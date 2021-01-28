Грузия на 45-м месте в мире по восприятию коррупции, Россия на 129-м

Международная неправительственная организация Transparency International опубликовала Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI) за 2020 год.

Грузия заняла в рейтинге 45-е месте в мире, поделив его с Польшей и Сент-Люсией. Как и в прошлом исследовании, Грузия набрала 56 баллов, но опустилась на одну позицию: в индексе за 2019 год страна была на 44-м месте. А в рейтинге за 2018-й у Грузии было 58 баллов и 41-е место.

Россия поднялась на восемь позиций в индексе, поделив 129-е место с Габоном, Малави, Мали и Азербайджаном. По итогам 2019 года Россия была на 137-м месте.

Среди других стран бывшего СССР самые высокие места в рейтинге заняли Эстония (17-я), Литва (38-я) и Латвия (44-я). Армения на 60-м месте, Беларусь – на 63-м, Казахстан – на 94-м, Молдова – на 115-м, Украина – на 121-м, Кыргызстан – на 124-м, Узбекистан – на 146-м, Таджикистан – на 149-м, Туркменистан – на 165-м.

Лидером рейтинга остались Дания и Новая Зеландия, у которых по 88 баллов. Далее следуют Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария (85 баллов). А самый низкий индекс (12 баллов) оказался у Южного Судана и Сомали.