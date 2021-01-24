СМИ узнали, почему на батумском стадионе за 145 млн лари нельзя играть

Новый батумский футбольный стадион, строительство которого обошлось почти в 145 миллионов лари (более 44 миллионов долларов), до сих пор не сдан в эксплуатацию. Из-за ошибок, допущенных в процессе проектировки и строительства, его покрытие было испорчено. Чтобы сделать поле пригодным для игры, потратить потребуется еще несколько миллионов лари. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Стадион, который рассчитан на 20 тысяч зрителей и соответствует IV категории требований УЕФА, открыли раньше срока, незадолго до парламентских выборов в октябре 2020 года. На торжественном мероприятии присутствовало не только руководство АР Аджария, но и представители центральной власти – премьер-министр Георгий Гахария и мэр Тбилиси, в прошлом футболист Каха Каладзе.

Вскоре после открытия батумское «Динамо» провело там два матча, после чего стадион был закрыт. Как пишет грузинская служба Радио Свобода, причиной стало поврежденное покрытие поля. Покрытие пришлось полностью заменить - прямо сейчас естественное покрытие заменяют на гибридное. Работы проводит компания «Анаги», строившая объект. Известно, что укладывать покрытие будет британская компания SISPITCHES. Все затраты покроет сама «Анаги». Конкретная стоимость проекта не уточняется. Согласно данным Радио Свобода, сумма достигает нескольких миллионов лари.

Причины, из-за которых пришлось закрывать объект и проводить такие масштабные работы, указаны не были. Телеканал «Мтавари» предполагает, что это произошло, в том числе, из-за неисправного функционирования дренажных и вентиляционных систем. В «Анаги» признали, что зимой поле попросту затопило.

По данным Радио Свобода, тендер должен завершиться в феврале, а весной «Анаги» рассчитывает завершить реконструкцию поля. После этого стадион будет передан государству. Весной 2021 года здесь должны пройти матчи Национальной лиги Грузии, а в 2023 году батумский стадион примет чемпионат Европы по футболу среди юношей до 21 года.