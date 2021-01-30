В Зугдиди обрушилось жилое здание – из-под завалов спасли ребенка

10-летнюю девочку спасли из-под завалов рухнувшего дома в городе Зугдиди. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Обрушилось двухэтажное здание бывшего консервного завода на улице Царицы Тамар. Как передает радио «Атинати», в аварийной постройке проживала семья вынужденных переселенцев из Абхазии.

Сразу после поступления соответствующей информации в «112», на место прибыли сотрудники службы по управлению ЧС и была начата спасательная операция. О том, что под завалами оказалась несовершеннолетняя, спасатели узнали от инициатора вызова.

«Спасатели в кратчайшие сроки достали ребенка из-под завалов и перевели 10-летнюю девочку в безопасное место», - говорится в сообщении.

Ребенок был контактным. Бригада «скорой» уже перевела пострадавшую в клинику, где ей оказывается соответствующая помощь.

На месте остаются сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями и бригады скорой помощи.