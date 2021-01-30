Посол США в РФ пообещал сохранить санкции в отношении Москвы

США и Евросоюз не планируют ослаблять санкции в отношении Москвы, введенные из-за аннексии Крыма. Об этом заявил посол США в России Джон Салливан в интервью телеканалу «Дождь».

Подход Вашингтона к Украине и минским соглашениям не меняется, подчеркнул дипломат. По его словам, Соединенные Штаты продолжат диалог по Донбассу в разных форматах, в том числе нормандском.

Комментируя публикацию на сайте американской дипмиссии о несогласованных акциях протеста против ареста Алексея Навального, Салливан сказал, что это было сделана для безопасности граждан США. Посол отметил, что американцам не стоит ходить на митинги в России. Ранее запись на сайте дипмиссии вызвала резкую критику российского МИДа. В министерстве сочли действия посольства вмешательством во внутренние дела Москвы.

Дипломат заметил, что у Вашингтона и Москвы есть расхождения по всем вопросам, связанным с отравлением Навального и его арестом после возвращения из Германии.

О возможном ужесточении санкционной политики в отношении России – в том числе из-за преследования оппозиции – ранее неоднократно заявляла администрация нового президента США Джо Байдена.