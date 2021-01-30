Рестораторы протестуют в Тбилиси, требуя отмены ограничений по COVID-19

До восьми европейских стран готовы поделится с Грузией вакциной от коронавируса в случае получения лишних доз. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

«У нас продолжается очень интенсивная работа с разными странами, производителями, с Евросоюзом. Из них примерно 7-8 обещали, что страны, которые заказали и купили больше, чем им нужно, доставят эти дополнительные дозы в Грузию», – заявил он.

Ранее 13 стран ЕС обратились к руководству Еврокомиссии с просьбой помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.

Как пишет «Новости-Грузия», глава NCDC добавил, что 1,4 миллиона доз вакцины Грузия получит посредством глобальной платформы COVAX, созданной для равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам после их лицензирования и регистрации. Этого будет недостаточно, чтобы до конца 2021 года привить до 60% взрослого населения, как предусмотрено национальным планом вакцинации.

«По нашему плану, который уже утвержден правительством, нам необходимо 3,9 миллиона доз, то есть найти придется еще 2,5 миллиона доз», – пояснил Гамкрелидзе.

Одновременно он выразил сожаление в связи с тем, что сегодня тема вакцинации превратилась в «политическое оружие», которое пока что остается только в руках сильных государств, стран «большой семерки».

«Сегодня глобально наблюдается серьезный дефицит вакцин. Одна из основных проблем – несправедливость. Несправедливость в процессе распределения вакцин обсуждалась и исполкомом ВОЗ», – заявил Гамкрелидзе.

Правительство Грузии пока не знает, какой вакциной будут прививать население страны. На первом этапе, в конце февраля 2021 года в страну должна прибыть небольшая партия вакцины Pfizer американо-немецкого производства – до 20 тысяч доз.

По условиям ВОЗ, самыми первыми вакцинацию должны пройти медики. Другие приоритетные группы: персонал и бенефициары учреждений долгосрочного ухода, граждане старше 75 лет, граждане в возрасте от 65 до 74 лет, а также граждане в возрасте 55-64 лет и пациенты с хроническими заболеваниями в возрасте 18-54 года.

Уже после планируется вакцинация остального населения, в том числе и тех, кто переболел вирусом. Согласно оптимистичным прогнозам, это произойдет не раньше осени 2021 года. Вакцинация детей до 18 лет не планируется.

Согласно утвержденному плану, вакцинация 60% взрослого населения обойдется госбюджету примерно в 164 миллиона лари (50 миллионов долларов).