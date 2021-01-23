В Абхазии созданы штабы по борьбе с незаконной добычей клиптовалюты

На основании поручения президента самопровозглашенной республики Абхазия, глава Сухумской администрации Беслан Эшба подписал распоряжение о создании оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты. Как сообщается на сайте столичной администрации, оперативному штабу поручено ежедневно в 10:00 проводить совещания для планирования стратегии по борьбе с незаконной добычей криптовалюты в Сухуми и докладов о реализованных мерах.

Оперативный штаб будет ежедневно направлять в президентскую администрацию и кабинет министров сведения о проделанной работе. Штаб будет работать в круглосуточном режиме. Оперативный штаб возглавляет глава Сухумской администрации.

В состав штаба входят: заместитель главы Сухумской администрации Л. Кварчия; прокурор города А. Агумава; и.о. начальника УВД по Сухуми А. Хагуш; начальник МУП «СУЭС администрации г. Сухум» Т Джинджолия; главный инженер МУП «СУЭС администрации г. Сухум» Т. Блабба; начальник технического отдела МУП «СУЭС администрации г. Сухум» А. Строчан; заместитель начальника департамента ЖКХ Сухумской администрации по коммунальным вопросам Р. Авидзба; начальник управления сбыта по городу филиала энергосбыт РУП «Черноморэнерго» Д. Аршба; начальник муниципального учреждения администрации «Горсервис» Л. Квачахия; главный специалист департамента экономического развития Сухумской администрации Д. Колбая; начальник правового отдела администрации (секретарь оперативного штаба) А. Дочия.

Оперативный штаб создан также в Гагрском районе республики, соответствующее распоряжение подписал и.о.главы администрации Гагрского района Юрий Хагуш. Как сообщается на официальном сайте Гагрской администрации, штаб будет ежедневно направлять в президентскую администрацию и кабинет министров сведения о проделанной работе и докладывать о ходе реализации мер по противодействию незаконной добыче криптовалют.

Штаб возглавляет и.о. главы администрации Гагрского района Юрий Хагуш. Штаб будет работать в круглосуточном режиме. Состав штаба: прокурор Гагрского района Б. Пкин, и.о. начальника УВД по Гагрскому району И. Мхонджия, врио начальника Гагрского РО СГБ Г. Черкезия, директор Гагрского филиала РУП «Черноморэнерго» А. Айба.

Штабу по противодействию незаконной добыче криптовалют поручено организовать работу с привлечением глав администраций города Пицунда, поселков и сел Гагрского района. Контроль за исполнением данного распоряжения будет осуществлять лично и.о. главы администрации Гагрского района Юрий Хагуш. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания, сообщает информагентство «Апсныпресс».