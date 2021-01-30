Четыре человека с коронавирусом госпитализированы за сутки в Южной Осетии

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал закон, который ратифицирует продление двустороннего договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Соответствующий документ был принят Госдумой 27 января, и в тот же день одобрен Советом Федерации.

«Продление договора отвечает национальным интересам России, позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

СНВ-3, также известный как New Start, был подписан на срок 10 лет в Праге весной 2010 года. Он вступил в силу 5 февраля 2011-го года, соответственно срок его действия истекает 5-го числа следующего месяца. Это последний оставшийся договор между Москвой и Вашингтоном о контроле за ядерными вооружениями.

20 января российский МИД предложил Вашингтону продлить договор на пять лет на прежних условиях. Джо Байден, вступивший в тот день в должность президента США, давно выступал за пролонгацию соглашения, даже если оно останется в прежнем виде. 26 января в первом телефонном разговоре Путина с Байденом в качестве главы Белого дома стороны подтвердили готовность продлить договор. В США одобрения Конгресса для этого не требуется.

Администрация бывшего американского президента Дональда Трампа настаивала на присоединении к соглашению Китая. Одновременно Вашингтон требовал от Москвы включить в договор новые условия: к примеру, ограничить число тактических ядерных зарядов.

СНВ-3 предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои запасы ядерных боезарядов до 1550 единиц, и до 700 единиц для развернутых носителей - межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков.