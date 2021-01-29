Вакцина компании Johnson & Johnson показала эффективность в 66%

Американская компания Johnson & Johnson сообщила в пятницу, что эффективность разработанной ею однокомпонентной вакцины от COVID-19 составляет в среднем 66 процентов.

Об этом объявлено по результатам третьей фазы международных клинических испытаний при участии 44 тысяч добровольцев. Эффективность варьируется в зависимости от точки на карте. В США она самая высокая – 72 процента, в южной части Африки – 57, в связи с тем, что там доминирует более заразный штамм вируса.

Одновременно подчеркивается, что препарат Johnson & Johnson защищает на 85 процентов от тяжелой формы заболевания коронавирусной инфекцией. «Мы гордимся тем, что достигли этой важной вехи, и наша приверженность тому, чтобы разрешить этот глобальный кризис в здравоохранении, по-прежнему актуальна для всех и повсюду», – подчеркивают в Johnson & Johnson.

Как ожидается, компания в кратчайшие сроки подаст заявку на регистрацию и использование своего препарата в Соединенных Штатах, где ранее разрешение уже получили вакцины, произведенные Pfizer-BioNTech и фирмой Moderna. Обе эти вакцины, по информации разработчиков, показали среднюю эффективность в 95 процентов. При этом преимущество вакцины Johnson & Johnson заключается в том, что она вводится в один этап, одним уколом, и может храниться до трех месяцев при температуре 2–8 градусов Цельсия.

Заявлению Johnson & Johnson предшествовала чуть более ранняя информация об эффективности еще одной вакцины от коронавирусной инфекции - американской биотехнологической компании Novavax. Испытания в Великобритании показали результат в 89 процентов.

В ноябре Bloomberg представил рейтинг вакцин против коронавируса. Novavax в нем заняла второе место по числу предварительных заказов, Johnson & Johnson – на третьем месте. Больше всего закупок в мире приходится на вакцину британской компании AstraZeneca, пишет РБК.