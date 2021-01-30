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Сегодня в Грузии до 200 ресторанов проводят 24-часовую забастовку
Сегодня, 30 января, представители до 200 ресторанов намерены провести акцию перед администрацией правительства Грузии. Около 200 ресторанов в Тбилиси закроют свою службу доставки на 24 часа.
«24-часовой забастовкой мы хотим показать государству, как отразится на стране, если рестораны не смогут работать», - сказал глава Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе.
По его словам, цель акции - показать правительству, что гибель данного сектора станет проблемой не только для правительства, но и для населения, передает Общественный вещатель.
«У нас простейшее требование к правительству. Мы не просим помощи, мы не требуем субсидий. Мы хотим продолжить обеспечивать работой 250 000 человек, которые были трудоустроены в нашем секторе, и снять нагрузку с государства, которое обязано выплачивать 200 лари помощи этим людям», - сказал Шота Бурджанадзе.
Другие новости дня
33 смерти за сутки. Новые данные по коронавирусу на Северном Кавказе
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 33 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 938.
По данным Оперштаба, в Краснодарском крае умерли 19 человек, больных COVID-19, в Дагестане - четыре, в Ставропольском крае и Северной Осетии по три, в Калмыкии, Кабардино-Балкарии по два.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 6 898 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 233 человека.
- Ставропольский край + 233 (42 255 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 185 (33 499)
- Кабардино-Балкария + 88 (18 688)
- Дагестан + 97 (27 847)
- Калмыкия + 75 (17 345)
- Карачаево-Черкесия + 68 (17 504)
- Северная Осетия + 65(14 381)
- Адыгея + 49 (12 990)
- Ингушетия + 45 (13 915)
- Чечня + 33 (10 758)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 209 182 случая заболевания COVID-19.
В целом по России, согласно данным Оперштаба на 30 января, выявлено 3 832 080 человек с коронавирусом.
Патриархия Грузии призывает власти довести до конца «дело картографов»
Патриархия призвала власти Грузии довести до конца «дело картографов» и доказать, что тема монастырского комплекса Давид-Гареджи не была использована в политических целях.
«Бремя государства – превратить слово в дело и доказать находящимся в смятении общественности и церкви, что возникшие подозрения об использовании вопроса Давид-Гареджи в партийно-политических комбинациях являются только подозрениями», - говорится в заявлении Патриархии Грузии.
Обращение было опубликовано через сутки после освобождения фигурантов резонансного дела – членов комиссии по демаркации и делимитации границы с Азербайджаном, картографов Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой. В четверг Тбилисский городской суд принял решение отпустить их под залог до окончания следствия. Как указали в патриархии, это решение «вызвало большой ажиотаж в обществе».
«Конечно же, церковь интересует, сможет ли государство решить пограничную проблему с соседним государством, однако одновременно все понимают, что церковь не заинтересована в аресте человека и ее цель не состоит в том, чтобы наказать кого-либо. Важно не то, на кого персонально возложена будет ответственность, а то, действительно ли кто-то присваивал государственные земли. Существует ли возможность для решения данной проблемы?
В первую очередь, хочется верить, что следствие продолжается с теми же целями и с той же позиции, что в начале», - говорится в заявлении.
Патриархия указывает, что сейчас общественность интересует, были ли проанализированы какие-либо конкретные вопросы совместно с азербайджанской стороной после выявления новых обстоятельств и карт, а также то, планируется ли следующее заседание двусторонней комиссии по демаркации границы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Уголовное дело по части 1 статьи 308 – «Нарушение территориальной неприкосновенности Грузии» было возбуждено в Грузии в преддверии парламентских выборов. Генпрокуратура Грузии поставила под сомнение законность работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской государственной границы. В ведомстве считают, что некоторые её участки, возможно, были согласованы в ущерб территориальным интересам страны.
- На скамье подсудимых – экс-председатель комиссии по делимитации Ивери Мелашвили и бывший член комиссии Наталья Ильичева. 7 октября они были задержаны, а на следующий день им предъявили официальные обвинения и избрали в качестве меры пресечения двухмесячное содержание под стражей. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Подсудимые своей вины не признают.
В зоне строительства Намахвани ГЭС мобилизована полиция
В зоне строительства Намахвани ГЭС в Цхалтубском муниципалитете (регион Имеретия) мобилизована полиция. Группа местных жителей пытается помешать возобновлению работ, сообщает телеканал «Мтавари».
Уже почти три месяца в ущелье реки Риони не прекращаются протесты против проекта Намахвани ГЭС, который реализует крупнейшая строительная компания Турции – «ЭНКА». В конце октября 2020 года в селе Жонети Цхалтубского муниципалитета местные жители и гражданские активисты установили палатки. Они требовали, чтобы «ЭНКА» незамедлительно свернула все работы и вывела из ущелья технику. Более того, через суд протестующие пытаются добиться отзывы разрешения, выданного турецкой компании.
На некоторое время стройка действительно была приостановлена. Сегодня полиция потребовала, чтобы демонстранты, которые продолжают дежурить в зоне строительства, свернули палатки. Сотрудники МВД разъяснили, что они занимают территорию, которая является частной собственностью. На дороге, ведущей к кресту, был выставлен кордон.
Ранее сегодня «ЭНКА» распространила заявление, в котором говорилось о том, что компания «обратились за правовой помощью в соответствующие органы». Было отмечено, что на такой шаг «ЭНКА» решилась, поскольку конструктивные шаги компании – приостановка работ и попытки решить проблему мирным путем – не принесли результатов. Инвестор указывает, что на их территории по-прежнему устанавливаются палатки. При этом со стороны протестующих не прекращаются попытки дискредитировать компанию и препятствовать возобновлению процесса строительства.
- Проект «Каскад Намахвани ГЭС» на реке Риони объединит две ГЭС – «Намахвани» и «Твиши», с общей установленной мощностью в 433 МВт, сообщает агентство «Новости-Грузия». Вся вырабатываемая электроэнергия останется в Грузии. Таким образом, Намахвани ГЭС сможет покрыть до 12% потребности Грузии. «ЭНКА» инвестировала в проект 800 миллионов долларов.
- Участники протестной акции указывают, что на территории, которую планируется затопить под строительство ГЭС, находятся десятки жилых домов, леса, пашни и кладбище. Местные жители также опасаются, что строительство ГЭС повлияет на климат, что вызовет неурожай и голод. Кроме того, они отмечают, что строительство гидроэлектростанции начато в сейсмически активной зоне и, по оценкам экспертов, каскады плотин Намахвани и Твиши не выдержат землетрясения в 5 баллов
«Европейская Грузия» не присоединится к меморандуму, подписанному «Грузинской мечтой» и «Гражданами»
«Мы не намерены присоединяться к меморандуму, который является ухудшенной версией документа, представленного «Грузинской мечтой» на одном из раундов переговоров с оппозицией», - заявил член «Европейской Грузии» Леван Тархнишвили в связи с меморандумом, который подписали правящая партия «Грузинская мечта» и «Граждане».
По его словам, похожий документ уже был представлен правящей командой на одном из раундов переговоров, но был отклонен оппозиционными партиями.
«Следует подчеркнуть, что это лишь одно из требований, которые оппозиция ставила с 1 ноября. Не учтены требования о перевыборах и вопрос политзаключенных. «Европейская Грузия» и те оппозиционные силы, выступившие два дня назад с общим заявлением и подтвердившие наши четыре требования, не намерены присоединяться к этому меморандуму», - сказал Леван Тархнишвили.
- Накануне, 29 января, «Грузинская мечта» и «Граждане» подписали меморандум, который предусматривает внесение изменений в избирательное законодательство. По итогам достигнутого соглашения, Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани решили войти в парламент, сообщает Общественный вещатель.
Священника из Чиатура сошлют в монастырь за ксенофобскую проповедь
В отношении протоиерея Тадеоза Саралидзе, проповедь которого вызвала в Грузии волну негодования, назначено церковное наказание – священника сошлют в монастырь. Об этом сообщили в Патриархии Грузии.
«Исходя из общественного интереса, дополнительно сообщаем, что в отношении священнослужителя Чиатурской и Сачхерской епархии, протоирея Тадеоза Саралидзе назначено церковное наказание (епитимья) и он будет определен в монастырь», - сказано в заявлении. Срок монастырской епитимьи, назначенной в отношении Саралидзе, не уточняется.
На прошлой неделе с солеи храма Рождества Пресвятой Богородицы в городе Чиатура Саралидзе сделал ряд ксенофобских заявлений: он озвучил несколько теорий заговоров, заявив, что «армяне и евреи не могут быть в нашей власти». Священник, который служит в церкви уже более 20 лет, в своем обращении к пастве также романтизирует криминал и ставит в пример «воров в законе». Более того, батюшка не скрывает, что в прошлом и сам был вхож в криминальную среду, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Саралидзе не отказался от языка ненависти и тогда, когда высказывался на тему воспитания детей. Он назвал «паразитами» детей, которые «сидят в телефонах» и «не годятся ни в спорте, ни в церкви», добавив, им «лучше бы было умереть маленькими».
Трансляция воскресной проповеди протоиерея велась в Facebook. За четыре дня запись посмотрели тысячи пользователей, из них сотни резко осудили Тадеоза Саралидзе. После шума в СМИ и социальных сетях, тему пришлось прокомментировать митрополиту Чиатурскому и Сачхерскому Даниилу (Датуашвили). Епископ Грузинской православной церкви заявил, что заявления Саралидзе являются некорректными и не имеют ничего общего с проповедованием Евангелия. Тогда же он заверил, что в отношении священника будет назначено наказание.
Франция и Чехия вводят новые коронавирусные ограничения
Франция из-за коронавируса вводит запрет на поездки за пределы Евросоюза. Прибыть из стран, не входящих в ЕС, будет нельзя. Исключение составят особые случаи. Такое решение приняло французское правительство.
Попасть во Францию из стран Евросоюза можно будет только с отрицательным тестом на COVID-19.
Премьер-министр Жан Кастекс уточнил, что в стране распространяются более заразные штаммы коронавируса – британский и южноафриканский. Вводить режим полной самоизоляции пока не планируется, но власти приняли решение закрыть все торговые центры и магазины площадью более 20 тысяч квадратных метров, за исключением продуктовых.
Кроме того, полиция усилит контроль за соблюдением «комендантского часа» с 18:00 до 06:00.
На 29 января во Франции выявили почти 23 тысячи новых случаев COVID-19. Умерли 510 пациентов. С начала пандемии коронавируса заразились более трех миллионов жителей. Число умерших превысило 75,5 тысяч.
Схожие ограничения вводит и Чехия. С 30 января Прага закрывает границы для иностранцев, кроме тех, у кого есть право на учебу, работу и проживание. В стране введен режим чрезвычайной ситуации. С 21:00 до 05:00 действует «комендантский час». Закрыты бары и рестораны. Власти обеспокоены распространением британского штамма COVID-19.
За последние сутки в Чехии выявлено более восьми тысяч новых заражений коронавирусом. Умерли 74 человека. Число заболевших с начала пандемии приближается к миллиону. Умерли за это время более 16 тысяч пациентов.
Транскам закрыт: в горах сохраняется лавиноопасность
Транскавказская автомагистраль на утро субботы остается закрытой из-за сохраняющейся опасности схода снежных лавин, сообщили «Рес» в дежурной части югоосетинского МЧС.
Транскавказская автомагистраль, связывающая Южную Осетию с Россией, была перекрыта в пятницу, в 15.00. Решение приостановить движение по Транскаму до особого распоряжения для всех видов транспорта было принято в связи с обильным снегопадом в горах и угрозой схода лавин.
МЧС самопровозглашенной республики рекомендует участникам дорожного движения воздержаться от поездок в данном направлении до нормализации погодных условий, а также соблюдать меры повышенной безопасности при движении в зимних условиях.
- Транскавказская автомагистраль - единственная дорога, соединяющая Южную Осетию с Российской Федерацией. Дорога пролегает по высокогорью, пересекает четыре хребта и 10 ущелий. Зимой из-за опасности схода лавин в горах и сильных осадков республика оказывается отрезанной от внешнего мира на несколько дней.
Коронавирус в Грузии: 676 новых случаев, 1 441 выздоровел, 11 скончались
За последние сутки в Грузии зарегистрировали 676 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 30 января, сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Данные получены на основании проведения 19 989 тестов – примерно на 800 больше, чем накануне, когда было выявлено 669 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших в стране к утру субботы увеличилось до 257 632.
Статистика новых случаев коронавируса по регионам страны выглядит следующим образом:
- Тбилиси – 253,
- Аджария – 44,
- Имерети – 139,
- Квемо Картли – 29,
- Шида Картли – 41,
- Гурия – 14,
- Самегрело – Земо Сванети — 72,
- Кахети – 47,
- Мцхета-Мтианети – 14,
- Самцхе-Джавахети – 20,
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 3.
От ковида умерли еще 11 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 159.
Выздоровели 1 441 человек, их общее число выросло до 248 537.
В настоящее время в стране 5 910 активных случаев COVID-19. Из них 2 694 пациента (более 45%) проходит лечение в больницах, 2 905 (почти 50%) – на дому, а 311 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 589. К аппаратам ИВЛ подключены 175 человек. В карантинных пространствах размещен 530 граждан. 17 105 человек остаются в режиме самоизоляции.
- Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 2 человека
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 173, в общем составив 166 901. По состоянию на 11:00 30 января число выздоровевших пациентов увеличилось на 404 и сейчас составляет 157 314.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 2 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3071.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 766 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 5750, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 646 563 (1767 за сутки), передает Радио Азатутюн.
Джагмаидзе: Информация в связи с ухудшением здоровья патриарха не соответствует действительности
По словам руководителя службы по связям с общественностью Патриархии Грузии протоиерея Андриа Джагмаидзе, информация о том, что патриарх Грузии инфицирован коронавирусом, не соответствует действительности.
Заявление Андриа Джагмаидзе в социальной сети распространяет служба по связям с общественностью Патриархии Грузии.
«Много звонков от журналистов. Сообщаем, что информация в связи с ухудшением здоровья патриарха не соответствует действительности, он также не болен короной», - говорится в заявлении Джагмаидзе.
- Накануне, 29 января, теолог и бывший священнослужитель Басил Кобахидзе сообщил об инфицировании коронавирусом Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго. Кобахидзе не уточнив, от кого он получил соответствующую информацию. Теолог напомнил, что в течение этого месяца 88-летнему патриарху пришлось дважды лично проводить церковные службы – на Рождество и Крещение. Одновременно он указал, что в окружении Илии Второго мало кто соблюдает элементарные меры предосторожности.
- Богослов подозревает, что все это не случайные совпадения. Ответственным за инфицирование главы Грузинской православной церкви он прямо называет патриаршего местоблюстителя, митрополита Сенаки и Чхороцку Шио (Муджири).
Крупная автокатастрофа под Самарой. Более 10 погибших, много раненых
Под Самарой в пятницу произошла автокатастрофа, в результате которой, по последним данным, погибли 11 человек.
Еще свыше 20 человек получили травмы различной степени тяжести. Всех их госпитализировали. Троим необходима операция.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным погибших. «Пока известно, что это жители Ульяновской области. Будем тщательно расследовать обстоятельства трагедии. Окажем всю необходимую медицинскую помощь. Помощь семьям», - сказал Азаров.
Вечером 29 января на трассе М5 занесло фуру с прицепом, после чего произошло лобовое столкновение с пассажирским рейсовым автобусом Citroen, который ехал в Сызрань. Микроавтобус, как пишут агентства, практически уничтожен.
Детей среди погибших и пострадавших нет.
На место катастрофы были направлены бригады санитарной авиации, работали психологи. Возбуждено и расследуется уголовное дело.
COVID-19 в Абхазии: 58 новых случаев, 2 пациента скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 484 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 58 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 122 человека, 110 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 42 человек медиками оценивается как тяжелое, 54 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутском госпитале скончались два пациента.
- Мужчина 1960 года рождения с основным диагнозом «новая коронавирусная инфекция» скончался 27 января.
- Мужчина 69 лет с основным диагнозом новая коронавирусная инфекция» скончался 28 января. У пациента также была выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 25, в Ткварчельской ЦРБ - 13, в Гагрской ЦРБ - 36, в сухумском российском военном госпитале - 47 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11469 человек. 170 летальных случаев. Выздоровели 9782 человека.
Вакцина компании Johnson & Johnson показала эффективность в 66%
Американская компания Johnson & Johnson сообщила в пятницу, что эффективность разработанной ею однокомпонентной вакцины от COVID-19 составляет в среднем 66 процентов.
Об этом объявлено по результатам третьей фазы международных клинических испытаний при участии 44 тысяч добровольцев. Эффективность варьируется в зависимости от точки на карте. В США она самая высокая – 72 процента, в южной части Африки – 57, в связи с тем, что там доминирует более заразный штамм вируса.
Одновременно подчеркивается, что препарат Johnson & Johnson защищает на 85 процентов от тяжелой формы заболевания коронавирусной инфекцией. «Мы гордимся тем, что достигли этой важной вехи, и наша приверженность тому, чтобы разрешить этот глобальный кризис в здравоохранении, по-прежнему актуальна для всех и повсюду», – подчеркивают в Johnson & Johnson.
Как ожидается, компания в кратчайшие сроки подаст заявку на регистрацию и использование своего препарата в Соединенных Штатах, где ранее разрешение уже получили вакцины, произведенные Pfizer-BioNTech и фирмой Moderna. Обе эти вакцины, по информации разработчиков, показали среднюю эффективность в 95 процентов. При этом преимущество вакцины Johnson & Johnson заключается в том, что она вводится в один этап, одним уколом, и может храниться до трех месяцев при температуре 2–8 градусов Цельсия.
Заявлению Johnson & Johnson предшествовала чуть более ранняя информация об эффективности еще одной вакцины от коронавирусной инфекции - американской биотехнологической компании Novavax. Испытания в Великобритании показали результат в 89 процентов.
В ноябре Bloomberg представил рейтинг вакцин против коронавируса. Novavax в нем заняла второе место по числу предварительных заказов, Johnson & Johnson – на третьем месте. Больше всего закупок в мире приходится на вакцину британской компании AstraZeneca, пишет РБК.
Иран отверг требование Байдена о сворачивании ядерной программы
Тегеран не свернет свою ядерную программу, пока США не снимут санкции. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Мохаммад Зариф на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, передает Reuters.
Заявление последовало после того, как новая американская администрация Джо Байдена потребовала от Тегерана вернуться к ограничениям, установленным международной сделкой 2015 года. Зариф назвал американское требование «непрактичным и неисполнимым».
Иранские власти нарушили условия соглашения после того, как экс-глава Белого дома Дональд Трамп вышел из сделки в 2018 году и вернул санкции в отношении Тегерана. В январе Иран возобновил обогащение урана до 20 процентов – уровня, которого он достиг до подписания соглашения. В Тегеране, однако, заверили, что могут быстро остановить этот процесс, если Вашингтон отменит санкционные меры. Ранее в этом месяце иранские ученые начали научно-исследовательские работы по созданию модернизированного типа топлива для исследовательского. Этот материал применяется в том числе при создании ядерного боезаряда.
Такая позиция соответствует новому закону, недавно принятому парламентом Исламской Республики. Документ требует от правительства ужесточить позицию по ядерному аспекту в случае, если США не ослабят санкционный режим в течение двух месяцев.
В ходе пресс-конференции Зариф осудил и те санкции, которые Вашингтон ввел против Анкары за приобретение у России комплекса С-400.
В пятницу стало известно, что новый госсекретарь Энтони Блинкен назначил Роба Мэлли специальным посланником США по Ирану. В администрации Байдена заявили, что в первую очередь сосредоточатся на проблеме, связанной с разработкой Ираном «расщепляющихся материалов».
Владимир Путин подписал закон о продлении договора СНВ-3
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал закон, который ратифицирует продление двустороннего договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Соответствующий документ был принят Госдумой 27 января, и в тот же день одобрен Советом Федерации.
«Продление договора отвечает национальным интересам России, позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США», - говорится в сообщении на сайте Кремля.
СНВ-3, также известный как New Start, был подписан на срок 10 лет в Праге весной 2010 года. Он вступил в силу 5 февраля 2011-го года, соответственно срок его действия истекает 5-го числа следующего месяца. Это последний оставшийся договор между Москвой и Вашингтоном о контроле за ядерными вооружениями.
20 января российский МИД предложил Вашингтону продлить договор на пять лет на прежних условиях. Джо Байден, вступивший в тот день в должность президента США, давно выступал за пролонгацию соглашения, даже если оно останется в прежнем виде. 26 января в первом телефонном разговоре Путина с Байденом в качестве главы Белого дома стороны подтвердили готовность продлить договор. В США одобрения Конгресса для этого не требуется.
Администрация бывшего американского президента Дональда Трампа настаивала на присоединении к соглашению Китая. Одновременно Вашингтон требовал от Москвы включить в договор новые условия: к примеру, ограничить число тактических ядерных зарядов.
СНВ-3 предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои запасы ядерных боезарядов до 1550 единиц, и до 700 единиц для развернутых носителей - межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков.
Теолог Басил Кобахидзе утверждает, что у Илии Второго подтвердился коронавирус
Теолог и бывший священнослужитель Басил Кобахидзе сообщил об инфицировании коронавирусом Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго. Кобахидзе не уточнил, от кого он получил соответствующую информацию. Теолог напомнил, что в течение этого месяца 88-летнему патриарху пришлось дважды лично проводить церковные службы – на Рождество и Крещение. Одновременно он указал, что в окружении Илии Второго мало кто соблюдает элементарные меры предосторожности, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Богослов подозревает, что все это не случайные совпадения. Ответственным за инфицирование главы Грузинской православной церкви он прямо называет патриаршего местоблюстителя, митрополита Сенаки и Чхороцку Шио (Муджири).
«Похоже, что бессовестный местоблюститель Шио Муджири спешит занять патриарший престол и потому что не принял никаких мер для обеспечения здоровья престарелого патриарха, что, повторяю, является его личной ответственностью», - пишет Кобахидзе на своей странице в Facebook.
Руководитель службы по связям с общественностью патриархии Грузии, протоиерей Андрия Джагмаидзе опроверг информацию об инфицировании Илии Второго коронавирусом. «Поступает много звонков от журналистов. Хочу заявить, что информация об ухудшении состояния здоровья патриарха не соответствует действительности. У него нет коронавируса», - написал Джагмаидзе в Facebook.
Ранее на этой неделе несколько епархий Грузинской православной церкви практически одновременно в социальной сети сообщили о проведении молебнов за здравие Католикоса-Патриарха всея Грузии.
Издание «Табула» попыталось выяснить, с чем это связано и в порядке ли патриарх. Тогда Джагмаидзе заявил журналистам, что молебны за здравие Илии Второго периодически проводятся, и в этом нет «ничего особенного».
Ряд стран ЕС готов поделиться с Грузией вакциной от коронавируса
До восьми европейских стран готовы поделится с Грузией вакциной от коронавируса в случае получения лишних доз. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
«У нас продолжается очень интенсивная работа с разными странами, производителями, с Евросоюзом. Из них примерно 7-8 обещали, что страны, которые заказали и купили больше, чем им нужно, доставят эти дополнительные дозы в Грузию», – заявил он.
- Ранее 13 стран ЕС обратились к руководству Еврокомиссии с просьбой помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.
Как пишет «Новости-Грузия», глава NCDC добавил, что 1,4 миллиона доз вакцины Грузия получит посредством глобальной платформы COVAX, созданной для равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам после их лицензирования и регистрации. Этого будет недостаточно, чтобы до конца 2021 года привить до 60% взрослого населения, как предусмотрено национальным планом вакцинации.
«По нашему плану, который уже утвержден правительством, нам необходимо 3,9 миллиона доз, то есть найти придется еще 2,5 миллиона доз», – пояснил Гамкрелидзе.
Одновременно он выразил сожаление в связи с тем, что сегодня тема вакцинации превратилась в «политическое оружие», которое пока что остается только в руках сильных государств, стран «большой семерки».
«Сегодня глобально наблюдается серьезный дефицит вакцин. Одна из основных проблем – несправедливость. Несправедливость в процессе распределения вакцин обсуждалась и исполкомом ВОЗ», – заявил Гамкрелидзе.
Правительство Грузии пока не знает, какой вакциной будут прививать население страны. На первом этапе, в конце февраля 2021 года в страну должна прибыть небольшая партия вакцины Pfizer американо-немецкого производства – до 20 тысяч доз.
По условиям ВОЗ, самыми первыми вакцинацию должны пройти медики. Другие приоритетные группы: персонал и бенефициары учреждений долгосрочного ухода, граждане старше 75 лет, граждане в возрасте от 65 до 74 лет, а также граждане в возрасте 55-64 лет и пациенты с хроническими заболеваниями в возрасте 18-54 года.
Уже после планируется вакцинация остального населения, в том числе и тех, кто переболел вирусом. Согласно оптимистичным прогнозам, это произойдет не раньше осени 2021 года. Вакцинация детей до 18 лет не планируется.
Согласно утвержденному плану, вакцинация 60% взрослого населения обойдется госбюджету примерно в 164 миллиона лари (50 миллионов долларов).
Заседание югоосетинского парламента перенесено «на неопределенное время»
Внеочередное заседание парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия, назначенное на пятницу, вновь сорвано из-за отсутствия кворума. В парламенте объявили, что заседание переносится на неопределенное время. Об этом сообщает агентство «Рес».
Ранее, назначая заседание, югоосетинский лидер Анатолий Бибилов сказал, что сложившаяся ситуация «требует безотлагательных мер». Он призвал депутатов «не нарушать конституционную стабильность и правопорядок».
Депутаты двух парламентских партий – «Народной» и «Ныхаса», а также часть одномандатников, не стали прерывать бойкот из-за нежелания Бибилова идти на компромисс и обсуждать их требования – увольнение генпрокурора и проведение справедливого расследования дела Инала Джабиева.
14 января часть депутатов направила письмо заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину, в котором говорится, что «с 29 октября 2020 года в республике нет легитимного правительства».
Власти Чечни объяснили поступок дравшегося на митинге Джумаева
Отсутствие отцовского воспитания и жизнь вне Чечни плохо повлияли на студента МГУ Саид-Мухаммада Джумаева. 23 января его задержали за драку с бойцами Росгвардии на митинге против ареста Алексея Навального в Москве. Об этом заявил глава парламента республики Магомед Даудов в разговоре с родственниками задержанного.
"После развода родителей он рос с матерью на чужбине, что, как известно, несвойственно для чеченских детей и плохо сказывается на полноценном формировании ребёнка", – написал Даудов на своей странице в инстаграме.
По словам Даудова, глава Чечни Рамзан Кадыров принял "все меры" с целью "смягчить участь" Джумаева, но тот "избрал иной путь". "Мы пытались связаться с ним и объяснить, что своими действиями он нарушил закон и это влечет определенные последствия", – отметил глава чеченского парламента.
Он также выразил надежду, что Джумаев не поддерживает Навального, а его действия – это результат заблуждения.
- Кадры драки Джумаева с росгвардейцами 23 января распространились в интернете. Полиция объявила его в розыск. Депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал, что Джумаеву будет оказана помощь при условии, что он не поддерживает Навального.
- Джумаева задержали в Псковской области 28 января и доставили в Москву. Против него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Сод арестовал его на два месяца. Джумаев признал вину.
Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани приняли решение войти в парламент Грузии
Оппозиционная партия «Граждане» Алеко Элисашвили приняла решение войти в парламент Грузии. Об этом политик объявил после встречи с лидерами «Грузинской мечты».
Элисашвили говорит, что уже оформил с ними соглашение, которое предусматривает внедрение электронной системы голосования, новую модель укомплектования избирательных комиссий и выборы главы ЦИК «прозрачным путем».
«Мы, представители партии «Граждане» оформили окончательное соглашение с лидерами «Грузинской мечты» Мамукой Мдинарадзе и Арчилом Талаквадзе. После оформления соглашения мы подключимся к парламентской деятельности», – сказал Элисашвили.
Партия «Граждане» получила на парламентских выборах 31 октября 2020 года 25 508 голосов (1.33%) и два мандата. Вместе с Элисашвили депутатом также стал Леван Иоселиани.
- Выборы в парламент состоялись в Грузии 31 октября 2020 года. По их итогам правящая партия «Грузинская мечта» получила 90 мандатов, а еще восемь оппозиционных партий – 60. Однако оппозиционные партии заявили, что считают результаты выборов сфабрикованными и отказываются от участия в работе парламента.
- В начавшем работу 11 декабря парламенте Грузии была представлена лишь «Грузинская мечта». В январе к ней присоединились четыре депутата - Фридон Инджия, Гела Микадзе, Давид Зилпимиани и Автандил Энукидзе. Они прошли по спискам партии «Альянс патриотов», после чего создали собственную партию под названием «Европейские социалисты».
Глава МИД Турции выступил в поддержку формата «3+3» на Южном Кавказе
Стабильность и мир на Южном Кавказе отвечают интересам всех стран региона, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Он выступил в поддержку формата «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Турция, Россия).
«Нормализация отношений отвечает, в первую очередь, интересам самих стран региона. В особенности это касается Армении и армянского народа, которые получат выгоду от новой ситуации. Поэтому мы ожидаем, что Ереван предпримет конструктивные шаги в данном направлении», – сказал министр.
Турецкий дипломат отметил значимость долгосрочного сохранения режима прекращения огня на Южном Кавказе.
«Одних слов о готовности к миру не достаточно, нужен реальный вклад. Мы планируем развивать формат сотрудничества по формуле «3+3», предложенной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и поддержанной президентами Турции и России, а также руководством других стран региона», – сказал министр.
Глава турецкого МИД также сказал, что для развития региона в период после завершения пандемии коронавируса будут важны не только торговля, инвестиции и логистика, но и стабильность.
Его иранский коллега сказал, что сотрудничество Ирана и Турции по Кавказу однозначно будет полезным для стран региона. Зариф сообщил, что в ближайшее время в Иране состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Ирана, Турции и Азербайджана.
- Глава МИД Ирана посещает Турцию после Азербайджана, России, Армении и Грузии. Ранее иранский дипломат выступил в поддержку инициативы шестистороннего регионального сотрудничества (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения).
- В декабре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что на Южном Кавказе можно создать «платформу шести» для развития сотрудничества между государствами. Инициативу поддерживает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
- В МИД Грузии говорят, что ни о каких совместных с Россией форматах не может быть и речи до тех пор, пока Москва оккупирует 20% территории страны.
В цхинвальских школах на карантин из-за COVID-19 закрыты три класса
Три класса в общеобразовательных учреждениях Цхинвали закрыты на карантин из-за выявления учеников с коронавирусом. Об этом «Рес» сообщила начальник управления дошкольного, общего и дополнительного образования Минобразования самопровозглашенной республики Южная Осетия Нина Джиоева.Как сообщало «Эхо Кавказа», общеобразовательных учреждениях Южной Осетии учебный процесс после карантина возобновился с 15 января.
«В школе №2 один учащийся 9-го класса заболел COVID-19, а в лицее искусств — три школьника. Сегодня все три класса, в которых учатся эти дети, закрыты на двухнедельный карантин, новых случаев заболевания коронавирусом среди остальных учеников не выявлено», – сказала она.
Джиоева добавила, что учащиеся 9-го класса школы №2 выходят на учебу после двухнедельного карантина уже 1 февраля, еще в двух классах лицея искусств, в которых были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, учеба возобновится 8 февраля.
Отметим, что за минувшие сутки в Южной Осетии провели 168 исследований на COVID-19, положительный результат показали 13. Об этом сообщила замглавы Юго-Осетпотребнадзора Анна Гаглоева. За сутки зафиксирован и один случай с летальным исходом – скончалась 83-летняя женщина.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Южной Осетии достигло 2779. За сутки с учета медиков сняты пять человек, под медицинским наблюдением остается 792 человека. За весь период пандемии проведено 15 259 тестов на коронавирус.
Турция запустила экспортный поезд в Россию по магистрали Баку-Тбилиси-Карс
Из Анкары по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) сегодня отправился экспортный грузовой поезд в Россию. Об этом сообщают турецкие и азербайджанские СМИ со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры Турции.
По информации ведомства, состав из пятнадцати вагонов преодолеет магистраль протяженностью 4 тысячи 650 километров за 8 дней.
Сегодня же началась перевозка новых видов грузов из Турции в Китай. Поезд запустила компания ООО «ADY Container» – дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские железные дороги».
«Поезд, следующий из Анкары в город Сиань в Китае – это новый логистический продукт, представленный ООО «ADY Container» совместно со своими партнерами в Турции, Грузии и Казахстане», – говорится в сообщении.
Поезд, состоящий из 42 контейнеров, преодолеет расстояние в 7 792 километра. Он перевозит неорганические вещества, используемые в промышленности.
- Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Проект включает в себя новую магистраль Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км проходит по территории Турции, 30 - Грузии. Также была произведена реконструкция участка Ахалкалаки-Тбилиси.
- «Эхо Кавказа» писало, что проект, для реализации которого Грузия взяла кредит объемом 775 миллионов долларов, пока находится в зоне нулевой окупаемости.
- В 2019-м руководители железных дорог России, Турции и Азербайджана подписали в Анкаре меморандум о возможности присоединения ОАО «Российские железные дороги» к БТК. Власти Грузии тогда заявили, что железная дорога является стратегическим проектом Азербайджана, Грузии и Турции, к которому любой другой участник может присоединиться только с согласия всех трех стран.
- 30 января в Москве состоится встреча вице-премьеров России, Армении и Азербайджана состоится. Стороны договорились создать такой переговорный формат 11 января – на первой после окончания войны в Нагорном Карабахе личной встрече глав трех государств. Главная задача участников формата – определить, что нужно построить или восстановить для полной разморозки транспортного сообщения в регионе.
ЕС может заблокировать поставки вакцины Pfizer Великобритании
Евросоюз может заблокировать экспорт в Великобританию вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech в ответ на срыв поставок британско-шведского препарата AstraZeneсa. Об этом пишет британская газета The Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля.
Как утверждается, Брюссель намерен предпринять срочные меры по обеспечению вакциной жителей Евросоюза.
По данным журналистов, о возможной блокировке поставок в Великобританию глава Евросовета сообщил лидерам Австрии, Чехии, Дании и Греции. В разговоре с ними Мишель отметил, что уже направил соответствующее предложение главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, пишет The Independent.
AstraZeneсa неожиданно для Брюсселя объявила о задержке поставок в ЕС 22 января, спровоцировав "вакцинную войну". При этом компания гарантировала поставки своего препарата Великобритании. В AstraZeneсa объяснили своё решение тем, что контракт с Евросоюзом был заключён позднее. В ЕС не исключают, что часть вакцин, предназначенных для Евросоюза, компания продаёт за пределы ЕС. AstraZeneсa обвинения отвергает.
Лондон утверждает, что сможет отправить препараты от коронавируса после того, как будут привиты наиболее уязвимые слои населения. Согласно договорённостям, ЕС должен был направить в Великобританию 40 миллионов доз вакцин.
Еврокомиссия подписала контракты на поставку более двух миллиардов доз препарата от коронавируса с восемью производителями. На сегодняшний день вакцинация населения ЕС ведётся только препаратом Pfizer/BioNTech. Его производят в Бельгии.
В Евросоюзе проживает 450 миллионов человек. Прививку от COVID-19 получили менее восьми с половиной миллионов – главным образом врачи, соцработники и пожилые люди.
Число заболевших с начала пандемии коронавируса в странах Евросоюза приближается к 19 миллионам, умерли почти 450 тысяч пациентов. В большинстве стран введены жёсткие ограничения.
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