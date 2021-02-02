COVID-19 в Грузии: 858 новых случаев, уровень выявления за неделю – 3.8%

Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3208 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 14 пациентов.

За сутки в стране выявили 858 новых случаев коронавируса. Было проведено 5812 PCR-тестов и 11 459 экспресс‐тестов на антиген (всего – 17 271).

Выздоровели еще 580 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 259 209, выздоровевших – 250 289.

В режиме карантина остаются 480 человек, в ковид-гостиницах – 283, в стационарах – 2520.

По данным правительственного портала Stopcov.ge, текущий уровень выявления коронавируса в Грузии составляет 5%, за последние 14 дней – 4,8%, за последнюю неделю – 3,8%.

Ранее в правительстве Грузии заявили, что возобновление работы муниципального транспорта в Тбилиси и открытие различных отраслей экономики станет возможным только после того, как показатель выявляемости во время массового тестирования упадет ниже 4%.