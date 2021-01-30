Бизнесмены грозят властям Грузии акциями гражданского неповиновения

Грузинские бизнесмены грозят масштабными акциями гражданского неповиновения – владельцы фитнес-центров, гостиниц, ресторанов и кафе обещают возобновить работу 2 февраля, если правительство продолжит игнорировать их требования.

О своих планах бизнесмены объявили сегодня, 30 января, на акции с требованием отмены ограничений, действующих в Грузии из-за пандемии COVID-19. К митингу присоединились сотрудники и владельцы более 200 объектов питания. В знак протеста на 24 часа они отключили сервисы доставки еды, полностью прекратив работу.

Рестораторы указывают, что до сих пор им едва удавалось сводить концы с концами, теперь же все их ресурсы полностью исчерпаны. В Тбилиси заведения уже почти три месяца работают только на вынос. Ситуацию усугубляет то, что дата открытия ресторанного бизнеса до сих пор неизвестна. В правительстве Грузии отказываются называть конкретные сроки, повторяя, что они будут зависеть от эпидемиологической ситуации. Аналогичная ситуация с фитнес-центрами.

Участники акции заявили, что они дают правительству два дня на то, чтобы представить план по открытию экономики страны, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Помимо ресторатов, к сегодняшнему митингу также присоединились гиды, актеры, хореографы, студенты, родители детей школьного и дошкольного возраста, политики и гражданские активисты. Среди их требований: открытие школ и детских садов; возобновление работы муниципального и междугороднего транспорта; отмена «комендантского часа» и так далее.

По окончании акции бизнесмены подписали «меморандум о солидарности». Граждане, подписавшие документ, подтвердили, что они будут поддерживать друг друга и продолжат протест даже в том случае, если ограничения снимут с их деятельности.