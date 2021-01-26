Оппозиция призвала «Грузинскую мечту» вернуться к переговорам по досрочным выборам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "дворец в Геленджике" принадлежит предпринимателям и Кремль не собирается разглашать их имена.

Президент Владимир Путин накануне заявил, что ни ему, ни его близким этот объект не принадлежит. Журналисты указали, что в расследовании это и не утверждалось и речь идет о его регистрации "на неких номинальных лиц".

"Не соглашусь с вами. В этом расследовании утверждается, что это дворец Путина и что он строился для Путина, там, Путиным и так далее. Поэтому здесь я с вами категорически не согласен",– цитирует Пескова "Интерфакс".

По его словам, очевидно, что его "владельцами являются предприниматели" – один или несколько "прямо или опосредованно владеют этим объектом". "Но, согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев, и мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно", – сказал он.

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о "дворце Путина" под Геленджиком 19 января. В нем утверждается, что эта резиденция площадью 68 гектаров на мысе Идокопас стоит около миллиарда долларов. Его возведение спонсировалось за счет офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены.

Песков ранее отрицал, что у Путина есть дворец и назвал фильм о резиденции – "чушью" и "компиляцией". Накануне Путин заявил, что этот объект не принадлежит ни ему, ни его родственникам. По его словам, авторы расследования "все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан".

Однако три компании-подрядчика уже подтвердили, что "дворец Путина" из расследования Навального действительно строился для президента России. Это "Профима", которая в своих документах подтвердила, что это поместье имеет отношение к Путину. "Прасковеевку" в качестве резиденции главы государства на своем сайте указывала московская компания "Аэрокомплекс", поставлявшая оборудование для вертолетной площадки на мысе Идокопас. Назвала резиденцией президента РФ "Прасковеевку" на своем сайте и компания "Оптима комплект строй" – в 2009 году она занималась "устройством каучукового покрытия Regupol" во дворце.

"Задача была скрыть объект со стороны моря". Как охраняли "дворец Путина" и почему про него знал весь Геленджик: