мужчина был доставлен в медучреждение 9 января с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и осложнением основного заболевания «двусторонняя полисегментарная пневмония». Несмотря на то, что он получал все необходимое лечение, пациент скончался 20 января.
В Сухумской инфекционной больнице находятся 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 20, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 20, в сухумском российском военном госпитале - 61 пациент.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11096 человек. 157 летальных случаев. Выздоровели 8943 человека.
The Guardian о решении ЕСПЧ: Москва несет ответственность за убийства мирных граждан, грабежи и поджоги домов
Британское издание The Guardian публикует статью о решении Европейского суда по правам человека по делу «Грузия против России (II)». В ней говорится, что Россия ответственна за нарушения прав человека во время войны в Грузии – убийства мирных граждан, грабежи и поджоги домов. Решение ЕСПЧ названо «знаковым» – принятом спустя 13 лет после конфликта.
«Суд признал Кремль виновным в незаконном задержании этнических грузин и последующем «бесчеловечном и унижающем достоинство, обращении». Это включает пытки грузинских военнопленных и изгнание сельских жителей грузинского происхождения из их домов в Южной Осетии», – говорится в статье.
The Guardian также указывает, что «на фоне взаимных обвинений со стороны международного сообщества» суду «не удалось расследовать военные преступления и системные нарушения прав человека».
Адвокат Бен Эмерсон, представлявший Грузию в ЕСПЧ, сказал, что обнародование решения через день после инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне не было случайным. Он предположил, что Байден настроен более жестко относиться к Владимиру Путину, чем Трамп.
«После нескольких лет задержки, кажется, ЕСПЧ, наконец, занял решительную позицию в отношении нарушений прав человека в России», – сказал Эммерсон.
Кремль, вероятно, отреагирует яростно, пишет The Guardian. «Российские власти утверждали, что суд является пристрастным и политизированным. Они обвинили Саакашвили в развязывании конфликта и заявили, что роль России в конфликте была исключительно миротворческой», – говорится в статье.
The Guardian не исключает, что «ответ Путина может иметь серьезные последствия».
«В 2015 году Москва заявляла, что находится на грани выхода из Европейского суда по правам человека, неоднократно выносившего решения против российского государства. Новое решение может подтолкнуть Кремль к активизации процесса выхода», – сказано в статье.
The Guardian указывает, что 12 августа 2008 года на центральной площади Гори взорвалась ракета «Искандер», убившая голландского журналиста Стана Сториманса и 11 гражданских лиц. Следы взрыва и извлеченные из тела журналиста осколки указывают на то, что ракета была российская.
Однако российские военные, дававшие показания, отрицали факт и предположили, что доказательства, приведенные грузинской стороной, – фальшивые и, что грузинская армия бомбила свой собственный народ, чтобы обвинить Москву.
- Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал решение по жалобе Грузии на действия России во время и после войны в августе 2008 года. В документе говорится, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека: в частности, статьи 2, 3, 5 и 8 – право на жизнь, запрет пыток, право на свободу, право на уважение частной и семейной жизни.
- Суд указал, что эти нарушения распространяются на события после прекращения огня 12 августа 2008 года. Голосованием 11 судей против 6 ЕСПЧ постановил, что события, происходившие в период активной фазы боевых действий (с 8 по 12 августа 2008 года) не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации в части соблюдения статьи 1 Европейской конвенции (эта статья обязывает всех подписавших конвенцию соблюдать права человека).
- При этом ЕСПЧ отметил – и это решение судьи приняли единогласно, – что права мирных жителей нарушались уже с 10 августа 2008 года, когда их задерживали и содержали в нарушающих права человека условиях югоосетинские сепаратисты в Цхинвали, и эти действия попадали под юрисдикцию России. Обращение со 160 гражданскими лицами, о которых шла речь в жалобе, суд расценил как пытки и унижение достоинства. Решение о компенсации суд не принимал, она будет обсуждаться позже.
- Президент и премьер Грузии считают решение ЕСПЧ историческим. По словам министра юстиции Грузии Гочи Лорткипанидзе, ЕСПЧ установил, что во время войны 2008 года Россия осуществила этническую чистку грузин.
- В министерстве юстиции России говорят, что не согласны с рядом выводов ЕСПЧ по делу о войне 2008 года. Российские информагентства со ссылкой на Минюст РФ выпустили новости о том, что ЕСПЧ «отклонил» и «счел необоснованными» обвинения Грузии в адрес России.
Глава МИД Армении посетил Грузию с неофициальным визитом
Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян посетил Грузию с неофициальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии.
Айвазяна принимал его грузинский коллега, вице-премьер Давид Залкалиани. Как отмечается, их ознакомительная встреча состоялась в кахетинском селе Цинандали.
В ходе неформальной встречи министры иностранных дел обсуждали добрососедские отношения Грузии и Армении, текущую повестку сотрудничества и перспективы дальнейшего углубления отношений.
Ара Айвазян занимает пост главы МИД Армении с ноября 2020 года. В течение примерно месяца до этого он был заместителем министра иностранных дел.
Парламент Грузии проголосует за прекращение депутатских полномочий оппозиционеров до конца января
До конца января парламент Грузии обсудит вопрос прекращения полномочий депутатов, обратившихся к законодательному органу с соответствующими заявлениями. Об этом сегодня, 22 января, заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
«По регламенту, у комитета по процедурным вопросам есть конкретные сроки, которые уже истекли. Это обязывает нас вынести этот вопрос на голосование на ближайшем заседании», - сказал он. Талаквадзе добавил, что позицию некоторых политиков не удалось перепроверить, поскольку комитет не смог с ними связаться. «В их случае для нас индикатором будет то, объявятся ли эти люди в зале заседаний в день голосования», - заявил председатель парламента.
Согласно официальным результатам выборов, состоявшихся осенью 2020 года, 60 из 150 мест в парламенте десятого созыва получили 8 оппозиционных партий и блоков. Они считают выборы сфальсифицированными и отказываются входить в парламент. Более 50 депутатов официально подали заявление об отказе от своих мандатов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- В начале января, на основании личных заявлений, депутатских полномочий были лишены трое из четверых депутатов, избранных от «Альянса патриотов»: Ирма Инашвили, Георгий Ломия и Гоча Тевдорадзе. Четвертый в списке – Автандил Энукидзе, не отказался от мандата. Позже он вошел в парламент вместе с тремя другими членами избирательного списка партии – Гелой Микадзе, Фридоном Инджия и Давидом Зилпимиани. Теперь все они представляют новый союз, партию «Европейские социалисты».
- Официально заявления об отказе от депутатских полномочий парламенту не направляли два депутата, избранные от партии «Граждане», - Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани, а также трое депутатов от партии «Гирчи» - Яго Хвичия, Вахтанг Мегрелишвили и Саломе Муджири.
Среди напавших на журналиста Руслана Тотрова опознали замглавы югоосетинского Минобороны
Североосетинский журналист Руслан Тотров публично назвал имена напавших на него накануне людей. Среди них – заместитель министра обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия Сергей Кабисов. Инцидент, по словам журналиста, запечатлели камеры видеонаблюдения.
«Они не скрывали лиц. Бил меня Сергей Кабисов – заместитель министра обороны Южной Осетии и человек из ближайшего окружения президента Анатолия Бибилова – ближе не бывает. Подельником был Руслан Танделов – без должности, но тоже человек из окружения президента. Следствию это все известно», – заявила Тотров.
По словам журналиста, дело находится на личном контроле у главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.
Илон Маск пообещал $100 млн за технологию улавливания углекислоты
Технологический магнат Илон Маск пообещал награду в 100 миллионов долларов за разработку "лучшей" технологии по улавливанию выбросов углекислого газа. Об этом он написал в четверг в твиттере, пояснив, что подробности предложения раскроет на следующей неделе.
Представители Tesla – одной из возглавляемых Маском компаний – пока не комментируют эту информацию прессе, сообщает Reuters. Как уточняет агентство, в настоящее время прогресс в области технологий, упомянутых миллиардером, остается слабым, и на сегодняшний день человечество сосредоточено на простом сокращении углеводородных выбросов.
Заявление Маска коррелирует с концепцией, которую президент Джо Байден объявил в качестве одного из ключевых направлений своей политики. Новоизбранный глава государства анонсировал ускорение разработок, направленных на извлечение углерода из атмосферы для борьбы с изменением климата. Накануне, 21 января, он назначил Дженнифер Уилкокс, эксперта по технологиям удаления углерода, на должность высокопоставленного сотрудника в Министерстве энергетики США.
В конце прошлого года Международное энергетическое агентство предупредило, что для снижения выбросов до уровня, заявленного странами, потребуется существенно ускорить внедрение технологий улавливания углерода.
Илон Маск известен своими амбициозными футуристическими проектами. Среди них – план колонизации Марса, имплантация нейрокомпьютерных интерфейсов, космический интернет, вакуумный поезд и другие. Часть из этих планов уже находятся на этапе реализации, включая Hyperloop, Starlink и Starship. За последний год ему удалось завоевать первенство среди богатейших людей планеты – главным образом за счет роста акций производителя электромобилей Tesla.
В Абхазии решили перенести акцию в поддержку Путина
Сухумская акция в поддержку президента России Владимира Путина, запланированная на 23 января, перенесена «до нормализации эпидемиологической ситуации». Об этом сообщается на сайте городской администрации.
По информации пресс-службы, решение было принято на сегодняшнем совещании, в котором приняли участие мэр Сухуми Беслан Эшба, начальник отдела по организации мероприятий и рекламы Даур Логуа, председатель ОО «Русская община Абхазии» Роман Рязанцев, атаман ОО «Черноморское Казачье Войско Абхазии», член Общественной палаты Абхазии Вадим Мироненко.
«По итогам совещания было решено: в целях сохранения здоровья граждан республики перенести запланированную акцию в поддержку президента России В.В. Путина до нормализации эпидемиологической ситуации в стране», – говорится в сообщении.
Участники совещания говорят, что поддержать Владимира Путина на акции изъявило желание «большое количество граждан республики».
Накануне сообщалось, что организаторы акции обеспокоены призывами Алексея Навального проводить несанкционированные митинги в России 23 января, «не дожидаясь судебных решений с требованиями немедленного освобождения оппозиционера». Они планировали провести акцию у здания российского посольства в Сухуми.
Генсек НАТО вновь призвал РФ отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг повторил позицию Североатлантического альянса, согласно которой Россия должна отказаться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии.
«Мы продолжаем призывать Россию более не признавать (независимость) грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии и вывести свои войска», – сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
По словам генсека НАТО, в обнародованном накануне решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) РФ признана ответственной за нарушения прав человека в Южной Осетии и Абхазии. Столтенберг добавил, что это лишь «усиливает наши призывы к России соблюдать международное право и уважать территориальную целостность Грузии».
Столтенберг назвал Грузию важным партнёром Альянса. «Нас связывает тесное политическое партнерство и крепкое практическое сотрудничество. Несмотря на вызовы, пандемию COVID-19, НАТО и Грузия продолжают укреплять наше партнерство, и на сегодняшнем заседании Комиссии НАТО-Грузия мы максимально используем наши достижения и оценим, что мы можем сделать в будущем. В прошлом году мы расширили существенный пакет НАТО-Грузия, что помогает Грузии проводить реформы, укрепить сотрудничество с союзниками и продолжить вносить вклад в общую безопасность», – добавил он.
Ранее, 18 января Столтенберг заявил, что у России нет права решать, быть или не быть суверенным государствам Украине и Грузии членами организации Североатлантического договора.
- Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал решение по жалобе Грузии на действия России во время и после войны в августе 2008 года. В документе говорится, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека: в частности, статьи 2, 3, 5 и 8 – право на жизнь, запрет пыток, право на свободу, право на уважение частной и семейной жизни.
- Суд указал, что эти нарушения распространяются на события после прекращения огня 12 августа 2008 года. Голосованием 11 судей против 6 ЕСПЧ постановил, что события, происходившие в период активной фазы боевых действий (с 8 по 12 августа 2008 года) не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации в части соблюдения статьи 1 Европейской конвенции (эта статья обязывает всех подписавших конвенцию соблюдать права человека).
- При этом ЕСПЧ отметил – и это решение судьи приняли единогласно, – что права мирных жителей нарушались уже с 10 августа 2008 года, когда их задерживали и содержали в нарушающих права человека условиях югоосетинские сепаратисты в Цхинвали, и эти действия попадали под юрисдикцию России. Обращение со 160 гражданскими лицами, о которых шла речь в жалобе, суд расценил как пытки и унижение достоинства. Решение о компенсации суд не принимал, она будет обсуждаться позже.
- Президент и премьер Грузии считают решение ЕСПЧ историческим. По словам министра юстиции Грузии Гочи Лорткипанидзе, ЕСПЧ установил, что во время войны 2008 года Россия осуществила этническую чистку грузин.
- В министерстве юстиции России говорят, что не согласны с рядом выводов ЕСПЧ по делу о войне 2008 года. Российские информагентства со ссылкой на Минюст РФ выпустили новости о том, что ЕСПЧ «отклонил» и «счел необоснованными» обвинения Грузии в адрес России.
Депутат Госдумы РФ проголосовал по восьми законопроектам из комы перед смертью
Голос депутата Госдумы от фракции КПРФ Вахи Агаева учтён в голосовании по восьми законопроектам, принятым в день его смерти. При этом он находился в больнице в состоянии комы из-за последствий коронавирусной инфекции нового типа. На это обратило внимание издание "Открытые медиа".
Депутатам Госдумы запрещено голосовать удалённо или передавать свой голос коллегам. Несмотря на это госпитализированный Агаев, согласно сведениям официальной системы учёта, принимал участие в нескольких пленарных заседаниях парламента. В день его смерти 29 сентября он, согласно официальным данным, проголосовал за принятие восьми законопроектов. В последний раз — за три часа до того, как о его смерти стало известно в парламенте.
Другой депутат, замруководителя фракции КПРФ Валентин Шурчанов, умер от последствий коронавирусной инфекции 18 декабря. Последние три недели перед этим он находился в тяжёлом состоянии в больнице и был подключен к системе искусственной вентиляции лёгких. Это не помешало ему, согласно данным учёта, принять участие в четырёх декабрьских заседаниях парламента.
По состоянию на 13 января, более трети из 450 депутатов Госдумы переболели коронавирусной инфекцией, один находился в тяжелом состоянии в реанимации, сообщал председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Сейчас как минимум один член палаты госпитализирован, один — Николай Антошкин — умер 17 января. Он перед смертью не голосовал.
- В сентябре Центр политической конъюнктуры подсчитал, что более трети депутатов регулярно пропускают голосования за законопроекты и поправки к ним, а более семидесяти депутатов не голосовали и за половину внесённых документов. С 2016 года их штрафуют за прогулы — на 40 тысяч рублей при средней зарплате около 400 тысяч.
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