В Грузии выявлено 479 новых случаев инфицирования коронавирусом

Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 12 700 тестов, отсюда 7 777 на антигены и 4 923 PCR. В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 479 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 258 111.

За последние сутки выздоровел 491 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 249 028.

За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 19 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 178 человек.

Из выявленных за сутки 479 новых случаев коронавируса 191 зафиксирован в Тбилиси, в Аджарии – 25, в Имеретии – 90, в Квемо Картли – 27, в Шида Картли – 28, в Гурии – 24, в Самегрело и Земо Сванетии – 44, в Кахетии – 31, в Мцхета-Мтианети – 10, в Самцхе-Джавахети – 8, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 1.

На данном этапе в Грузии 5 879 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 2 677 человек, в том числе в Тбилиси – 1 309, в Аджарии - 199, в Имерети – 506. Тяжелых пациентов – 573, в том числе в Тбилиси – 254, в Аджарии – 49, в Имеретии – 146. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 160 лиц, в том числе в Тбилиси – 125, в Аджарии – 2, в Имеретии – 14.

В клинических гостиницах находятся 304 человека, в том числе в Тбилиси – 176, в Аджарии – 102, в Имеретии – 12. На дому лечатся 2 898 человек. В карантинном пространстве 545 человек, в том числе в Тбилиси – 223, в Аджарии – 126. На данном этапе на самоизоляции находится 16 316 человек, из них в Тбилиси – 10 212, в Аджарии – 854, в Имеретии – 1 612.