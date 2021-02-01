Возобновились слушания по делу о крушении «Боинга» в Донбассе

Суд в Нидерландах возобновил слушания по делу о крушении пассажирского "Боинга" в небе над Донбассом летом 2014 года. Ожидается, что суд рассмотрит результаты дополнительных расследований, а также выслушает представителей родственников жертв авиакатастрофы, адвокатов и прокуроров.

Рассмотрение дела по существу назначено на 7 июня. К апрелю нидерландский суд намерен опросить ряд экспертов по делу рейса MH-17, в том числе представителей Аэрокосмического центра Нидерландов, Королевской военной академии Бельгии и российского оборонного концерна "Алмаз-Антей".

Как сообщают журналисты, на сегодняшнем заседании защита попросила передать им не только данные радаров НАТО в районе катастрофы, но и данные об активности радаров на Украине. Кроме того, адвокаты отметили, что реконструкция "Боинга" не отражает тех повреждений, которые отмечены в обвинении.

В свою очередь представитель обвинения отметил, что адвокаты упомянули о ходатайствах, о которых прокуроры слышат первый раз. После этого судья объявил перерыв.