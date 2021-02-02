Армения одобрила использование российской вакцины «Спутник V»

Минздрав Армении одобрил использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Российском фонде прямых инвестиций заявили, что решение об одобрении вакцины принято на основании данных третьей фазы клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований в Армении.

«Сегодня мы объявляем об одобрении препарата министерством здравоохранения Армении, благодаря которому в стране начнется вакцинация граждан с использованием одной из лучших в мире вакцин против коронавируса», – приводит слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева пресс-служба фонда.

Ранее Москва передала Еревану образцы «Спутник V». Российской вакциной были вакцинированы 15 человек, в том числе возглавлявший тогда Минздрав Арсен Торосян.