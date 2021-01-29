Теолог Басил Кобахидзе утверждает, что у Илии Второго подтвердился коронавирус

Теолог и бывший священнослужитель Басил Кобахидзе сообщил об инфицировании коронавирусом Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго. Кобахидзе не уточнил, от кого он получил соответствующую информацию. Теолог напомнил, что в течение этого месяца 88-летнему патриарху пришлось дважды лично проводить церковные службы – на Рождество и Крещение. Одновременно он указал, что в окружении Илии Второго мало кто соблюдает элементарные меры предосторожности, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Богослов подозревает, что все это не случайные совпадения. Ответственным за инфицирование главы Грузинской православной церкви он прямо называет патриаршего местоблюстителя, митрополита Сенаки и Чхороцку Шио (Муджири).

«Похоже, что бессовестный местоблюститель Шио Муджири спешит занять патриарший престол и потому что не принял никаких мер для обеспечения здоровья престарелого патриарха, что, повторяю, является его личной ответственностью», - пишет Кобахидзе на своей странице в Facebook.

Руководитель службы по связям с общественностью патриархии Грузии, протоиерей Андрия Джагмаидзе опроверг информацию об инфицировании Илии Второго коронавирусом. «Поступает много звонков от журналистов. Хочу заявить, что информация об ухудшении состояния здоровья патриарха не соответствует действительности. У него нет коронавируса», - написал Джагмаидзе в Facebook.

Ранее на этой неделе несколько епархий Грузинской православной церкви практически одновременно в социальной сети сообщили о проведении молебнов за здравие Католикоса-Патриарха всея Грузии.

Издание «Табула» попыталось выяснить, с чем это связано и в порядке ли патриарх. Тогда Джагмаидзе заявил журналистам, что молебны за здравие Илии Второго периодически проводятся, и в этом нет «ничего особенного».