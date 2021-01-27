Граждане Армении смогут въезжать в РФ по программе «Путешествую без COVID-19»

Правительство Армении благодарно кабмину России за содействие внедрению мобильного приложения «Путешествую без COVID-19». Оно позволит гражданам республики с 1 февраля пересекать воздушную границу с РФ при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию в электронном виде.

«Суть программы в том, что на основании отрицательного результата теста на коронавирус граждане могут путешествовать по воздуху в конкретные аэропорты Российской Федерации. Программа стартует на пробной основе до 1 марта, но мы думаем, что на практике это сработает, так как предварительные испытания уже прошли и прошли успешно», – заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

Он также рассказал подробности: «Гражданин скачивает приложение «Путешествую без COVID-19», после чего за 72 часа до вылета проверяется в одной из указанных лабораторий. Если тест отрицательный, ответ отражается в мобильном приложении, и в нашем аэропорту, и в российском аэропорту QR-кодом это подтверждается, и он может свободно путешествовать».

ТАСС пишет, что правительство РФ во вторник внесло изменения в свое распоряжение о противоэпидемических мерах, позволяющие гражданам Армении и Белоруссии въезжать в Россию через воздушные пункты пропуска с 1 февраля по 1 марта, предоставив отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию, отображаемый в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19». Приложение разработано Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития, возглавляемым экс-главой Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном.