Иран отверг требование Байдена о сворачивании ядерной программы 

Тегеран не свернет свою ядерную программу, пока США не снимут санкции. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Мохаммад Зариф на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, передает Reuters.

Заявление последовало после того, как новая американская администрация Джо Байдена потребовала от Тегерана вернуться к ограничениям, установленным международной сделкой 2015 года. Зариф назвал американское требование «непрактичным и неисполнимым».

Иранские власти нарушили условия соглашения после того, как экс-глава Белого дома Дональд Трамп вышел из сделки в 2018 году и вернул санкции в отношении Тегерана. В январе Иран возобновил обогащение урана до 20 процентов – уровня, которого он достиг до подписания соглашения. В Тегеране, однако, заверили, что могут быстро остановить этот процесс, если Вашингтон отменит санкционные меры. Ранее в этом месяце иранские ученые начали научно-исследовательские работы по созданию модернизированного типа топлива для исследовательского. Этот материал применяется в том числе при создании ядерного боезаряда.

Такая позиция соответствует новому закону, недавно принятому парламентом Исламской Республики. Документ требует от правительства ужесточить позицию по ядерному аспекту в случае, если США не ослабят санкционный режим в течение двух месяцев.

В ходе пресс-конференции Зариф осудил и те санкции, которые Вашингтон ввел против Анкары за приобретение у России комплекса С-400.

В пятницу стало известно, что новый госсекретарь Энтони Блинкен назначил Роба Мэлли специальным посланником США по Ирану. В администрации Байдена заявили, что в первую очередь сосредоточатся на проблеме, связанной с разработкой Ираном «расщепляющихся материалов».