В Тбилиси задержан заместитель главы администрации Чугуретского района  

Сотрудники антикоррупционного Агентства Службы государственной безопасности на основании постановления суда задержали заместителя главы районной администрации (гамгебели) Чугуретского района Тбилиси за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает Служба госбезопасности Грузии, которая опубликовала и кадры задержания.

Как пишет «Новости-Грузия», следствие не публикует имени задержанного, однако из сообщений СМИ стало известно, что его зовут Ладо Гогсадзе.

Уголовное дело возбуждено по статье «Превышение чиновниками или приравненными к ним лицами служебных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав физических или юридических лиц, законных интересов общества или государства», что наказывается штрафом, или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет. Следствие ведет Антикоррупционное агентство СГБ.

Следствие установило, что 30 апреля прошлого года был объявлен электронный тендер на укрепление жилого дома на улице Арагвиспирели №32 в Чугуретском районе. Стоимость тендера составляла 126 572 лари (38 тысяч долларов). Желание участвовать в тендере выразили две компании.

Заместитель главы районного правления, как ответственное лицо тендерной комиссии, превысил свои должностные полномочия, и 29 мая 2020 года пригласил в свой рабочий кабинет представителя одной из компаний-участниц. Чиновник заявил, что в тендере должна была победить определенная компания, которой он отдает предпочтение, поэтому посоветовал предпринимателю не принимать участие в закупках. В противном случае чиновник пригрозил создать проблемы во время проведения работ. Также чиновник пообещал, что в будущем окажет этой компании поддержку во время проведения тендеров.

Несмотря на это предупреждение, компания приняла участие в тендере в полном соответствии с требованиями закона и выиграла его, так как предложила самую низкую цену. Недовольный этим фактом чиновник систематически создавал компании проблемы, не позволяя ей своевременно сдать выполненные работы. В итоге у компании действительно возникли проблемы и контракт с ней был разорван.

В СГБ отмечают, что в результате неправомерных действий заместителя гамгебели, компания не смогла продолжить работы, предусмотренные проектом. Как следствие, так и не были проведены работы по укреплению жилого дома, что существенно нарушило законные интересы местных жителей, компании и государства.