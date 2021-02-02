В ФРГ обещают к концу лета завершить вакцинацию от COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что к концу лета власти смогут обеспечить вакциной против коронавируса всё взрослое население страны.

Меркель заявила об этом в беседе с журналистами после встречи 1 февраля с руководителями германских земель, представителями фармацевтических компаний и Европейской комиссии. Часть вопросов была связана с жалобами в адрес правительства ФРГ на медленные темпы вакцинации. Как сказала Ангела Меркель, для этого есть веские причины.

Меркель призвала к терпению и подчеркнула, что процесс отбора вакцин должен быть тщательным, чтобы не подорвать общественное доверие. Она также указала на то, что препараты вводятся поэтапно, и что предписанные интервалы между инъекциями необходимо соблюдать.

Германский канцлер заметила, что обещание завершить вакцинацию всех 73-х миллионов совершеннолетних к концу третьего квартала будет выполнено даже в том случае, если к уже одобренным в стране препаратам компаний BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca не добавятся другие вакцины, в том числе, от Johnson & Johnson и CereVac. Ни одной вакцины от COVID-19 для детей пока не одобрено.

Критика относительного медленного хода вакцинации звучит в последнее время не только в адрес Берлина, но и в адрес властей других стран ЕС и руководства европейского блока. В пример, где ситуация обстоит лучше, ставятся Великобритания, Израиль и Соединённые Штаты.