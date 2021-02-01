Десятки ученых из Оксфорда, Кембриджа, Гарвардского университета, Парижской школы экономики, Российской академии наук и других ведущих научных и образовательных учреждений со всего мира выразили возмущение преследованием Алексея Навального и жестким подавлением протестов в его поддержку. Открытое письмо опубликовано на сайте газеты "Троицкий вариант - наука" 1 февраля, сообщает DW.

Свои подписи под ним поставили около 80 русскоязычных ученых, в том числе лауреат Нобелевской премии по физике Андрей Гейм, экономист Сергей Гуриев, физик-ядерщик Борис Штерн, историк Александр Эткинд.

Отравление оппозиционера запрещенным химическим веществом, политическое преследование несогласных и тенденцию к самоизоляции России, авторы письма называют "крайне тревожными и опасными" событиями, с негативными последствиями как внутри страны, так и на международной арене.

Ученые подчеркивают, что считают недопустимым применение химического оружия и требуют от российских властей провести честное и открытое расследование отравления Навального и наказать виновных.

Они также призывают российские власти уважать право граждан России на мирное собрание и подчеркивают необходимость налаживания диалога между властью и обществом.

"Необходимо остановить фактический запрет мирных собраний и митингов, а также аресты, уголовное преследование и вообще любое применение силовых методов в отношении мирных демонстрантов", - говорится в обращении.