В Грузии за сутки выписали несколько сотен штрафов за нарушение ограничений

За минувшие сутки в Грузии оштрафовали 644 человека за нарушение ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщает МВД.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. Сейчас количество подтвержденных случаев уже превышает четверть миллиона, скончались 3 148 человек.

С 28 ноября в Грузии стало обязательным ношение масок на улице. Также запрещено передвижение пешком и на автомобилях с 9 вечера до пяти утра.

Больше всего жители Грузии продолжают нарушать правило ношения масок – за сутки оштрафовали 564 человека. Им придется заплатить штраф в размере 20 лари (около 6 долларов).

Кроме того, за минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 80 человек, которых застали на улице после девяти часов вечера.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать установленные ограничения.