В Абхазии подтверждено 56 случаев COVID-19, один человек скончался

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 519 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 56 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 122 человека, 105 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 42 человек врачами оценивается как тяжелое, 56 пациентов – средней степени тяжести.

В гудаутском госпитале 27 января скончался мужчина 1937 года рождения с основным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». У него также была выявлена внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 21, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 34, в сухумском российском военном госпитале - 47 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11411 человек. 168 летальных случаев. Выздоровели 9782 человека.