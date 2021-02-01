В Южной Осетии от коронавируса скончался 36-летний пациент

Абхазская ветеранская организация «Аруаа» выступила против нормализации торговых отношений с Тбилиси. Об этом говорится в заявлении Высшего совета оппозиционного объединения.

Ранее секретарь Совбеза самопровозглашенной республики Сергей Шамба в интервью Абхазскому телевидению сказал, что торговлю с Грузией необходимо узаконить.

В «Аруаа» считают, что начало торговли с представителями «вражеского государства» приведет к «торговой экспансии со стороны Грузии в отношении к Абхазии». «Мы никогда не поддержим политику, которая ведёт к ревизии итогов войны!» – говорится в заявлении.

В «Аруаа» говорят, что инициатива Сергея Шамба схожа с программой правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему», которая предполагает «расширение и упрощение торговли вдоль разделительной линии».

«Получив такой подарок от наших властей, Грузия, для реализации своих политических целей через экономику, начнет политику демпинга с целю вытеснения с нашего рынка товаров из России. Отдельные предприниматели начнут завозить товары из Грузии, у них появятся грузинские компаньоны, будут налаживаться горизонтальные связи, все это в ущерб нашим производителям и без признания нашего государства. Открытие официально нового рынка сбыта для грузинских товаров благоприятно скажется на грузинской экономике и, как следствие, к увеличению возможностей грузинской армии, и отрицательно - на экономических отношениях с РФ», –сказано в заявлении.

В «Аруаа» указывают на прежние заслуги Сергея Шамба, но говорят, что будут требовать его немедленной отставки – если он не прекратит лоббирование данного вопроса.

«Мы не должны позволить официально ввозить в Абхазию товары из Грузии, это начало конца нашего государства, а что касается борьбы с контрабандой, для этого у нас есть правоохранительные органы», – говорится в заявлении.