В Южной Осетии выявили девять новых случаев коронавируса

Немецкое издание Die Welt публикует статью об очередном судебном заседании по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Журналистка Анна Кренинг указывает, что предполагаемого убийцу Хангошвили, возможно, планировали отравить. Речь идёт о 55-летнем россиянине Вадиме Красикове, который утверждает, что его зовут Вадим Соколов, ему 50 лет и он инженер-строитель.

«По-видимому, его планировали отравить в тюрьме. Об этом сообщил свидетель, показания которого были заслушаны на этом заседании, главный комиссар уголовной полиции, допрашивавший Красикова осенью 2019 года. По его словам, из-за опасной ситуации Красикова перевели из тюрьмы Моабит в тюремную больницу, хотя он был здоров», – говорится в статье, перевод которой публикует портал Inopressa.ru.

Die Welt со ссылкой на комиссара указывает, что информация о планах отравить Красикова поступила от одной из спецслужб и «некоторым образом от Федерального управления уголовной полиции».

Об опасном положении Красиков, по всей видимости, уже знал. «Он не боялся, его это вообще не интересовало», – вспоминает комиссар.

На судебном заседании по делу об убийстве в Тиргартене свидетельские показания дала и дочь убитого. Амира Т. Рассказала, что 23 августа 2019 года её отец собирался посетить в 13:00 пятничную молитву.

«Около 18 часов Амира Т. узнала от гражданской жены своего отца, что около 12 часов в парке Малый Тиргартен был убит чеченец. Об этом она узнала в Facebook, от кого и на какой странице, она уже не помнит. Затем гражданская жена побежала к месту преступления. «Это было недалеко. А затем она вернулась и сказала, что это мой отец», – передает издание показания дочери Хангошвили.

По данным полиции, Хангошвили пошел в мечеть не кратчайшим путем, а в другом направлении – к парку Малый Тиргартен. По словам дочери, Хангошвили вышел из дома за час до начала молитвы.

«Согласно предыдущим показаниям криминальной полиции, в тот день Хангошвили планировал встретиться с женой бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Его дочь сказала, что ранее однажды он упоминал, что к нему должны приехать из-за границы, из Грузии. Однако имен она не знала. В гостях у ее отца часто бывал мужчина по имени Артур и его гражданская жена», – говорится в статье.

Издание напоминает, что согласно недавнему расследованию Welt am Sonntag, убитый Хангошвили вместе с 18 другими мужчинами состоял в «черном списке» российского президента Владимира Путина.

«Целью списка была месть противникам-чеченцам, живущим в эмиграции. Наряду с Берлином местами преступлений последних лет были Стамбул и Киев», – пишет Die Welt.

Ожидается, что судьи вынесут приговор через несколько недель. Правительство ФРГ связало свою реакцию напрямую с исходом этого судебного процесса, ведь политический противник был убит на территории Германии, – добавляет издание.