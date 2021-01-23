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В МВД Грузии объяснили технической ошибкой отказ на выезде из страны Угулава
В МВД объяснили технической ошибкой запрет на выезд из страны лидера оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава. «На данный момент в базе данных нет ограничений в отношении Георгия Угулава, и он имеет право пересекать государственную границу», - говорится в заявлении ведомства.
Ранее сегодня Угулава заявил, что полицейские остановили его на границе и незаконно не выпустили из страны, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В министерстве пояснили, что к ним не поступила информация о снятии с Угулава всех санкций, назначенных в связи с инцидентом, произошедшим в Тбилисском международном аэропорту 11 декабря 2019 года. Тогда на Угулава и его однопартийца Георгия Габашвили напали перед вылетом в Ларнаку. Позже выяснилось, что одним из нападавших был дзюдоист Бадри Гавашелишвили. Угулава утверждал, что и ему, и Габашвили были нанесены физические и словесные оскорбления. Тем не менее, следствие предъявило Угулава обвинения в избиении дзюдоиста, а Габашвили признали пострадавшим.
12 декабря 2019 года Тбилисский городской суд вынес решение о залоге в размере 2 тысяч лари в отношении Георгия Угулава. В качестве дополнительной меры он был обязан сдать прокуратуре паспорт. В марте 2020 года эти санкции были отменены.
«Решение об отмене обязанности по сдаче паспорта и документа, удостоверяющего личность, в МВД не поступило, поэтому информация в базе данных осталась неизменной. Учитывая вышесказанное, Георгий Угулава не мог пересечь государственную границу», - сказано в заявлении МВД.
Другие новости дня
Землетрясение магнитудой 3,0 произошло на юге Грузии
Землетрясение магнитудой 3,0 произошло сегодня, 23 января, на юге Грузии. Об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 17:27 в Цалкском муниципалитете (регион Квемо Картли), в четырех километрах от села Мамишлари и в 58 километрах от Тбилиси.
Гипоцентр землетрясения находился на глубине 13 километров.
В Абхазии созданы штабы по борьбе с незаконной добычей клиптовалюты
На основании поручения президента самопровозглашенной республики Абхазия, глава Сухумской администрации Беслан Эшба подписал распоряжение о создании оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты. Как сообщается на сайте столичной администрации, оперативному штабу поручено ежедневно в 10:00 проводить совещания для планирования стратегии по борьбе с незаконной добычей криптовалюты в Сухуми и докладов о реализованных мерах.
Оперативный штаб будет ежедневно направлять в президентскую администрацию и кабинет министров сведения о проделанной работе. Штаб будет работать в круглосуточном режиме. Оперативный штаб возглавляет глава Сухумской администрации.
В состав штаба входят: заместитель главы Сухумской администрации Л. Кварчия; прокурор города А. Агумава; и.о. начальника УВД по Сухуми А. Хагуш; начальник МУП «СУЭС администрации г. Сухум» Т Джинджолия; главный инженер МУП «СУЭС администрации г. Сухум» Т. Блабба; начальник технического отдела МУП «СУЭС администрации г. Сухум» А. Строчан; заместитель начальника департамента ЖКХ Сухумской администрации по коммунальным вопросам Р. Авидзба; начальник управления сбыта по городу филиала энергосбыт РУП «Черноморэнерго» Д. Аршба; начальник муниципального учреждения администрации «Горсервис» Л. Квачахия; главный специалист департамента экономического развития Сухумской администрации Д. Колбая; начальник правового отдела администрации (секретарь оперативного штаба) А. Дочия.
Оперативный штаб создан также в Гагрском районе республики, соответствующее распоряжение подписал и.о.главы администрации Гагрского района Юрий Хагуш. Как сообщается на официальном сайте Гагрской администрации, штаб будет ежедневно направлять в президентскую администрацию и кабинет министров сведения о проделанной работе и докладывать о ходе реализации мер по противодействию незаконной добыче криптовалют.
Штаб возглавляет и.о. главы администрации Гагрского района Юрий Хагуш. Штаб будет работать в круглосуточном режиме. Состав штаба: прокурор Гагрского района Б. Пкин, и.о. начальника УВД по Гагрскому району И. Мхонджия, врио начальника Гагрского РО СГБ Г. Черкезия, директор Гагрского филиала РУП «Черноморэнерго» А. Айба.
Штабу по противодействию незаконной добыче криптовалют поручено организовать работу с привлечением глав администраций города Пицунда, поселков и сел Гагрского района. Контроль за исполнением данного распоряжения будет осуществлять лично и.о. главы администрации Гагрского района Юрий Хагуш. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания, сообщает информагентство «Апсныпресс».
В Тбилиси проходит акция «За свободу!» в поддержку Навального
В Тбилиси, у секции интересов России при посольстве Швейцарии, проходит акция «За свободу!». Она приурочена к массовым протестам в российских городах, связанным с задержанием оппозиционного лидера Алексея Навального.
У здания диппредставительства собралось несколько десятков человек. Люди пришли с плакатами: «Свободу Навальному», «Путин уходи», «Нет карманным судам». Они также скандируют лозунги: «Путин – вор!», «Свободу политзаключенным!». Аналогичная акция проходит в Батуми, сообщает «Грузия онлайн».
Организаторы протестов – представительство фонда «Свободная Россия» в Грузии (Free Russia Foundation in Georgia) и медиа-организации «Пограничная ZONA». В беседе с СОВОЙ Егор Куроптев, один из организаторов акции, заявил, что люди пришли к секции интересов РФ при посольстве Швейцарии, чтобы донести свою позицию «до их начальников в Кремле».
Главная акция в поддержку Навального сегодня, 23 января, проходят в Москве. С первых минут на ней начались задержания. Среди задержанных есть и журналисты. Сотрудники полиции ведут себя жестко и в других городах России.
- Алексей Навальный был задержан в московском аэропорту «Шереметьево» 17 января. Это произошло сразу после того, как оппозиционер вернулся на родину из Германии, где проходил лечение в связи с отравлением «Новичком». Вскоре после задержания на YouTube-канале политика был опубликован двухчасовой фильм о роскошном дворце на черноморском побережье, принадлежащем Владимиру Путину. За несколько дней видео набрало свыше 67 млн просмотров.
Политсовет «Грузинской мечты» утвердил состав секретариата партии
Политсовет партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» утвердил состав секретариата партии. Изменение коснулось должности исполнительного секретаря, которую теперь занимает Мамука Мдинарадзе. Каха Каладзе по-прежнему является генеральным секретарем партии, политическим секретарем политсовет вновь избрал Ираклия Гарибашвили, международным секретарем будет Каха Кучава, а Дмитрий Самхарадзе - региональным секретарем, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
«После шестого внеочередного съезда партии сегодня состоялось заседание избранного съездом политического совета, который избрал секретариат партии. Также у нас состоялся разговор об организационных вопросах партии и планах на будущее. Мы говорили о планах на будущее, вызовах, усилении партии, после ухода Бидзины Иванишвили из политики, естественно, наша партия стоит перед новым вызовом, и мы сможем это сделать общими усилиями, при еще большем укреплении партийных структур, я уверен. Мы постараемся усилить региональное направление, особых изменений в партийных структурах не планируется», - заявил Мамука Мдинарадзе.
- 11 января 2021 года основатель партии Бидзина Иванишвили объявил, что его «миссия выполнена» и он уходит из политики навсегда. «Я ухожу из политики гордым, победившим и с благодарностью народу», – написал Иванишвили в открытом письме.
- Он также заявил, что больше не собирается консультировать команду. По его словам, отношения с членами команды будут продолжаться повседневно, но не по политическим вопросам.
Американский телеведущий Ларри Кинг умер на 88 году жизни
Американский телеведущий Ларри Кинг умер на 88 году жизни в больнице в Лос-Анджелесе. Сообщение об этом появилось в его твиттере. В декабре он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией нового типа. За свою карьеру журналист взял интервью у нескольких десятков тысяч человек.
Его карьера началась в Майами в 1957 году. С 1985 по 2010 год он работал на CNN. После - на каналах RT и Ora TV, и в стриминговом сервисе Hulu.
Кинг был известен как мастер радио-, а потом телевизионных интервью. В числе его собеседников были почти все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, Маргарет Тэтчер, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Фрэнк Синатра и Михаил Горбачев.
Известно его интервью с президентом России Владимиром Путиным в 2000 году, где политик в ответ на вопрос, что случилось с погибшей атомной подводной лодкой «Курск», с улыбкой ответил «Она утонула».
В прошлом году умерли двое взрослых детей Кинга. 65-летний Энди Кинг умер в июле от сердечного приступа. Через несколько недель умерла его 52-летняя дочь Кайа Кинг – от рака легких. У самого ведущего неоднократно возникали серьезные проблемы со здоровьем, он перенес несколько сердечных приступов, а в 2017 году прошел курс лечения от рака лёгких.
За сутки на Северном Кавказе умер 41 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умер 41 пациент с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1 060.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умер 21 человек, больной COVID-19, в Ставропольском крае - семь, в Дагестане - четыре, в Кабардино-Балкарии - три, в Северной Осетии и Адыгее по два, в Калмыкии и Чечне по одному пациенту с подтвержденным диагнозом.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 6 648 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 243 человека.
- Ставропольский край + 243 (40 612 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 194 (32 153)
- Дагестан + 148 (27 066)
- Кабардино-Балкария + 92 (18 065)
- Карачаево-Черкесия + 77 (17 003)
- Калмыкия + 77 (16 820)
- Северная Осетия + 76 (13 895)
- Адыгея + 58 (12 638)
- Ингушетия + 50 (13 614)
- Чечня + 45 (10 504)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 23 168 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 23 января, выявлено 3 698 273 человека с коронавирусом.
COVID-19 в Армении: 198 новых случаев, скончались 4 человека
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 198, в общем составив 165 909. По состоянию на 11:00 23 января число выздоровевших пациентов увеличилось на 276 и сейчас составляет 154 535.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 4 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3034.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 747 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 7593, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 634 812 (2166 за сутки), передает Радио Азатутюн.
Американские конгрессмены просят Байдена поддержать Радио Свобода
Члены Палаты представителей Конгресса обратились к вступившему в должность президенту США Джо Байдену с просьбой отреагировать на угрозы российских властей в адрес медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. По мнению авторов обращения, новые ограничения, вводимые Роскомнадзором и Министерством юстиции против представительства РСЕ/РС в Москве и журналистов медиакорпорации, «недопустимы и не должны остаться без серьезных последствий для российской стороны».
Авторы письма, представители Демократической и Республиканской партий, напоминают о том, что в эти дни сотрудники Роскомнадзора заняты составлением 130 протоколов, подразумевающих штрафы на сотни тысяч долларов для медиакорпорации и ее проектов за нарушение новых правил маркировки материалов в соответствии с законодательством об «иностранных агентах». Первое судебное заседание о назначении штрафов запланировано на 27 января.
Подписавшие обращение конгрессмены призывают администрацию Байдена рассмотреть возможности введения санкций против российских официальных лиц, ответственных за давление на СМИ, а также привести условия работы российских государственных СМИ в США в соответствие с ограничительными мерами, с которыми сталкиваются журналисты РСЕ/РС в России.
В последние годы Государственная дума приняла, а президент России Владимир Путин подписал ряд законов, серьезно усложняющих работу иностранных изданий в России. Радио Свобода, телеканал Настоящее Время и другие проекты РСЕ/РС вносились в перечень «иностранных агентов» Министерства юстиции начиная с 2017 года. Корпорация выполняет требования Минюста, предоставляя данные о своей финансовой деятельности и разместив упоминание о статусе «иноагента» на своих сайтах, хотя и расценивает законодательство как несправедливое и юридически спорное. РСЕ/РС не является агентом ни одного из правительство: законы США гарантируют журналистскую независимость медиакорпорации, не допуская политического и цензурного вмешательства в редакционную политику. Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода рассматривает действия российских властей в связи с законодательством о СМИ – «иностранных агентах» как «опасные усилия, направленные на преследование журналистов, как шаги к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлем информацию».
Новые требования Роскомнадзора расплывчаты, технически отчасти невыполнимы и явно ставят задачей препятствование распространению информации, считают в РСЕ/РС. По новому законодательству об «иностранных агентах» сотрудничающим с медиакорпорацией журналистам, при определенных условиях, грозит уголовное преследование. Россия находится на 149-м из 180 мест во всемирном индексе свободы прессы, составляемом организацией «Репортеры без границ».
Сразу после инаугурации Джо Байден провел кадровые перестановки в Агентстве США по глобальным медиа, координирующем работу американского международного вещания. Президент принял отставку главы USAGM Майкла Пэка, назначенного на эту должность в середине 2020 года Дональдом Трампом. 23 января новая глава USAGM Кела Чао уволила назначенного месяц назад Пэком президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Теда Липиена. Сменилось также руководство «Голоса Америки» и других СМИ, находящихся под попечительством USAGM.
В Южной Осетии началась вакцинация от коронавируса членов семей военных
На Северном Кавказе и Закавказье, в соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), приступили к вакцинации гражданских специалистов и членов семей военнослужащих, изъявивших желание сделать прививку от коронавирусной инфекции. Первыми прививку получат более 200 членов семей военнослужащих, дислоцированных в Северной Осетии, Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и самопровозглашенной республике Южная Осетия.
«Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей 58-й армии ЮВО. Перед введением препарата специалисты медицинской службы проводят информирование о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. Вакцинация проводится после подписания пациентами согласия на введение компонентов препарата», - сказали в пресс-службе ЮВО.
Там отметили, что на сегодняшний день оба компонента вакцины «Спутник-V» получили около 500 военнослужащих и медицинского персонала армии ЮВО.
Первым компонентом вакцины привито более 2 тысяч военнослужащих. Всего планируется привить от коронавирусной инфекции не менее 70 процентов личного состава 58-й армии ЮВО, передает информагентство «Рес».
В Москве и Петербурге проходят задержания на акциях Навального
В Москве и Санкт-Петербурге на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которому грозит тюремное заключение после возвращения в Россию, проходят задержания. Радио Свобода ведет прямую трансляцию с митинга в столице.
По данным «ОВД-Инфо» в Москве уже задержано 4 участника акции, в Петербурге - 9 человек, среди которых корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель, а также Олега Делимбетова и Марину Цареву из петербургской редакции издания «Коммерсантъ». Журналисты были одеты в жилеты прессы с отличительными знакам. Об этом сообщает редакция Север.Реалии, которая ведет трансляцию с акции в Петербурге.
В Москве полиция оцепила Пушкинскую площадь, призывает соблюдать социальную дистанцию и разойтись участников акции. На митинге также находятся гражданские лица с повязками «дружинник». В Петербурге перекрыты Сенатская площадь, Дворцовый и Благовещенский мосты (для пешеходов), Гостиный двор и ближайшие станции метро.
Ранее полиция превентивно задержала оппозиционных активистов и сотрудников региональных штабов сторонников Навального. Соцсети блокируют часть сообщений с призывами прийти на митинги или информацией о местах их проведения. Власти предупреждают об ответственности для участников несанкционированных мероприятий.
В разных городах Грузии планируют митинги против ограничений, связанных с COVID-19
Протестные акции с требованием отмены ограничений, связанных с пандемией COVID-19, пройдут в ближайшие дни в Тбилиси и еще нескольких городах Грузии. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Власти Грузии приняли решение после 1 февраля сохранить большинство мер, введенных в конце ноября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В стране продолжит действовать «комендантский час», по-прежнему закрыты будут горнолыжные курорты, рестораны и бары, фитнесс-центры и бассейны. Кроме того, в трех крупнейших городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Рустави, общественный транспорт не возобновит работу еще как минимум месяц. На дистанционном обучении оставят тысячи школьников и студентов.
Многие в Грузии сочли анонсированные послабления формальными. Действия правительства резко критикуют, в том числе, в бизнес-кругах.
Завтра, в 16:00, в тбилисском парке «Мзиури» митинг планируют родители. Основные их требования – это возобновление очного обучения в школах и открытие детских садов. Организаторы отмечают, что многие дети уже третий семестр не посещают школы, при этом у некоторых из них нет доступа к интернету, и они не могут заниматься онлайн. Воскресная акция будет предупредительной. Инициативная группа планирует продолжать протесты, если власти проигнорируют их требования.
Акцию с требованием возобновления работы общественного транспорта в понедельник, 25 января, проведут у канцелярии правительства. Организаторы – молодежное крыло гражданского движения «Зеленые». Они считают, что решение властей о сохранении данного ограничения по своей сути является дискриминацией наиболее уязвимых слоев населения и способствует усугублению существующего экономического кризиса.
В четверг, 28 января, шествие от станции-метро «Руставели» до канцелярии правительства проведут фитнес-тренеры и владельцы фитнес-клубов. Их главное требование – открытие фитнес-залов. В знак протеста они намерены провести тренировку.
По данным «Мтавари», протестные акции также планируются в Батуми и других регионах Грузии. Некоторые лидеры оппозиции планируют присоединиться к митингам с требованием отмены ограничений. Солидарность с организаторами высказали лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе, член «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе и Элене Хоштария, недавно покинувшая партию «Европейская Грузия».
- В правительстве Грузии планируют провести очередную оценку эпидемиологической ситуации 15 февраля. При этом в межведомственном координационном совете отмечают, что показатель выявляемости – это один из основных критериев в процессе смягчения ограничений. Сейчас он превышает 6% - за последние сутки в стране провели более 16,2 тысячи тестов на коронавирус, выявлено было 998 новых случаев заражения.
- Власти заявляют, что говорить о безопасном открытии школ, общественного транспорта и другой «высокоактивной общественной деятельности» можно будет только тогда, когда показатель выявляемости опустится до 4-5%.
В правительстве Грузии допустили открытие ресторанов с 15 февраля
В правительстве Грузии допустили открытие объектов питания с 15 февраля при условии сокращения заболеваемости коронавирусом. «В том случае, если к 15 февраля уровень распространения инфекции сократится, работа ресторанов возобновится», - сказала вице-премьер Грузии, глава Минрегионразвития Майя Цкитишвили.
Она добавила, что с точки зрения заражения, наибольшие риски в ресторанах представляют посетители в залах. «Когда мы говорим о ресторанах, то там основным источником инфицирования являются не официанты, а гости, которые находятся без масок», - пояснила Цкитишвили.
По решению правительства Грузии, с 1 февраля объекты питания заработают только в Аджарской АР, где эпидемиологическая ситуация значительно улучшилась. Пока что местные рестораны и кафе смогут размещать гостей только за столиками на улицах, залы по-прежнему останутся закрыты. Кроме того, сотрудники абсолютно всех заведений должны будут проходить тестирование на коронавирус раз в две недели. В других регионах объекты питания могут работать только навынос, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Решение вызвало недовольство бизнесменов. Глава Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе сравнил действия властей с «диверсионным актом», указав, что продление ограничений в масштабах страны является безосновательным. Более того, по его мнению, на повестке стоит вопрос о выживании всей сферы гостеприимства.
При этом в межведомственном координационном совете отмечают, что показатель выявляемости – это один из основных критериев в процессе смягчения ограничений. Сейчас он превышает 6% - за последние сутки в стране провели более 16,2 тысячи тестов на коронавирус, выявлено было 998 новых случаев заражения. Власти заявляют, что говорить о безопасном открытии высокоактивной общественной деятельности можно будет только тогда, когда показатель выявляемости опустится до 4-5%.
Четыре человека с коронавирусом госпитализированы за сутки в Южной Осетии
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) самопровозглашенной республики Южная Осетия, по данным на утро 23 января, проходят лечение 70 пациентов с COVID-19.
«В инфекционном корпусе РММЦ на сегодняшний день находятся 35 человек, такое же количество - в здании детской больницы. Из них двое находятся в палате интенсивной терапии», - сообщила информагентству «Рес» главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
За минувшие сутки в «красную зону» больницы поступили четверо больных коронавирусом, выписаны пять человек. Как отметила Джиоева, приемно-сортировочное отделение РММЦ в пятницу приняло 33 пациентов.
«Протестировано в приемно-сортировочном отделении 47 обратившихся. Направление на компьютерную томографию органов грудной клетки получили пять человек», - отметила главный инфекционист. Кроме того, сообщила Джиоева, выездные бригады осмотрели восемь пациентов на дому, протестированы четверо.
Главный инфекционист обратилась к жителям республики с просьбой соблюдать масочный режим, санитарные нормы для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
Оппозиционера Гиги Угулава не выпустили из Грузии
Одному из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава отказали в выезде из страны. Об этом политик сообщил на своей странице в Фейсбуке. «Сегодня меня незаконно остановили на границе Грузии, заставили ждать два часа, а после сказали, что я помечен красным. Почему, конечно же, не ответили», - написал Угулава.
Политик добавил, что у него уже нет запрета на выезд из страны. Исходя из этого, действия грузинской полиции он считает незаконными. Угулава обратился к Народному защитнику Грузии, попросив разобраться в данном вопросе.
- Гиги Угулава был одним из самых активных политиков в команде третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. После смены власти в 2012 году Угулава обвинили в нецелевой трате государственных средств в период его работы на посту мэра Тбилиси. Позже добавилось обвинение в создании фиктивных рабочих мест. В итоге Угулава провел за решеткой 2 года и 7 месяцев. Выйдя на свободу в начале 2017 года, он присоединился и занял пост генерального секретаря в «Европейской Грузии» - партии, основанной группой политиков, покинувших «Единое национальное движение».
- В 2020 году Угулава вынесли еще один приговор по старому делу о растрате, но после он был помилован президентом, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Некоторое время Угулава действительно был «невыездным». В декабре 2019 года Тбилисский городской суд запретил покидать ему страну из-за инцидента, произошедшего в столичном аэропорту. Тогда на Угулава и его однопартийца Георгия Габашвили напали незадолго до их вылета в Ларнаку. Позже выяснилось, что одним из нападавших был дзюдоист Бадри Гавашелишвили. Следствие выдвинуло Гиги Угулава обвинения в избиении дзюдоиста. Габашвили признали пострадавшим.
Гран-при «Золотого орла» получил фильм «Блокадный дневник»
Главную награду российской кинопремии «Золотой орел» получил фильм режиссера Андрея Зайцева «Блокадный дневник». Церемония вручения прошла на Мосфильме.
В основу сценария фильма Зайцева легла «Блокадная книга» Даниила Гранина и Алеся Адамовича.
В номинации вместе с кинокартиной-победителем были представлены фильм «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, «Лед 2» Жоры Крыжовникова, «Союз Спасения» Андрея Кравчука и «Стрельцов» Ильи Учителя.
«Золотого орла» за лучшую режиссуру получил Кончаловский. Премии за лучшую женскую роль удостоена Ольга Озоллапиня. Она сыграла главную роль в «Блокадном дневнике». Награду за лучшую мужскую роль получил Юрий Борисов за главную роль старшего сержанта в фильме «Калашников» режиссера Константина Буслова.
Премия «Золотой орел» учреждена в 2002 году «Национальной Академией кинематографических искусств и наук России». Отбор по номинациям ведет экспертный совет.
В России проходят акции протеста в поддержку Алексея Навального
В городах России в субботу проходят акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного на месяц после возвращения в Россию и находящегося под угрозой тюремного заключения. Акции уже прошли как минимум в 13 крупных городах, в том числе Хабаровске, Южно-Сахалинске, Якутске. Трансляцию с Дальнего Востока и из Сибири ведет редакция Сибирь.Реалии.
По данным «ОВД-Инфо», в тринадцати городах по состоянию на 10 утра по Москве полиция задержала более 48 человек, в том числе одного несовершеннолетнего.
Среди задержанных - журналисты, освещающие события. На акции в Благовещенске задержан корреспондент, сотрудничающий Сибирь.Реалии, Андрей Афанасьев. Он пришел на мероприятие по заданию редакции, чтобы освещать его. Сотрудники полиции проигнорировали его пресс-карту.
В Хабаровске в мероприятии участвовали около тысячи человек, передает DVhab. Полиция не дала им провести традиционное субботнее протестное шествие по городу. Собравшиеся водили на площади хоровод. Поступают сообщения об избиении задержанных в одном из отделений полиции. Задержаны двое журналистов RusNews - Сергей Плотников и Даниил Куликов.
В Якутске акция проходит в 50-градусный мороз. Задержаны по меньшей мере четыре человека. Газета «Якутск вечерний» сообщает об участии в акции 300 протестующих. Некоторые принесли на акцию Конституцию и показывали координирующему действия полиции полковнику МВД 31 статью - о свободе собраний.
Акции протеста в субботу запланированы в десятках крупных городов России, в том числе - в Москве. Там несогласованная акция должна состояться в центре города на Пушкинской площади. Накануне она была перекрыта, в субботу городские власти начали на ней переукладку плитки, передает издание «Проект».
Кроме участников акций полиция превентивно задерживает оппозиционных активистов и сотрудников региональных штабов сторонников Навального. Соцсети блокируют часть сообщений с призывами прийти на митинги или информацией о местах их проведения. Власти предупреждают об ответственности для участников несанкционированных мероприятий.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о вовлечении подростков в противоправные действия.
СМИ назвали имя российского криминального авторитета, задержанного в Батуми
Грузинские полицейские в Батуми задержали криминального авторитета Алексея Ленивцева из Иркутска. Об этом пишет «Коммерсантъ».
21 января в МВД Грузии сообщили о задержании 33-летнего гражданина РФ, числившегося в международном розыске по линии Интерпола за организацию преступного сообщества. Также известно, что на родине он обвиняется в целой серии тяжких преступлений: организации преступного сообщества, похищении человека, вымогательстве, вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией и организации проституции.
Источник в правоохранительных органах Грузии подтвердил «Ъ», что задержанный – это Алексей Ленивцев, более известный в криминальных кругах по прозвищу Кос, которое он получил из-за косоглазия. Как отмечается, возглавляемая Косом группировка действовала в Иркутске с 2016 года.
«Ее участниками было организовано несколько публичных домов, а особо состоятельным клиентам, как правило, иностранцам, приезжавшим в Иркутск, чтобы побывать на озере Байкал, они организовывали встречи с несовершеннолетними девушками. Последних заставляли заниматься проституцией с помощью угроз, и даже подсаживая на наркотики», - пишет «Ъ».
В уголовном деле Ленивцева, находящемся в производстве Следственного комитета России (СКР), восемь эпизодов, связанных с несовершеннолетними. В марте 2019 года в Иркутске была проведена масштабная операция против участников группировки. Тогда Косу удалось скрыться. По некоторым данным, он перебрался в Таиланд, а затем - в Грузию, отмечает «Ъ».
С января 2020 года Ленивцев снимал квартиру в Батуми. Судя по всему, до сих пор он не мог выехать из Грузии, поскольку с февраля авиасообщение с другими странами приостановлено. Сейчас Ленивцев находится в заключении в Грузии. Согласно «Коммерсанту», ведутся переговоры о его экстрадиции в Россию. Одновременно издание отмечает, что «несмотря на сложные отношения между странами, они периодически выдают друг другу обвиняемых и подозреваемых».
Коронавирус в Грузии: 998 новых случаев, скончались 16
За последние сутки в Грузии зарегистрировали 998 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 23 января, сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Данные получены на основании проведения 16 267 тестов – это примерно на 2 тысячи больше, чем накануне, когда выявлено было 903 новых случая COVID-19. Общее число заболевших увеличилось до 252 972.
Почти 45% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 448. В Имеретии выявили 170 фактов, в Самегрело и Земо Сванети – 116, в Аджарии – 31, в Квемо Картли – 51, в Шида Картли – 68, в Кахетии – 50.
Наименьшее число заражений в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 3. В Гурии зафиксирован 31 новый факт COVID-19, в Мцхета-Мтианети – 17, в Самцхе-Джавахети – 13.
От ковида умерли еще 16 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 038.
Выздоровели 1 892 человека, их общее число выросло до 240 629.
- В настоящее время в стране 9 279 активных случаев COVID-19. Из них 3 302 пациента (почти 36%) проходят лечение в больницах, 5 533 (около 60%) – на дому, а 444 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 694. К аппаратам ИВЛ подключены 204 человека. В карантинных пространствах размещены 530 граждан. 19 786 человек остаются в режиме самоизоляции.
- Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля.
Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана
Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Это произошло через несколько часов после того, как он опубликовал изображение, которое было расценено в качестве угрозы экс-президенту США Дональду Трампу.
На картинке был показан похожий на Трампа мужчина, играющий в гольф и оказавшийся в тени летательного аппарата, который навис над ним. По данным администрации соцсети, это сообщение было расценено как угроза другому человеку. По этой причине аккаунт пользователя @khamenei_site был заморожен.
Предполагается, что выпад аятоллы является реакцией на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, который погиб в результате удара ВВС США в прошлом году. Инициатором и вдохновителем этой спецоперации был сам Трамп. Иранские власти неоднократно обещали отомстить американским властям.
Ранее Twitter заморозил аккаунт самого Трампа за сообщения, которые были охарактеризованы как подстрекательство к насилию и подрыв демократических институций. Это произошло после штурма Капитолия, последовавшего за митингом, на котором Трамп призвал своих сторонников «драться как в аду» и идти в сторону здания Конгресса.
В Центральноафриканской республике введен режим ЧС
В Центральноафриканской республике (ЦАР) введен режим чрезвычайной ситуации в связи с наступлением группировок повстанцев на столицу страны Банги. Армия, обученная российскими инструкторами, и при поддержке российских военнослужащих, а также миротворческие силы ООН пытаются остановить мятежников, сообщает Би-би-си.
Правительство ЦАР заявило, что режим будет действовать 15 дней. В течение этого времени военнослужащие смогут проводить аресты без санкций суда.
Группировки не согласны с результатами президентских выборов, победителем на которых был признан Фостен-Арканж Туадера. Власти страны обвиняют в эскалации насилия бывшего главу государства Франсуа Бозизе.
В ЦАР присутствует довольно большой контингент российских военнослужащих и наемников из так называемой «ЧВК Вагнера», воюющих на стороне президента Туадера. Межправительственное соглашение о военном сотрудничестве между Россией и ЦАР было подписано в августе 2018 года.
Центральноафриканская республика неоднократно упоминалась в контексте деятельности близкого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина и «ЧВК Вагнера», которую с ним связывают.
Сенат США утвердил Ллойда Остина новым главой Пентагона
Сенат США утвердил генерала в отставке Ллойда Остина на пост министра обороны. Остин стал вторым утвержденным сенаторами кандидатом в кабинет нового президента Джо Байдена и первым в истории афроамериканцем, который возглавит оборонное ведомство Соединенных Штатов, отмечает «Голос Америки».
Остин заручился подавляющей поддержкой как демократов, так и республиканцев, несмотря на то что для его утверждения потребовалось получить специальное разрешение от Конгресса. Палата представителей и Сенат проголосовали за то, чтобы сделать для Остина исключение из правила, согласно которому бывшие военные не могут занимать гражданские должности в течение семи лет после ухода из вооруженных сил. Он вышел на пенсию в 2016 году.
На слушаниях по его утверждению Остин предупредил сенаторов о враждебных действиях Кремля. По словам нового главы Пентагона, хотя Россия переживает упадок, она все еще может нанести большой ущерб в киберпространстве.
Москва заявление Остина пока не прокомментировала.
Остину 67 лет. Американские СМИ отмечали, что у нового министра обороны репутация замкнутого человека, на протяжении своей сорокалетней карьеры избегавшего внимания общественности. В его послужном списке – пост главы Центрального командования вооруженных сил, контролирующего войска США на Ближнем Востоке и в Южной Азии.
В Абхазии 112 новых случаев инфицирования COVID-19, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 451 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 112 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 134 человека. Состояние 35 человек оценивается как тяжелое, 48 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском госпитале скончался пациент 1953 года рождения. Мужчина был доставлен в медучреждение 9 января с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и осложнением основного заболевания «двусторонняя полисегментарная пневмония». Несмотря на то, что он получал все необходимое лечение, пациент скончался 20 января.
В Сухумской инфекционной больнице находятся 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 20, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 20, в сухумском российском военном госпитале - 61 пациент.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11096 человек. 157 летальных случаев. Выздоровели 8943 человека.
The Guardian о решении ЕСПЧ: Москва несет ответственность за убийства мирных граждан, грабежи и поджоги домов
Британское издание The Guardian публикует статью о решении Европейского суда по правам человека по делу «Грузия против России (II)». В ней говорится, что Россия ответственна за нарушения прав человека во время войны в Грузии – убийства мирных граждан, грабежи и поджоги домов. Решение ЕСПЧ названо «знаковым» – принятом спустя 13 лет после конфликта.
«Суд признал Кремль виновным в незаконном задержании этнических грузин и последующем «бесчеловечном и унижающем достоинство, обращении». Это включает пытки грузинских военнопленных и изгнание сельских жителей грузинского происхождения из их домов в Южной Осетии», – говорится в статье.
The Guardian также указывает, что «на фоне взаимных обвинений со стороны международного сообщества» суду «не удалось расследовать военные преступления и системные нарушения прав человека».
Адвокат Бен Эмерсон, представлявший Грузию в ЕСПЧ, сказал, что обнародование решения через день после инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне не было случайным. Он предположил, что Байден настроен более жестко относиться к Владимиру Путину, чем Трамп.
«После нескольких лет задержки, кажется, ЕСПЧ, наконец, занял решительную позицию в отношении нарушений прав человека в России», – сказал Эммерсон.
Кремль, вероятно, отреагирует яростно, пишет The Guardian. «Российские власти утверждали, что суд является пристрастным и политизированным. Они обвинили Саакашвили в развязывании конфликта и заявили, что роль России в конфликте была исключительно миротворческой», – говорится в статье.
The Guardian не исключает, что «ответ Путина может иметь серьезные последствия».
«В 2015 году Москва заявляла, что находится на грани выхода из Европейского суда по правам человека, неоднократно выносившего решения против российского государства. Новое решение может подтолкнуть Кремль к активизации процесса выхода», – сказано в статье.
The Guardian указывает, что 12 августа 2008 года на центральной площади Гори взорвалась ракета «Искандер», убившая голландского журналиста Стана Сториманса и 11 гражданских лиц. Следы взрыва и извлеченные из тела журналиста осколки указывают на то, что ракета была российская.
Однако российские военные, дававшие показания, отрицали факт и предположили, что доказательства, приведенные грузинской стороной, – фальшивые и, что грузинская армия бомбила свой собственный народ, чтобы обвинить Москву.
- Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал решение по жалобе Грузии на действия России во время и после войны в августе 2008 года. В документе говорится, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека: в частности, статьи 2, 3, 5 и 8 – право на жизнь, запрет пыток, право на свободу, право на уважение частной и семейной жизни.
- Суд указал, что эти нарушения распространяются на события после прекращения огня 12 августа 2008 года. Голосованием 11 судей против 6 ЕСПЧ постановил, что события, происходившие в период активной фазы боевых действий (с 8 по 12 августа 2008 года) не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации в части соблюдения статьи 1 Европейской конвенции (эта статья обязывает всех подписавших конвенцию соблюдать права человека).
- При этом ЕСПЧ отметил – и это решение судьи приняли единогласно, – что права мирных жителей нарушались уже с 10 августа 2008 года, когда их задерживали и содержали в нарушающих права человека условиях югоосетинские сепаратисты в Цхинвали, и эти действия попадали под юрисдикцию России. Обращение со 160 гражданскими лицами, о которых шла речь в жалобе, суд расценил как пытки и унижение достоинства. Решение о компенсации суд не принимал, она будет обсуждаться позже.
- Президент и премьер Грузии считают решение ЕСПЧ историческим. По словам министра юстиции Грузии Гочи Лорткипанидзе, ЕСПЧ установил, что во время войны 2008 года Россия осуществила этническую чистку грузин.
- В министерстве юстиции России говорят, что не согласны с рядом выводов ЕСПЧ по делу о войне 2008 года. Российские информагентства со ссылкой на Минюст РФ выпустили новости о том, что ЕСПЧ «отклонил» и «счел необоснованными» обвинения Грузии в адрес России.
Глава МИД Армении посетил Грузию с неофициальным визитом
Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян посетил Грузию с неофициальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии.
Айвазяна принимал его грузинский коллега, вице-премьер Давид Залкалиани. Как отмечается, их ознакомительная встреча состоялась в кахетинском селе Цинандали.
В ходе неформальной встречи министры иностранных дел обсуждали добрососедские отношения Грузии и Армении, текущую повестку сотрудничества и перспективы дальнейшего углубления отношений.
Ара Айвазян занимает пост главы МИД Армении с ноября 2020 года. В течение примерно месяца до этого он был заместителем министра иностранных дел.
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