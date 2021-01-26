В Нидерландах третья ночь беспорядков из-за комендантского часа

В Нидерландах полиция задержала около 150 человек в ночь на вторник – третью ночь беспорядков по всей стране, начавшихся после введения властями комендантского часа.

Решение связали с попытками остановить распространение коронавирусной инфекции. Недовольные введённой мерой в ходе протестов поджигали автомобили, забрасывали полицейских камнями, громили и грабили магазины.

В Роттердаме, где задержали примерно 60 человек, в столкновениях пострадали не менее 10 сотрудников полиции. Два фотокорреспондента получили травмы в Амстердаме и Харлеме.

С начала пандемии COVID-19 коронавирусом в Нидерландах заразились свыше 950 тысяч человек, умерли более 13 с половиной тысяч заболевших. С середины декабря в стране закрыты школы и часть магазинов, двумя месяцами ранее по распоряжению властей перестали работать бары и рестораны.

Нынешний комендантский час – первый в Нидерландах со времен Второй мировой войны. Его ввели после предупреждения Национального института здравоохранения об опасности новой волны заболеваний из-за так называемого "британского варианта" коронавируса. При этом суточный прирост заболевших COVID-19 в стране снижается несколько недель подряд.