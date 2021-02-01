От COVID-19 скончался солист легендарного ансамбля «Иверия» Темур Циклаури

Известный грузинский эстрадный певец и актер, солист легендарного ансамбля «Иверия» Темур Циклаури скончался на 75-м году жизни от коронавируса. Информацию подтверждают члены семьи Циклаури, – пишет «Новости-Грузия».

На днях стало известно, что состояние певца, которому в конце декабря диагностировали коронавирус, ухудшилось. В последние дни в СМИ неоднократно появлялась информация о смерти артиста, что вызывало недовольство его близких, которые просили журналистов не публиковать непроверенную информацию.

74-летний Циклаури заразился COVID-19 во время съемок или монтажа своего последнего клипа. Коронавирус подтвердился у всей его семьи, особенно тяжело болезнь перенесла супруга певца – Лили Згваури. Сам Темур Циклаури проходил лечение в Горийском военном госпитале.

Несколько месяцев назад Циклаури перенес операцию на сердце – коронарное шунтирование.

Темур Циклаури — с 1967 года артист Грузинской филармонии. С 1967 по 1972 год выступал с ансамблем «Цицинатела», с 1972 года — солист ансамбля «Иверия».

Основной репертуар Темура Циклаури составляли песни грузинских композиторов: Нодара Гигаури, Георгия Цабадзе, Александра Басилая, Важи Азарашвили. Публика запомнила и полюбила его по ролям в телевизионных мюзиклах «Свадьба соек» (1980), «Аргонавты» (1983), «Сказка о снежной бороде» (1986), «Пиросмани» (1986).

В 2014 году в честь Темура Циклаури была установлена именная звезда на Аллее у здания Тбилисской филармонии.