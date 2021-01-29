Глава МИД Турции выступил в поддержку формата «3+3» на Южном Кавказе

Стабильность и мир на Южном Кавказе отвечают интересам всех стран региона, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Он выступил в поддержку формата «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Турция, Россия).

«Нормализация отношений отвечает, в первую очередь, интересам самих стран региона. В особенности это касается Армении и армянского народа, которые получат выгоду от новой ситуации. Поэтому мы ожидаем, что Ереван предпримет конструктивные шаги в данном направлении», – сказал министр.

Турецкий дипломат отметил значимость долгосрочного сохранения режима прекращения огня на Южном Кавказе.

«Одних слов о готовности к миру не достаточно, нужен реальный вклад. Мы планируем развивать формат сотрудничества по формуле «3+3», предложенной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и поддержанной президентами Турции и России, а также руководством других стран региона», – сказал министр.

Глава турецкого МИД также сказал, что для развития региона в период после завершения пандемии коронавируса будут важны не только торговля, инвестиции и логистика, но и стабильность.

Его иранский коллега сказал, что сотрудничество Ирана и Турции по Кавказу однозначно будет полезным для стран региона. Зариф сообщил, что в ближайшее время в Иране состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Ирана, Турции и Азербайджана.