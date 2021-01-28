Грузия не поддержала продление полномочий российской делегации в ПАСЕ

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за продление полномочий российской делегации в организации. За такое решение проголосовали 107 человек, против - 36, еще 24 воздержались.

Украина предлагала отказаться от ратификации полномочий России. Глава украинской делегации Мария Мезенцева заявила, что Москва продолжает нарушать права человека, в частности, в аннексированном Крыму.

Грузия выступила против продления полномочий делегации РФ. Руководитель грузинской парламентской делегации Каха Кучава заявил, что Россия нарушает международное право и фундаментальные права человека – основные принципы Совета Европы.

Ранее вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что нападки со стороны представителей Украины и Грузии объяснимы, так как власти этих стран «в своем время применили силу против своего населения, использовали армию и, конечно, навсегда потеряли те территории, о которых они все время сожалеют».

«Европейская правда» пишет, что резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации приняли в наиболее благосклонной к Москве редакции. Однако документ предлагает признать, что в ряде вопросов Россия отступила от обязательств перед Советом Европы и в последнее время дополнительно ухудшила ситуацию. Отдельный блок обвинений посвящен нерасследуемому отравлению Алексея Навального и подавлению последних протестов.