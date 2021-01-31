Сепаратисты «ДНР» заявляют, что получили вакцину. В РФ это отрицают

Глава поддерживаемой Россией сепаратистской администрации самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что на подконтрольные сепаратистам территории Донбасса из России было поставлено несколько тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

По словам Пушилина, благодаря этому в Донецке в ближайшее время начнется вакцинация населения. Глава ДНР поблагодарил Россию за поддержку. Ранее о готовящихся поставках сообщали также в самопровозглашенной ЛНР.

Однако в Российском фонде прямых инвестиций, который участвует в финансировании разработки и производства вакцины, заявили, что он не осуществляет в Донецк и Луганск её поставок. Никакое другое российское ведомство также не заявило о том, что поставило на восток Украины вакцину.

В России уже объявлена массовая вакцинация населения, однако во многие регионы вакцина пока поставлена в недостаточном количестве, чтобы начать действительно массовую кампанию по вакцинации.

На Украине вакцинация также пока не началась. Накануне было объявлено, что ЕС выделит Киеву 117 тысяч доз вакцины Pfizer, кроме того, ожидаются поставки около 2 миллионов доз вакцины AstraZeneca. Этого мало для массовой вакцинации населения.