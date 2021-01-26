Коронавирус в Грузии: 1006 новых случаев, 25 пациентов скончались

Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3096 человек . В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 25 пациентов.

За сутки в стране выявили 1006 новых случаев коронавируса (днём ранее – 298). Было проведено 17 349 тестов, из них PCR-тестов – 11 492, экспресс‐тестов на антиген – 5857.

За сутки выздоровели 1050 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 254 822, выздоровевших – 244 446.

Большинство ограничений, введенных в Грузии для борьбы с эпидемией коронавируса, остаются в силе после 1 февраля 2021 года. Они будут ослаблены только в тех городах, где эпидемиологическая ситуация улучшилась (Батуми, Зугдиди, Поти, Гори и Телави). Там возобновится работа общественного транспорта, откроются школы.

В Тбилиси и Рустави с 1 февраля возобновят работу торговые центры и непродовольственные магазины, а транспорт и школы начнут функционировать не ранее 1 марта. Рынки закрытого типа во всех городах Грузии откроются с 15 февраля.