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Суд над Зазой Гахеладзе в Цхинвали отложен до 28 февраля
Суд над гражданином Грузии Зазой Гахеладзе в Цхинвали отложен до 28 февраля. Cоответствующая информация поступила в Службу государственной безопасности Грузии по «горячей линии» ЕС, – пишет Первый канал Грузии.
Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», в Верховном суде самопровозглашенной республики Южная Осетия заседание по делу Гахеладзе прошло 18 января. На нем допросили несколько свидетелей и самого подсудимого.
Гражданину Грузии предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса РФ – статья 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).
В СГБ Грузии тогда заявили, что «власти Грузии продолжают работу с целью безоговорочного освобождения Зазы Гахеладзе».
- Российские военные задержали Гахеладзе 11 июля возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- В декабре цхинвальский суд продлил арест гражданина Грузии на два месяца. В ходе очередного раунда Женевских дискуссий власти Грузии потребовали немедленного освобождения Гахеладзе.
Другие новости дня
Посол США вызван в МИД России из-за предупреждения об акциях протеста
МИД России вызвал посла США в стране Джона Салливана и заявил ему протест из-за предупреждений об акциях протеста 23 января. Об этом сообщила в эфире "Первого канала" официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.
Недовольство российских дипломатов вызвало предупреждение американским посольством граждан о запланированных акциях в поддержку Навального. Там были указаны планы организаторов протестов в 12 городах, в том числе в Москве. В тексте отмечалось, что митинги не разрешены властями и рекомендовалось гражданам США избегать демонстраций или связанных с ними событий.
Посольство рекомендовало американцам избегать толп, демонстраций и мест проведения мероприятия, предупредить о возможной опасности своих близких и носить с собой паспорт с российской визой. 23 января публикации были раскритикованы официальным представителем МИД Марией Захаровой. Она назвала это "вмешательством во внутренние дела". "Интересно, как бы вели себя американские власти, если подобное позволило бы российское посольство в Вашингтоне", — заявила она "Известиям".
Замглавы МИД Сергей Рябков провел с Салливаном беседу, во время которой “указал на необходимость неукоснительного соблюдения законов Российской Федерации”. Шла ли речь на этой беседе только о предупреждениях об акциях или о комментариях Госдепартамента США об акциях, которые позднее выкладывались в соцсетях, — не уточняется.
- 23 января в акциях протеста в защиту арестованного оппозиционного политика Алексея Навального приняли по всей стране более 100 тысяч человек. В штабах Навального заявляют о 250 тысячах участников. Около 3,5 тысяч были задержаны — это рекордный показатель во всей российской новейшей истории.
«Законсервированная Грузия»: акция у здания парламента
Неправительственная организация «Объединенная молодежь за Грузию» провела сегодня митинг перед зданием парламента, на которой опротестовала введенные правительством ограничительные меры для превенции распространения коронавируса.
Протестующие принесли к парламент бочку с надписью: «Законсервированная Грузия». По их словам, правительство «законсервировало» страну. Они потребовали отмены ограничений и возобновления движения транспорта до 1 февраля, – пишет «Новости-Грузия».
«Мы протестуем против ограничений, особенно тех, что касаются общественного транспорта. У нас была серия акций. Это четвертая акция под девизом – «Люди голодают, восстанавливайте транспорт». Наша просьба — восстановить транспорт до 1 февраля. Если это требование не будет выполнено, мы будем проводить акции круглосуточно. Это ограничение на перевозки затрагивает самые бедные слои населения. Людям пора просыпаться, потому что и правительство, и оппозиция, и гражданский сектор все еще не понимают, что происходит», – сказал Дмитрий Кирханиди, председатель общественной организации «Объединенная молодежь Грузии».
Еще одна акция протеста с требованием отмены ограничений сегодня прошла у здания канцелярии правительства.
- Большинство ограничений, введенных в Грузии для борьбы с эпидемией коронавируса, остаются в силе после 1 февраля 2021 года. Они будут ослаблены только в тех городах, где эпидемиологическая ситуация улучшилась (Батуми, Зугдиди, Поти, Гори и Телави). Там возобновится работа общественного транспорта, откроются школы.
- В Тбилиси и Рустави с 1 февраля возобновят работу торговые центры и непродовольственные магазины, а транспорт и школы начнут функционировать не ранее 1 марта. Рынки закрытого типа во всех городах Грузии откроются с 15 февраля.
В Южной Осетии выявили 35 новых случаев коронавируса
За минувшие выходные в Южной Осетии провели 168 исследований на COVID-19, из них 35 проб показали положительный результат, – сообщила «Рес» замглавы Юго-Осетпотребнадзора Анна Гаглоева.
По её словам, число заболевших за время пандемии достигло 2740 человек. Всего проведено 15 008 тестов.
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии проходят лечение порядка 70 пациентов с диагнозом COVID-19. Врачи призывают граждан соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах.
Ираклий Кобахидзе переизбран на пост вице-президента ПАСЕ
Лидер партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе вновь утвержден заместителем председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщается на официальном сайте ПАСЕ.
Всего на зимней сессии, проходящей в Страсбурге, утвердили 17 вице-президентов. Среди них – вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.
Отметим, что постоянная делегация Украины в ПАСЕ сегодня обжаловала полномочия российской делегации. Инициативу главы украинской делегации Марии Мезенцевой поддержали 38 представителей в ПАСЕ из пяти делегаций, в том числе представители Грузии.
- Сегодня в ПАСЕ обсуждают отчет наблюдательной миссии Совета Европы в связи с парламентскими выборами в Грузии 2020 года. В состав грузинской делегации входят депутаты от правящей партии Ираклий Кобахидзе, Мариам Квривишвили, Гиви Миканадзе, Тамар Талиашвили, Ираклий Чиковани и Георгий Ходжеванишвили, а также представитель оппозиции – Фридон Инджия.
Грузия поддержала Украину в обжаловании полномочий российской делегации в ПАСЕ
Постоянная делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы обжаловала полномочия российской делегации. Инициативу главы украинской делегации Марии Мезенцевой поддержали 38 представителей в ПАСЕ из пяти делегаций, в том числе представители Грузии.
«Полномочия российской делегации были обжалованы по существенным основаниям - нарушение базовых принципов Совета Европы - Марией Мезенцевой от Украины, поддерживаемой 38 членами ПАСЕ из пяти различных делегаций. Ассамблея проведет дебаты по этому вопросу позже на этой неделе», – сообщает ПАСЕ.
«Решение набрало необходимые 38 голосов из пяти национальных делегаций. У профильных комитетов есть 24 часа, чтобы подготовить доклад по этому вопросу, и дальше будет голосование за подтверждение полномочий», – отмечает украинская делегация.
При этом вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявид журналистам, что первый день зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге «проходит относительно спокойно».
«Украина в очередной раз оспорила полномочия российской делегации, но это происходит каждый год, для нас это уже рутина. Далее её мнение будет направлено в Комиссию по мониторингу для доклада и в Комиссию по регламенту для подготовки заключения. Но решение по подтверждению или не подтверждению полномочий может принять лишь ассамблея общим голосованием. Так что ликование по поводу того, что полномочия российской делегации не были подтверждены, мягко говоря, преждевременное», – отметил депутат.
- В состав грузинской делегации входят депутаты от правящей партии Ираклий Кобахидзе, Мариам Квривишвили, Гиви Миканадзе, Тамар Талиашвили, Ираклий Чиковани и Георгий Ходжеванишвили, а также представитель оппозиции – Фридон Инджия.
Путин о «дворце Путина»: показанное в фильме мне не принадлежит
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о дворце под Геленджиком. На встрече со студентами Путин ответил на вопрос о расследовании.
«Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой… такой информации. Но листал видеоподборки, которые принесли помощники. Сразу хочу ответить на ваш вопрос: ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Ни-ко-гда», — сказал Путин. Само расследование он назвал «компиляцией».
19 января Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о так называемом дворце Владимира Путина под Геленджиком. Расследование опубликовано спустя сутки после того, как суд в Химках отправил основателя ФБК Алексея Навального на 30 суток в СИЗО после его возвращения в Россию из Германии. Расследование было сделано до задержания Навального. Оно включает в себя документальный фильм продолжительностью почти 2 часа, в котором участвует сам Навальный, и текст с визуализацией.
Так называемый «Дворец Путина», он же Резиденция на мысе Идокопас, был сооружён в 2005–2010 годах на черноморском побережье неподалёку от Геленджика. О том, что он был построен для президента России, в 2010 году заявил бизнесмен Сергей Колесников.
ФБК оценил стоимость строительства дворца в 100 млрд рублей и показал интерьеры здания. Как утверждается в расследовании, «один из важных подрядчиков, работавший на обустройстве дворца» предоставил в распоряжение ФБК детальный архитектурный план этого объекта. Всего во дворце десятки комнат, в том числе «комнаты для персонала – врачей, управляющих, поваров, гардеробные для официантов, мясо-рыбный цех, овощной цех, цех выпечки, цех обработки яиц».
В ФБК делают вывод, что Путин через подставных лиц является подлинным владельцем недвижимости, а построен дворец и инфраструктура были за счёт коррупционных схем.
- Московская компания ООО «Аэрокомплекс», которая занимается оснащением аэропортов наземным оборудованием, на своём сайте утверждает, что оказывала услуги, в частности, на вертолётных площадках резиденций президента России «Бочаров ручей», «Ново-Огарёво» и «Прасковеевка». Издание «Открытые медиа», которое обнаружило это, отмечает, что тем самым компания «Аэрокомплекс» «нечаянно подтвердила» информацию из расследования Алексея Навального и ФБК о том, что президент Владимир Путин имеет отношение к объекту под Геленджиком (в расследовании он назван «дворцом Путина»).
- 17 января Навальный вернулся из Германии, где лечился после отравления, в организации которого он обвиняет российские власти. Его задержали в аэропорту и отправили в СИЗО до рассмотрения вопроса о замене ему условного срока на реальный по уголовному делу.
- 23 января в акциях протеста в защиту Навального приняли участие более 100 тысяч человек. В штабах Навального заявляют о 250 тысячах участников. Около 3,5 тысяч были задержаны — это рекордный показатель во всей российской новейшей истории.
Бибилов потребовал созвать внеочередное заседание югоосетинского парламента
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов потребовал созвать 27 января внеочередное заседание парламента в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией. Как сообщила пресс-служба Бибилова, соответствующее письмо он направил на имя спикера парламента Алана Тадтаева.
Пресс-секретарь югоосетинского лидера Дина Гассиева пояснила журналистам, что он воспользовался своим конституционным правом созвать внеочередное заседание парламента для поиска компромиссных решений выхода из кризиса.
«Президент вновь намерен встретиться с депутатами парламента, обсудить с ними пути выхода из нынешнего положения, определить возможные компромиссные решения, которые в результате благоприятно отразятся на общественно-политической ситуации и будут приняты во благо народа Южной Осетии», – сказала Гассиева.
- В Южной Осетии – политический кризис. После убийства силовиками жителя Цхинвали Инала Джабиева югоосетинское правительство подало в отставку. Часть депутатов объявила о парламентском бойкоте, требуя отставки генпрокурора.
- В центре Цхинвали продолжается бессрочная акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требуют, чтобы расследование убийства велось в правовом русле. Ранее было опубликовано заключение российской экспертизы, в котором говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков». При этом гоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы».
- О готовности выступить посредниками в процессе урегулирования обстановки заявили экс-президенты и депутаты первого созыва парламента самопровозглашенной республики.
Лавров и Медоев подписали в Москве план межведомственных консультаций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и и.о. главы МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев подписали план межведомственных консультаций на 2021-2022 годы. Об этом сообщает ТАСС.
Медоев подчеркнул, что документ имеет большое значение, а Цхинвали «высоко ценит межгосударственные отношения, которые сложились после признания Россией независимости Южной Осетии».
«Мы продолжим ту линию, которую начали в двухсторонних отношениях. Министерство иностранных дел РФ и Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия находятся в постоянном контакте: и в прямом, и через наши посольства», – добавил он.
По словам Сергея Лаврова, товарооборот между Россией и Южной Осетией увеличился на 20% за первые три квартала 2020 года.
«Несмотря на пандемию, отмечу, что у нас растет двусторонний товарооборот. Согласно последней имеющейся статистике Федеральной таможенной службы России, за первые три квартала 2020 года он вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», – сказал он.
По информации агентства «Рес», Сергей Лавров вручил Дмитрию Медоеву нагрудный знак МИД РФ «За взаимодействие» – «за весомый вклад в развитие отношений Республики Южная Осетия с Российской Федерацией, а также в укрепление безопасности и стабильности в Закавказском регионе».
«Стороны акцентировали внимание на вопросах безопасности и невозобновления военной агрессии против Южной Осетии со стороны Грузии, что становится особенно актуальным после недавней кровопролитной войны в Нагорном Карабахе. Кроме того, была отмечена важность продолжения Женевских Дискуссий в качестве важнейшей международной площадки для отстаивания позиций Южной Осетии», – заявили в югоосетинском МИД.
СПРАВКА «Эха Кавказа»
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Южная Осетия провозгласил свою независимость 29 мая 1992 года. В статусе полностью непризнанного субъекта самопровозглашенная республика оставалась до августа 2008 года.
После Августовской войны между Россией и Грузией, 26 августа 2008 года Южная Осетия была признана сначала Российской Федерацией, далее еще шестью государствами-членами ООН (Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, Сирия).
Широкого международного признания Южная Осетия не получила. Впоследствии два государства из семи – Тувалу и Вануату – официально отозвали свое признание. Таким образом в настоящее время Южная Осетия признается пятью государствами-членами ООН и семью непризнанными или частично признанными образованиями. Последним государством-членом ООН, признавшим Южную Осетию, была переживающая гражданскую войну Сирийская Арабская Республика – в мае 2018 года.
Грузия не признает независимость Южной Осетии. В Конституции Грузии она именуется как «бывшая Юго-Осетинская автономная область», в ряде других документов — как «Цхинвальский регион». В соответствии с законом «Об оккупированных территориях», Южная Осетия считается оккупированной Российской Федераций, дипломатическое общение с которой было прервано после Августовской войны.
В международных документах ООН Южная Осетия признается территорией Грузии. Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии.
Глава МИД Украины о Навальном: «Враг моего врага – мой друг»
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что Украина поддерживает призывы к освобождению российского оппозиционера Алексея Навального, поскольку он является врагом президента РФ Владимира Путина. Как пишет «Украинская правда», об этом Кулеба заявил в эфире телеканала «Украина 24».
«Поэтому мы заняли жесткую принципиальную позицию, потому что, во-первых, неправильно бить людей, которые вышли на протест, в защиту своих гражданских прав. А во-вторых, есть такая поговорка: враг моего врага – мой друг. Это можно сказать о Навальном как человеке, который сейчас является олицетворением протестов, и в защиту которого вышли ... на самом деле россияне вышли не в защиту Навального, а в защиту самих себя. Но он является врагом Путина, поэтому мы поддерживаем и свободу Навального, и всех людей, которые выступают за эту свободу», – сказал он.
Министр добавил, что с точки зрения интересов Украины не стоит «очаровываться Алексеем Навальным». Он прокомментировал слова Навального о Крыме, сказанные в 2014 году.
«Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем ненадкушенным и свежем, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий», – сказал Кулеба.
Навальный в 2014-м заявил: «Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать? […] С точки зрения политики и восстановления справедливости, то, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный».
«Еще извинения придется ему принести за российскую агрессию, если случится так, что Навальный в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе. Но, как я сказал, враг моего врага является моим другом. Поэтому если Навальный является врагом Путина, то мы поддерживаем Навального. Все очень просто», – добавил Кулеба.
- 18 января Министерство иностранных дел Украины заявило, что расценивает задержание в РФ российского оппозиционера Алексея Навального как наступление на права человека и подавление свободы слова.
- 23 января Кулеба заявил, что Украина решительно осуждает насилие против мирных протестующих и аресты оппозиционных лидеров в России.
Грузинский парламент обсудит прекращение полномочий 51 депутата от оппозиции
Парламент Грузии завтра, 26 января, рассмотрит вопрос досрочного лишения депутатских полномочий оппозиционных депутатов.
Вопрос внесен в повестку для заседания парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам. Доклад представит председатель комитета Ираклий Кадагишвили, – пишет «Новости-Грузия».
Вопрос досрочного лишения полномочий члена парламента планируется в отношении 51 депутата, которые в конце прошлого года обратились к законодательному органу с соответствующей просьбой.
Это представители блока «Единое национальное движение – сила в единстве» (36 мандатов), «Европейская Грузия» (5 мандатов), «Стратегия Агмашенебели» (4 мандата), «Лело для Грузии» (4 мандата) и Лейбористской партии Грузии (1 мандат). Также от мандата официально отказался Зураб Джапаридзе, который представляет партию «Гирчи».
После рассмотрения в комитете вопрос будет вынесен на пленарное заседание. Для завершения процедуры досрочной приостановки депутатских полномочий необходимы голоса простого большинства — 76 депутатов.
В парламенте Грузии десятого созыва из 60 оппозиционных мандатов использованы только четыре. В начале января четверо депутатов, покинувших партию «Альянс патриотов», решили не поддерживать бойкот, который оппозиция объявила работе парламента после того, как обвинила власти в фальсификации выборов.
Депутаты Фридон Инджия, Гела Микадзе, Давид Зилпимиани и Автандил Энукидзе покинули партию после признания полномочий и создали новую политическую силу – «Европейские социалисты».
На прошлой неделе представители партии «Граждане» также заявили, что могут войти в парламент Грузии и использовать два полагающихся им мандата. Еще трое представителей «Гирчи» заявляют, что попытаются продолжить диалог с оппозицией, но входить в парламент пока не намерены.
Экспорт абхазских цитрусовых превысил 51 тысячу тонн
По данным на 25 января, из самопровозглашенной республики Абхазия в Россию экспортировано 51 271 008 кг цитрусовых. Об этом «Апсныпресс» сообщили в Государственном таможенном комитете.
По информации ведомства, экспорт ореха-фундука составил 2 250 946 кг, хурмы – 815 290 кг, фейхоа – 1 005 812 кг, киви – 13 343 кг.
Ранее абхазские перевозчики жаловались на проблемы при вывозе сельхозпродукции в Россию. А недавно сухумская набережная была усыпана мандаринами. Сообщалось, что из-за проблем с экспортом (при вывозе более 5 кг обязательно наличие фитосанитарного сертификата) цена на мандарины резко упала. В итоге крестьяне выбрасывали излишки или скармливали их скоту.
Вакцинацию «Спутником V» связали с риском для онкобольных
В инструкции к вакцине "Спутник V" появилось новое предупреждение — с большой осторожностью вакцину следует применять людям с онкологическими заболеваниями. Как уточняет издание "Фармацевтический вестник", такое указание внесено в инструкцию вакцины "Гам-КОВИД-Вак" 25 декабря 2020 года. Соответствующая запись опубликована в Государственном реестре лекарственных средств.
В инструкции к вакцине сказано, что "вследствие недостатка информации" вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: это люди с аутоиммунными заболеваниями (какие болезни являются таковыми, вы можете прочитать здесь) и люди со злокачественными новообразованиями.
Документ содержит указание, что решение о вакцинации в этом случае должно приниматься индивидуально, исходя из соотношения риск и польза пациента. "Решение о вакцинации должно приниматься лечащим врачом для каждого конкретного онкологического пациента, что никак не связано с безопасностью вакцины "Спутник V" и не говорит о запрете иммунизации этой группы пациентов", — пояснил Гинцбург. Он отметил, что различные курсы химиотерапии могут привести к снижению эффективности вакцины у онкобольных пациентов.
Кроме того, действующая версия инструкции «Гам-КОВИД-Вак» разъясняет: пациенты, получавшие иммуносупрессивную терапию и имеющую иммунодефицит, могут не развить достаточный иммунный ответ. Это относится к онкологическим пациентам, проходящим химиотерапию, включая курсы цитостатиков. Введение вакцины рекомендовано спустя один месяц после иммуносупрессивной терапии. Это уменьшает риск недостаточного иммунного ответа на вакцину. Возобновление иммуносупрессиной терапии рекомендовано также спустя месяц после введения вакцины.
Клинические исследования вакцины центра Гамалеи на онкобольных не проводились. В ближайшее время специалисты приступят к отбору добровольцев в группу, которую будут вакцинировать. Об этом в середине января рассказал главный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Андрей Каприн.
"Любые исследования с участием онкологических больных требуют особого внимания, аккуратности и определенного научного подхода. И любая вакцинация онкологических пациентов должна основываться на научных данных, подтверждающих ее эффективность. Сейчас вместе с Центром имени Гамалеи нами запланировано научное клиническое исследование оценки эффективности и безопасности вакцины "Спутник V" у онкологических больных", — сказал он.
- В файлах вакцин Pfizer и Moderna на сайте американского регулятора FDA в качестве абсолютных противопоказаний вакцинации указаны только аллергические реакции. Людям с иммунной недостаточностью, как у пациентов с онкологией, только рекомендовано сообщать об этом при вакцинации. Онкологический центр им. Андерсона в Техасе прямо пишет, что вакцинация онкологических пациентов этими вакцинами безопасна.
Израиль на неделю прерывает международное авиасообщение
Израиль с вечера понедельника на неделю прерывает международное авиасообщение. Об этом заявило в воскресенье правительство Биньямина Нетаньяху.
По словам премьер-министра, страна будет "герметично закрыта", для выезда и въезда граждан Израиля нужны будут очень веские причины.
В Израиле с начала пандемии и без того были введены жёсткие меры контроля за въездом в страну. Нынешний шаг власти объясняют необходимостью обеспечить, чтобы в страну не попали новые штаммы коронавируса в важнейший момент кампании по вакцинации населения.
Израиль на первом месте в мире по темпам вакцинации, по крайней мере одну дозу вакцины получили уже более 25 процентов населения. Планы властей - вакцинировать всё взрослое население до конца марта. В воскресенье было объявлено, что вакцинация распространится также на подростков в возрасте от 16 до 18 лет.
В стране сейчас действует жёсткий карантин, который продлится по меньшей мере до конца января. Израиль на одном из первых мест в мире по числу случаев инфекции на душу населения. Смертность от COVID-19 в стране при этом одна из самых низких в мире - меньше 1 процента.
Опрос NDI в Грузии: 41% за вакцинацию, 41% – против
Мнения по вакцинации от COVID-19 в Грузии разделились, – свидетельствует опрос Национального демократического института США (NDI).
41% опрошенных заявил, что готов вакцинироваться, а также вакцинировать своих детей. Ровно столько же, 41% опрошенных прививаться не готов. 17% ответили – «не знаю».
Отметим, что число сторонников вакцинации незначительно возросло по сравнению с июнем 2020 года. Тогда о готовности использовать вакцину от COVID-19 заявляли 38% опрошенных, 46% выступали против.
- Опрос был проведен методом телефонного интервью 17-24 декабря 2020 года в масштабах всей Грузии (кроме Абхазии и Южной Осетии). В опросе приняли участие 2053 человека. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия. Погрешность результатов составляет +/– 1.1%. Исследование NDI финансируется «UK aid» при помощи правительства Великобритании.
NDI: большинство опрошенных позитивно оценивает работу правительства Грузии
Национальный демократический институт США (NDI) обнародовал результаты очередного исследования общественного мнения.
На вопрос, «какая партия ближе к вам по взглядам», опрошенные ответили следующим образом:
- Грузинская мечта - 31%
- Ни одна партия – 25%
- Отказ от ответа – 24%
- Национальное движение – 5%
- Не знаю – 5%
- Другие партии (Альянс патриотов, Стратегия Агмашенебели, Гирчи, Европейская Грузия, Лейбористская партия) – 9%
Согласно опросу, 38% считают, что страна развивается в неправильном направлении, 32% - в правильном, а 22% считают, что ситуация не меняется.
50% опрошенных оценивают деятельность правительства позитивно, 38% негативно. Для сравнения, в ноябре 2019 года 64% опрошенных оценивали деятельность правительства негативно, позитивно лишь 30%.
В рейтинге институтов власти и лидеров наибольшим одобрением пользуется премьер-министр Георгий Гахария. 18% оценивают его деятельность «очень хорошо», 28% - «хорошо», 32% - «средне», 13% - «плохо», 4% - «очень плохо», 4% - «не знаю», 2% - отказ от ответа.
60% считают, что правительство Грузии в целом хорошо справилось с пандемией коронавируса, 33% ответили, что плохо, 7% ответили – не знаю.
80% опрошенных поддерживают вступление Грузии в ЕС, 74% выступают за интеграцию Грузии в НАТО.
Главные вопросы, которые, по мнению опрошенных, беспокоят общество – рабочие места, бедность, рост цен, территориальная целостность и коронавирус.
- Опрос был проведен методом телефонного интервью 17-24 декабря 2020 года в масштабах всей Грузии (кроме Абхазии и Южной Осетии). В опросе приняли участие 2053 человека. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия. Погрешность результатов составляет +/– 1.1%. Исследование NDI финансируется «UK aid» при помощи правительства Великобритании.
Гагрский район остался без электричества из-за обрыва кабеля
Гагрский район самопровозглашенной республики Абхазия остался без электричества из-за обрыва кабеля на подстанции. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго». «На месте аварии идут восстановительные работы», – говорится в сообщении.
Аварийные ситуации возникают в Абхазии регулярно. Среди причин – нагрузки на сеть из-за майнинга криптовалют. На прошлой неделе в Сухуми провели совещание, по итогам которого были созданы штабы по борьбе с незаконной добычей клиптовалюты. В абхазском МВД сообщили, что за сутки обесточили криптофермы общей мощностью порядка 24 мегаватт.
- В ноябре прошлого года в Абхазии начались веерные отключения электроэнергии (трижды в день, по два часа). Причина – возникший на фоне роста потребления криптоферм дефицит электроэнергии. После отключения некоторых объектов суточные ограничения сократили до четырёх, затем до двух часов.
- 5 декабря на сухумской подстанции произошел пожар. В результате без света остались центральная и западная части Сухуми и село Яштуха. Ремонтные работы на поврежденной подстанции велись в течение нескольких дней.
- Энергокризис усугубила остановка на ремонт «Ингури ГЭС» - единственного источника электроэнергии для самопровозглашенной республики. В настоящее время электроэнергия поступает в Абхазию из России.
- Ранее гендиректор «Черноморэнерго» подписал приказ «О незамедлительном отключении всех действующих ферм по добыче криптовалют». Председатель Госкомсвязи самопровозглашенной республики же приказал ограничить доступ в интернет для майнинга криптовалют.
Коронавирус в Грузии: 298 новых случаев, 16 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3071. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 16 пациентов.
За сутки в стране выявили 298 новых случаев коронавируса. Было проведено 6868 тестов, из них PCR-тестов – 4182, экспресс‐тестов на антиген – 2686. На выходных число проводимых тестов снижается.
За сутки выздоровели 1311 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 253 816, выздоровевших – 243 396.
Большинство ограничений, введенных в Грузии для борьбы с эпидемией коронавируса, остаются в силе после 1 февраля 2021 года. Они будут ослаблены только в тех городах, где эпидемиологическая ситуация улучшилась (Батуми, Зугдиди, Поти, Гори и Телави). Там возобновится работа общественного транспорта, откроются школы.
В Тбилиси и Рустави с 1 февраля возобновят работу торговые центры и непродовольственные магазины, а транспорт и школы начнут функционировать не ранее 1 марта. Рынки закрытого типа во всех городах Грузии откроются с 15 февраля.
Глава МИД Ирана начал региональное турне с визита в Баку
Министр иностранных дел Ирана Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Баку. Он заявил, что «Иран рад освобождению дружественным и братским Азербайджаном своих территорий и их переходу под контроль азербайджанского народа». Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA.
Глава МИД Ирана сказал журналистам, что с азербайджанской стороной будут обсуждены вопросы по Карабаху, поддержанию там стабильности, восстановлению освобожденных территорий, а также региональное сотрудничество и коридоры Север-Юг и Юг-Запад.
В рамках регионального турне Зариф также посетит Россию, Грузию, Армению и Турцию. Ранее в МИД Грузии заявили «Эху Кавказа», что детали визита согласовываются по дипломатическим каналам.
Президент Мексики сообщил, что заболел коронавирусом
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассказал, что заболел коронавирусной инфекцией. Об этом он написал в твиттере.
"С сожалением сообщаю вам, что я заболел COVID-19. Симптомы легкие, но я уже лечусь. Как всегда, я настроен оптимистично. Мы все будем двигаться вперед", – сказал он. По его словам, пока его будет представлять глава МВД Ольга Санчес Кордеро.
Ранее COVID-19 переболели президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Украины Владимир Зеленский и другие.
По данным университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в Мексике выявили свыше 1,7 млн случаев коронавируса, умерли более 149,6 тысячи человек. С 24 декабря в стране началась прививочная кампания среди медицинского персонала.
В Дании возобновилось строительство «Северного потока – 2»
В водах Дании возобновилось строительство газопровода "Северный поток - 2". Об этом в воскресенье заявили в компании-операторе будущей магистрали, сообщает DW. Достройку ведет российская трубоукладочная баржа "Фортуна".
По данным портала отслеживания судов Marinetraffic, баржа находится примерно в 28 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ней расположились еще несколько российских судов, которые должны оказать поддержку "Фортуне", отмечает издание.
Ранее США ввели санкции против российского трубоукладчика "Фортуна", который в декабре помог возобновить строительство газопровода в водах Германии. До этого работы не велись почти год – из-за угрозы санкций. Также США ввели ограничительные меры в отношении компании-владельца трубоукладчика "КВТ-Рус", компании "Рустанкер" и судов Sierra и "Максим Горький", участвующих в строительстве.
В Германии продолжаются дискуссии о целесообразности достройки газопровода, который готов уже более чем на 90 процентов, – в связи с угрозой санкций США, а также внутренней и внешней политикой Москвы. В воскресенье ввести мораторий на строительство "Северного потока - 2" до улучшения ситуации с правами человека в России потребовали сопредседатель партии "Союз 90"/"зеленые" Анналена Бербок и глава Свободной демократической партии Германии (СВДП) Кристиан Линднер.
На прошедшей неделе Европарламент призвал в своей резолюции остановить строительство газопровода из-за ареста Алексея Навального в России. А немецкие экологи опротестовали разрешение на строительство. В результате строительные работы на территории ФРГ затормозились на долгое время. После этого "Газпром" предупредил инвесторов о возможности заморозки проекта.
Строительство "Северного потока - 2" в экономической зоне Дании должно было возобновиться с 15 января. Речь идёт о последнем участке длиной 147 километров. После этого предстоит повести сертификацию проекта – процедуру, без которой он не может быть запущен. Норвежская компания, которая должна была выдать сертификат "Северному потоку - 2", вышла из проекта в начале января после того, как США ввели первые санкции.
США и ряд стран ЕС выступают против "Северного потока – 2", утверждая, что он усилит зависимость Европы от газовых поставок из России, что может стать орудием шантажа в руках Москвы.
Власти Чечни обещают «решить вопрос» с подравшимся с ОМОНом в Москве
Депутат Госдумы и советник Рамзана Кадырова Адам Делимханов записал обращение к уроженцу Чечни, который во время акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве вступил в драку с сотрудниками ОМОНа. Видео инцидента было накануне опубликовано в социальных сетях.
Делимханов призвал юношу, который, по его мнению, совершил преступление, немедленно сдаться чеченским властям. Также он пообещал от лица Рамзана Кадырова (в случае того, если разыскиваемый признается, что не придерживается взглядов Навального и его сторонников) помочь ему "решить вопрос" с российскими властями. "Но если ты вдруг поддерживаешь их взгляды, тогда давай, иди до конца с ними, и мы будем знать, как с тобой быть", - резюмировал советник главы Чечни. При этом он назвал Навального и граждан России, протестующих против ареста оппозиционера, "чертями, поддерживающими однополые браки".
Телеграм-канал Baza сообщает, что юношу, к которому обратился Делимханов, уже опознали – им оказался 20-летний Сайд-Мухамад Джумаев. Со слов Делимханова, он учится в МГУ. Сейчас его ищут правоохранительные органы.
По утверждению СМИ, в понедельник чеченские полицейские пришли домой к родным Джумаева, которые рассказали, что тот выходил с ними на связь. Со слов родных, юноша рассказал им, что его кто-то ударил по голове, и только после этого, находясь "в неадекватном состоянии", он начал драться с ОМОНовцами. Отдельно родные Джумаева заверили, что Сайд-Мухамад никак не связан с оппозиционной деятельностью.
В субботу, 23 января, в десятках городах России прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, заключённого в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Власти отказались их согласовывать. Несмотря на это, по оценке штаба Навального, на улицы и площади российских городов вышли около 250 тысяч человек. В Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке во время акций произошли столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Всего были задержаны свыше трёх с половиной тысяч участников акций, из них почти полторы тысячи - в Москве.
За последние сутки Следственный комитет России возбудил более десяти уголовных дел против участников субботних акций протеста. Их обвиняют в применении насилия к полицейским, призывах к массовым беспорядкам, вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, перекрытии дорог, а также в нарушении санитарных правил.
В Квемо Картли произошло еще одно землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,2 балла произошло сегодня, 23 января, в Дманисском муниципалитете Грузии (регион Квемо Картли). Об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 21:58 у села Мамишлари, примерно в 60 километрах от Тбилиси.
Гипоцентр землетрясения находился на глубине 12 километров. Сообщений о разрушениях до сих пор не поступало.
В Тбилиси устроили протестное шествие во время «комендантского часа»
В Тбилиси гражданские активисты устроили шествие после начала «комендантского часа», чтобы опротестовать ограничения, действующие в стране из-за COVID-19, сообщает агентство «Новости-Грузия». Акция неповиновения была анонсирована сегодня днем на митинге перед канцелярией правительства Грузии. К протестному шествию присоединились лидеры некоторых партий.
В 21:00 они собрались у парламента на проспекте Руставели, а оттуда направились к центральному офису правящей партии «Грузинская мечта». Протестующие заявили, что не собираются подчиняться «неконституционным и неразумным» правилам.
Третьей локацией акции стал офис Министерства внутренних дел Грузии. Там они опротестовали задержание члена батумской неправительственной организации «Альтернатива» Ираклия Пангани. Активисту, который высыпал содержимое мусорного бака на депутата Верховного Совета Аджарии в знак протеста, грозит до трех лет тюрьмы. Участники акции в Тбилиси отметили, что для них такая форма протеста неприемлема, однако задержание Пангани из-за этого – это избирательное правосудие.
Демонстранты держали в руках плакаты с надписями «Правительство=криминал», «Сфальсифицированные выборы не спасут», «Покончим с несправедливой системой», «Руки прочь от активистов» и другими слоганами.
- По решению властей Грузии, запрет на передвижение в ночное время – с 21:00 до 05:00, продлен до 1 марта. Тех, кто оказывается на улице во время действия «комендантского часа», полиция привлекает к административной ответственности. Санкция за нарушение – штраф в 2 тысячи лари (600 долларов) для физических лиц и 10 тысяч лари (3 тысячи долларов) для юридических. Повторные нарушения предусматривают уголовную ответственность.
В поддержку фигурантов ингушского дела прошли пикеты в Брюсселе, Париже и Праге
Сегодня ингушский активист Ахмед Котиев провел в Брюсселе одиночные пикеты в поддержку фигурантов ингушского дела и оппозиционера Алексея Навального.
Котиев вышел с пикетом к посольству России в Бельгии и зданию Европейского парламента. Он стоял с плакатами «Ингушское дело – позор России» и «Свободу Алексею Навальному».
«Не бойтесь, выходите на улицу в поддержку Алексея Навального», - написал Котиев на своей странице в фейсбуке.
Накануне на протестных акциях в поддержку Навального активистка Марина Кен вышла с плакатом «Свободу ингушским политзаключенным» в Париже, а семейная пара активистов – Абдул-Хамид и Изабелла Евлоевы требовали свободу политзаключенным России и стояли с плакатом «Ингушское дело – позор России» в Праге.
- 27 марта 2019 года прошел силовой разгон митинга, участники которого требовали пересмотра соглашения о новых границах Ингушетии. После этого на его участников стали заводить уголовные дела. Они обвиняются в создании экстремистского сообщества и организации насилия в отношении силовиков. Сами подсудимые вину отрицают.
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