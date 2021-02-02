Элисашвили впервые выступил в парламенте и призвал граждан звонить ему на мобильный

Лидеры партии «Граждане» Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани впервые принимают участие в заседании парламента Грузии. Ранее они объявили о прекращении бойкота законодательного органа.

С парламентской трибуны Элисашвили сегодня заявил, что путь в парламент десятого созыва был «сложным, против течения». Он надеется, что и другие оппозиционные партии присоединяться к работе парламента.

«Были ли результаты выборов 31 октября сфальсифицированы? Да, были. Тогда, почему мы здесь, в этом зале? Потому что хотим, чтобы это были последние сфальсифицированные выборы в истории Грузии и оформленный (с «Грузинской мечтой») меморандум гарантирует это», – заявил Элисашвили.

Политик говорит, что будет использовать парламентский мандат для «решения проблем народа». Во время выступления он дважды повторил номер своего мобильного телефона, призвав граждан звонить ему.

Отметим, что в прошлом году Элисашвили разместил номер своего мобильного телефона на агитационных баннерах.