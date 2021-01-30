Сегодня в Грузии до 200 ресторанов проводят 24-часовую забастовку

Сегодня, 30 января, представители до 200 ресторанов намерены провести акцию перед администрацией правительства Грузии. Около 200 ресторанов в Тбилиси закроют свою службу доставки на 24 часа.

«24-часовой забастовкой мы хотим показать государству, как отразится на стране, если рестораны не смогут работать», - сказал глава Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе.

По его словам, цель акции - показать правительству, что гибель данного сектора станет проблемой не только для правительства, но и для населения, передает Общественный вещатель.

«У нас простейшее требование к правительству. Мы не просим помощи, мы не требуем субсидий. Мы хотим продолжить обеспечивать работой 250 000 человек, которые были трудоустроены в нашем секторе, и снять нагрузку с государства, которое обязано выплачивать 200 лари помощи этим людям», - сказал Шота Бурджанадзе.