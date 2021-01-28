В Грузии вновь создается министерство культуры, спорта и молодежи

Министерство культуры, спорта и молодежи будет отделено от министерства образования, – сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства. Он отметил, что постановление об изменении структуры правительства уже готово.

«Что касается внесения некоторых изменений в структуру правительства. Подготовлено постановление об отделении министерства культуры и спорта от министерства образования, и к этому (новому ведомству) будет добавлено министерство молодежи. Это чрезвычайно важный шаг как для представителей сферы культуры, так и спорта. Наше культурное наследие, а также современное искусство — это самая драгоценная часть повседневной жизни, о которой мы должны заботиться. Агентство молодежи, которое до этого функционировало под контролем государственной администрации, после постановления станет частью министерства культуры, спорта и молодежи», – сказал Гахария.

Как пишет «Новости-Грузия», в декабре Гахария уже сообщал о решении разделить ведомства образования и культуры и планах завершить этот процесс к февралю. Вопрос о разделении министерства образования, науки, культуры и спорта стал обсуждаться еще в январе 2020 года. С такой просьбой к правительству не раз обращались представители сферы культуры и искусства. В открытом письме они призывали премьера, президента и председателя парламента выделить министерство культуры в отдельное ведомство.

Как отмечалось в обращении, объединение министерства культуры с другими ведомствами существенно снизило возможности развития культуры в Грузии, так как всем отраслям, входящим в эту сферу, «нужно решать многие институциональные, финансовые и юридические проблемы».

Министерство образования было объединено с министерством культуры и спорта в 2018 году. Тогда правительство объясняло это необходимостью снизить затраты на госаппарат.