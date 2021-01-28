В Южной Осетии выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

Тбилисский городской суд изменил меру пресечения для фигурантов «дела картографов» Ивери Мелашвили и Натальи Ильичёвой. Они вышли на свободу под залог в 20 тысяч лари (6 тысяч долларов) на каждого.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и освободил Ивери Мелашвили от занимаемой в МИД Грузии должности – до завершения судебного разбирательства. Мелашвили и Ильичёвой также запретили покидать пределы Грузии.

Ранее в прокуратуре заявили, что не считают целесообразным «применение самой строгой меры пресечения» и обратились в суд с ходатайством об освобождении Мелашвили и Ильичёвой под залог в 30 тысяч лари (9 тысяч долларов).

Отметим, что заседание тбилисского городского суда сегодня проходило на фоне акции протеста. Представители оппозиции и гражданские активисты считают Мелашвили и Ильичёву политзаключенными.