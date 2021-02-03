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Совет ЕС не исключил последствий для России из-за приговора Навальному
Руководство Евросоюза намерено обсудить дальнейшие шаги в отношении России в связи с приговором оппозиционеру Алексею Навальному.
В заявлении Совета ЕС, распространенном в среду, говорится, что Брюссель осуждает решение российских властей назначить Навальному реальный срок. Вердикт российского суда в ЕС назвали неприемлемым, политически мотивированным и идущим вразрез с международными обязательствами России в сфере защиты прав человека. «Суд в Страсбурге уже постановил, в своем определении в 2017-м году, что преследование господина Навального было предвзятым и очевидно безосновательным», - отмечается в тексте на сайте Евросовета.
В Брюсселе призвали немедленно и без всяких условий освободить Алексея Навального, как и «всех тех активистов и журналистов, задержанных при попытке реализовать свои права на мирные собрания и свободное выражение мнений».
«Происходящие события подтверждают сохраняющуюся негативную тенденцию к сокращению пространства для оппозиции, гражданского общества и независимых голосов в Российской Федерации. Европейский Союз вернется к этому вопросу на предстоящем заседании своего совета по иностранным делам и обсудит его возможные последствия и дальнейшие действия», - подчеркивается в заявлении Евросовета.
4 февраля начнется визит в Москву верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля. Ранее он заявил, что будет говорить о происходящем с руководством России и надеется встретиться с Алексеем Навальным. По информации Французского международного радио, возможность такой встречи действительно обсуждается. «Заключение Алексея Навального под стражу не согласуется с международными обязательствами России соблюдать верховенство права и основополагающие свободы», - написал Боррель в Твиттере.
Приговор Алексею Навальному осудили многие мировые политики. Германия в среду предупредила, что Россия может столкнуться с новыми санкциями со стороны ЕС из-за тюремного срока для Навального. «После вынесенного решения будут консультации с партнерами по ЕС. Не исключены дальнейшие санкции», - заявил в среду пресс-секретарь германского канцлера Ангелы Меркель Штеффен Зайберт.
- Во вторник Симоновский суд Москвы постановил отправить Алексея Навального в колонию. Условное наказание, которое он получил по делу «Ив Роше» в 2014 году, заменили на 3,5 года колонии общего режима. Оппозиционер должен провести в заключении более двух с половиной лет, поскольку в 2014 году несколько месяцев провел под домашним арестом. Также зачтут время его пребывания под стражей с 17 января. Тогда Навальный был задержан в Москве по возвращении из Берлина, где он проходил лечение после отравления в России боевым веществом группы «Новичок». Российский власти отрицают факт отравления. Уголовное дело не возбуждено.
Другие новости дня
COVID-19 в Абхазии: 64 новых случая, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 464 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 64 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 107 человека, 93 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 31 человека медиками оценивается как тяжелое, 53 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутской ЦРБ скончался пациент 1954 года рождения, у которого была выявлена новая коронавирусная инфекция тяжелой формы, а также двусторонняя полисегментарная пневмония. Несмотря на всю проведенную терапию, мужчина умер 2 февраля.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 31 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 18, в Ткварчельской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ - 38, в сухумском российском военном госпитале - 32 пациента.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11 684 человека. 179 летальных случаев. Выздоровели 10 334 человека.
Правнук Муссолини подписал контракт с молодёжной «Лацио»
Правнук итальянского диктатора Бенито Муссолини, подписал контракт с молодежной футбольной командой "Лацио". Романо Флориани Муссолини недавно исполнилось 18 лет. В команде он играет на позиции правого защитника. Ранее футболиста дважды вызывали на матчи молодёжной "Лацио". Сам он, по данным журналистов, нацелен на профессиональную спортивную карьеру.
Тренер команды в разговоре со СМИ назвал спортсмена многообещающим и отметил, что не видит проблемы в его фамилии.
В спортивных кругах Италии ведутся разговоры о том, что будет, если правнук Муссолини будет играть в основном составе "Лацио". Фанаты римской команды придерживаются ультраправых взглядов и часто демонстрируют это на трибунах во время матчей. Например, в 2019 году перед матчем Кубка Италии с "Миланом" радикально настроенные болельщики развернули баннер с надписью "Слава Бенито Муссолини".
Диктатор и вождь (дуче) Бенито Муссолини – лидер Национальной фашистской партии. С 1922 по 1943 год занимал пост премьер-министра. После свержения с 1943 по 1945 год возглавлял Итальянскую социальную республику – часть территории Италии при поддержке Германии. В апреле 1945 года, за два дня до смерти Гитлера, Муссолини расстреляли итальянские партизаны.
Россия возобновит авиасообщение с Азербайджаном и Арменией
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении железнодорожного сообщения с Беларусью, увеличении количества авиарейсов в Минск и возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией.
Как сообщила пресс-служба правительства РФ, решение принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
«Интерфакс» пишет что, принято решение возобновить с 15 февраля 2021 года на взаимной основе международное авиасообщение с Азербайджаном (Москва-Баку, два рейса в неделю) и Арменией (Москва-Ереван, четыре рейса в неделю).
С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью по маршруту Минск-Москва-Минск и по маршруту Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске.
С 8 февраля на взаимной основе будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва-Минск с трех до пяти в неделю, а также возобновлено на взаимной основе воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта.
С 8 февраля также будет увеличено на взаимной основе количество регулярных рейсов в Кыргызстан по маршруту Москва-Бишкек с одного рейса в неделю до трех рейсов в неделю.
Байден отменил три указа Трампа об иммиграционной политике
Во вторник президент Джо Байден подписал три указа, касающиеся иммиграционной политики США. Изменения коснулись процедуры предоставления убежища на границе США и Мексики, некоторых правил легальной иммиграции и политики воссоединения семей нелегальных иммигрантов, пишет "Голос Америки".
Один из указов, подписанных Байденом, требует пересмотра Протокола защиты мигрантов – программы, введенной в действие администрацией экс-президента Дональда Трампа. Новые правила приема заявлений о предоставлении убежища заставили вернуться в Мексику более 65 тысяч нелегальных иммигрантов. Все они находятся в приграничных городах в ожидании судебных слушаний об утверждении их статуса.
Администрация Байдена уже прекратила принимать в программу новых участников, но президент пока не сказал о том, каким образом будут обрабатываться заявки людей, которые ожидают слушаний в иммиграционном суде, находясь в Мексике.
Еще один указ касается одного из правил легальной иммиграции, принятого администрацией Трампа и затрудняющего получение права постоянного проживания в США малоимущим иммигрантам. Речь идет о так называемом правиле "государственного попечения", согласно которому иммигранты, пользовавшиеся социальными пособиями и льготами, могут получить отказ в продлении гринкарты.
По словам двух источников, знакомых с планами Байдена, это требование будет отменено.
Еще одним указом Байден объявил о создании рабочей группы, которая будет способствовать воссоединению семей нелегальных мигрантов, которых разделяли друг от друга при незаконном переходе границы. Группу возглавит Алехандро Майоркас, утвержденный министром внутренней безопасности. Ожидается, что для воссоединения разлученных детей и родителей будут выдаваться особые визы либо будут использованы другие формы иммиграционной помощи.
СГБ Грузии: «Представители оккупационного режима задержали жителя села Гугутианткари»
По информации Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, накануне, 2 февраля, в зоне грузино-осетинского конфликта, близ села Гугутианткари Горийского муниципалитета был незаконно задержан житель данного села.
В заявлении ведомства говорится, что мужчину задержали «представители оккупационного режима».
«По факту незаконного задержания, осуществленного оккупационными силами, была активирована горячая линия. О произошедшем были проинформированы Миссия наблюдателей ЕС и международные партнеры Грузии. Факты незаконных задержаний наносят ущерб обстановке безопасности вдоль оккупационной линии и непосредственно на оккупированных территориях, а также осложняют повседневную жизнь местного населения», - сказано в заявлении СГБ Грузии.
В ведомстве говорят, что «ведется активная работа по немедленному освобождению незаконно задержанного лица».
- Отметим, что 5 февраля Цхинвальский суд вынесет приговор гражданину Грузии Зазе Гахеладзе, задержанному 11 июля прошлого года. Ему предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса РФ – статья 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).
Двоих членов «Грузинского марша» задержали у президентского дворца в Тбилиси
На проходящей у президентского дворца в Тбилиси акции протеста задержали двоих представителей ультранационалистического объединения «Грузинский марш». Об этом сообщает грузинская служба «Радио Свобода».
Участники акции обвиняют президента Грузии Саломе Зурабишвили в предательстве. Они говорят, что политик должна ответить на вопросы, которые накопились вокруг монастырского комплекса Давид-Гареджи.
В «Грузинском марше» считают, что ситуация на месте обострилась после того, как Зурабишвили в 2019 году посетила монастырский комплекс и заявила, что «необходимо срочно приступить к вопросу установления границы».
Один из лидеров «Грузинского марша» Сандро Брегадзе потребовал личной встречи с президентом. «Мы устроим ад, если никто не выйдет из администрации на встречу, мы заблокируем её», – добавил Брегадзе.
- Протяженность государственной границы Грузии и Азербайджана составляет 446 км. Монастырский комплекс Давид-Гареджи расположен вдоль спорного участка границы.
- В преддверии парламентских выборов 2020 года в Грузии было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 308 – «Нарушение территориальной неприкосновенности Грузии». Генпрокуратура Грузии поставила под сомнение законность работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской государственной границы. В ведомстве считают, что некоторые её участки, возможно, были согласованы в ущерб территориальным интересам страны.
- На скамье подсудимых – экс-председатель комиссии по делимитации Ивери Мелашвили и бывший член комиссии Наталья Ильичева. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Подсудимые своей вины не признают. Представители оппозиции и гражданские активисты считают Мелашвили и Ильичёву политзаключенными. 28 января их отпустили под залог в 20 тысяч лари (6 тысяч долларов) на каждого.
В Южной Осетии выявили 13 новых случаев коронавируса
За сутки в Южной Осетии выявили 13 новых случаев коронавируса (днём ранее – 21). Как сообщила «Рес» замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева, с начала пандемии всего выявлено 2834 инфицированных.
Снято с учета за сутки 12 человек, всего выздоровевших – 2024. Под наблюдением медиков остаются 810 человек.
Местные власти не сообщают о точном количестве скончавшихся от COVID-19 граждан. Ранее югоосетинский лидер Анатолий Бибилов заявил, что «Южная Осетия потеряла из-за коронавируса более 60 человек».
С 15 января в югоосетинских общеобразовательных учреждениях возобновился учебный процесс. После этого три класса в общеобразовательных учреждениях Цхинвали закрыли на карантин из-за выявления учеников с коронавирусом.
Герой Британии 100-летний Том Мур умер от заражения коронавирусом
В Великобритании в возрасте 100 лет скончался ветеран Второй мировой войны сэр Том Мур. Весной прошлого года он помог собрать миллионы фунтов для поддержки медицинских работников, борющихся с коронавирусом. Поначалу Мур рассчитывал, что его усилиями удастся собрать одну тысячу фунтов. Но видеокадры, на которых весьма пожилой человек настойчиво проходит обещанные 100 кругов по своему саду, настолько тронули зрителей, что денежные пожертвования стали поступать от тысяч британцев - и вместо одной тысячи получилось около 33 миллионов фунтов.
Недавно стало известно, что у Мура диагностирован коронавирус.
30 апреля прошлого года Том Мур отпраздновал столетний юбилей. Несколькими днями ранее он был удостоен звания героя Британии. В день рождения ему был присвоен почетный титул полковника, а британские военно-воздушные силы поздравили его пролетом самолетов над его домом. Летом прошлого года королева Елизавета II произвела Тома Мура в рыцари.
В Абхазии могут «точечно» возобновить учебный процесс
Главный санитарный врач самопровозглашенной республики Абхазия Людмила Скорик считает возможным «точечное возобновление учебного процесса». Об этом она заявила на расширенном совещании правительства, которое проходит под председательством абхазского президента Аслана Бжания.
Скорик говорит, что «эпидемиологическая обстановка в Абхазии позволяет рекомендовать послабление ограничительных мероприятий». По её информации, за время пандемии у детей в Абхазии было подтверждено 626 случаев заражения
«Резкое снятие ограничительных мер может усугубить ситуацию. У детей при несформированном иммунном ответе могут возникнуть инфекции, которые нанесут организму непоправимый вред. Я надеюсь, Аслан Георгиевич, вы учтете наши рекомендации в отношении в том числе и детского населения», – сказала Скорик.
Главный санитарный врач считает, что «есть возможность возобновления функционирования детских дошкольных учреждений», а к запуску школьных учреждений необходимо подготовиться.
«Подготовительный этап должен включать четкие распределения детей по классам, ограничительный состав до 20 детей, сбор информации по количеству педагогов с антителами COVID-19, а также учесть проведенные кадровые установки по детским учреждениям», – заявила Скорик.
Аслан Бжания на совещании отметил, что можно приступить к открытию образовательных учреждений, так как этого ждут и дети, и их родители, но нужно проработать этот вопрос сообща.
Избитого силовиками жителя Южной Осетии обвинили в покушении на экс-главу МВД
Жителю Южной Осетии Николаю Цховребову, избитому силовиками в августе прошлого года, предъявлено обвинение в покушении на экс-главу МВД самопровозглашенной республики Игоря Наниева. Об этом сообщила югоосетинская журналистка Лана Парастаева.
«Несмотря на две баллистические экспертизы, показавшие, что в автомобиль Наниева стреляли не из оружия моего сына, генпрокуратура все же предъявила обвинение ему», – рассказала Парастаевой мать Цховребова – Алла Габатова.
В обвинительном постановлении Цховребов назван «приверженцем воровской субкультуры». По версии следствия, он хотел «повысить свой авторитет в преступной иерархии и унизить авторитет органов власти».
Обвинение Цховребову предъявлено по статьям УК РФ 277 (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 1 ст. 222 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов), ч.1 ст.228 (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере), ч.1 ст 231 (Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры).
- По данным югоосетинских властей, покушение на Игоря Наниева было совершено 17 августа прошлого года. В ходе расследования этого дела были задержаны более 50 человек, в том числе, Николай Цховребов и Инал Джабиев, позднее умерший от пыток и побоев.
- Ранее «Эхо Кавказа» писало, что выжившему после избиений силовиками Цховребову назначили экспертизу, чтобы выяснить, не мог ли он сам нанести себе повреждения.
Власти Грузии предупредили о «жесткой реакции» в случае самовольного открытия ресторанов
Около 200 ресторанов и кафе в Грузии 6 февраля собираются начать работу, несмотря на установленные ковид-ограничения. Об акции неповиновения предупредил в Facebook соучредитель бизнес-консультационного агентства объектов питания «Гастронавт» Леван Кокиашвили.
Он отмечает, что такое решение рестораторы приняли после того, как сорвалась встреча с представителями правительства, – пишет «Новости-Грузия».
«Вместо того, чтобы найти разумный выход, встреча с представителями власти была перенесена, она не состоялась. Исходя из того, что мы не видим другого выхода, мы решили в субботу, 6 февраля, открыть рестораны. Здесь же разъясняем, что полностью осознаем все аспекты нашего решения и нам было нелегко принять такое решение», – написал Кокиашвили.
Министр экономики Натия Турнава заявила, что в случае самовольного открытия ресторанов со стороны властей последует жесткая реакция.
«Поскольку рестораны не могут открываться в других частях Грузии, кроме Аджарии, понятно, что они недовольны, но неповиновение закону и эпидемиологическим правилам недопустимы и, конечно, вызовут жесткую реакцию», – сказала министр.
- В течение последнего времени в Грузии все чаще проходят акции протеста с требованием отменить ограничения. Волна протестов началась после того, как правительство отказалось с 1 февраля восстановить работу объектов питания, фитнес-центров, зимних курортов и общественного транспорта. В итоге в Тбилиси заработали только торговые центры и непродовольственные магазины. Правительство обещает, что их работа будет восстановлена с 1 марта или тогда, когда уровень выявляемости коронавируса стабильно не снизится до 4%. Работа кафе на улицах в настоящее время разрешена только в Аджарии, где уровень заражаемости уже несколько недель ниже 3%.
Грузия упростила правила въезда в страну для граждан Турции
Граждане Турции смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование за свой счет. Об этом сообщила министр экономики страны Натия Турнава.
Ранее грузинские СМИ сообщили, что с 15 февраля авиакомпания Turkish Airlines будет выполнять рейсы Стамбул-Тбилиси ежедневно, с 11 февраля из Стамбула в Тбилиси возобновит полеты авиакомпания Pegasus Airlines.
Отметим, что Грузия уже упростила правила въезда для граждан стран ЕС, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Бахрейна. С 1 февраля в страну также могут попасть все иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа.
При этом вновь действует 12-дневный карантин для граждан Грузии и иностранцев, которые посещали Великобританию в течение 14 дней до въезда в Грузию. Причина – распространение нового штамма коронавируса. Сухопутные границы Грузии по-прежнему остаются закрытыми.
Украинские провайдеры начали отключать телеканалы NewsOne, Zik и «112 Украина»
Украинские провайдеры начали отключать телеканалы «112 Украина», NewsOne и Zik, против которых введены санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщает Радіо Свобода.
О решении выключить телеканалы уже сообщили сети Lanet, «Паутина Телеком», Triolan, LocalNet. Трансляция недоступна и на сервисе Megogo.
2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата из фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и соратника пророссийского политика Виктора Медведчука Тараса Козака и восьми юридических лиц. Санкции предусматривают блокировку телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik, юридическим владельцем которых является Козак.
Телеканалы в своем заявлении раскритиковали санкции и назвали решение властей «политической расправой над неугодными СМИ».
Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что «внесудебный внезапный запрет деятельности трех украинских телеканалов – это чрезвычайная ситуация».
- Козак является соратником пророссийского политика Виктора Медведчука и владельцем этих трех каналов. Летом 2018-го «Схемы» установили связь менеджмента телеканала «112 Украина» с Виктором Медведчуком. Впоследствии окружение политика стало контролировать группу из трех телеканалов: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Также журналисты выяснили, что Медведчук оказался совладельцем телеканалов «1+1» и «2+2».
- Виктор Медведчук – украинский политик, имеющий тесные личные связи с президентом России Владимиром Путиным. Медведчук является постоянным участником рабочих групп по конфликту на востоке Украины, но его официальный статус в этих переговорах неизвестен.
- В 2014 году в отношении Медведчука США ввели санкции. Бывший координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниэл Фрид, комментируя журналистам вопрос поставок нефтепродуктов компанией Медведчука в США, сказал, что они проверят эту информацию.
В Кобулетском районе Аджарии зафиксирован случай бешенства
В селе Джиханджури Кобулетского района в Аджарии зафиксирован случай бешенства, сообщает Аджарское телевидение.
От укуса зараженного животного погибло три коровы. Часть жителей предполагают, что заболевание распространилось от укуса зараженного шакала.
«Новости-Грузия» пишет, что территория, где подтвержден случай бешенства – между улицей Руставели и Амирана Шаинидзе, объявлена небезопасной зоной, там введен карантин.
Национальное агентство продовольствия уже начало массовую вакцинацию против бешенства. Проведена вакцинация от бешенства домашнего скота, собак и кошек. Параллельно проводится поэтапная вакцинация жителей села.
По информации главного инспектора Аджарского регионального отделения Национального агентства продовольствия Нато Кардава, с декабря 2020 года по сей день в селе было зафиксировано три очага инфицирования бешенством. Во всех трех случаях источником заражения стал инфицированный шакал.
«До этого времени первоисточник инфицирования не найден. С целью превенции началась вакцинация в прилегающих селах – Легва, Какута и Цецхлаури», – сообщила инспектор.
Согласно закону, инфицированных бешенством животных необходимо немедленно изолировать и ликвидировать. Вакцинация и дезинфекционные работы должны быть проведены в радиусе трех километров вокруг места, где был зафиксирован случай бешенства.
До снятия карантина запрещается выводить на улицу собак и кошек, запрещается охота, недопустимо устраивать рынки и продажу мяса и молочных продуктов. Ограничения в небезопасных зонах будут сняты через 60 дней после фиксирования последнего случая заражения.
Ежегодно в Грузии прививаются от бешенства от 35 до 49 тысяч человек.
- Бешенство — смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства. Передаётся со слюной при укусе больным животным.
COVID-19 в Грузии: 688 новых случаев, 788 выздоровели
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3221. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 13 пациентов.
За сутки в стране выявили 688 новых случаев коронавируса. Было проведено 6213 PCR-тестов и 9579 экспресс‐тестов на антиген (всего – 15 792).
Выздоровели еще 788 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 259 897, выздоровевших – 251 077.
В режиме карантина остаются 487 человек, в ковид-гостиницах – 292, в стационарах – 2384.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, текущий уровень выявления коронавируса в Грузии составляет 4,36%, за последние 14 дней – 4,67%, за последнюю неделю – 3,87%.
Ранее в правительстве Грузии заявили, что возобновление работы муниципального транспорта в Тбилиси и открытие различных отраслей экономики станет возможным только после того, как показатель выявляемости во время массового тестирования упадет ниже 4%.
Мировые политики осудили приговор Алексею Навальному
Зарубежные политики выразили возмущение приговором Алексею Навальному и выступили с заявлениями по этому поводу.
Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с вынесенным Навальному приговором. "Подобно любому российскому гражданину, Алексей Навальный должен пользоваться правами, предоставляемыми российской конституцией, а Россия имеет международные обязательства – соблюдать принцип равенства перед законом и право на свободу слова и мирные собрания", – отмечается в заявлении главы внешнеполитического ведомства США.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал приговор Навальному примером "извращённого правосудия". По его словам приговор был направлен против жертвы, а не против виновных в преступлении. И это показывает неспособность России выполнять свои обязательства в качестве члена международного сообщества.
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российские власти освободить Алексея Навального и прекратить преследования участников мирных протестов. Приговор Алексею Навальному далек от законности любого правового государства, заявила Меркель.
Глава МИД Германии Хейко Маас, считает, что приговор Алексею Навальному - тяжёлый удар по фундаментальным правам человека в России и верховенству права.
К немедленному освобождению Алексея Навального призвал президент Франции Эммануэль Макрон. Несогласие по политическим вопросам не может считаться преступлением подчеркнул он.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис провозгласил, что диалог между ЕС и Россией отныне возможен только на языке санкций. "Если ЕС не поторопится, Литва введёт свои собственные санкции", сказал он.
Приговор Навальному не стал неожиданным в свете явного стремления режима заткнуть рот оппозиции. Чехия требует немедленного освобождения Навального, осуждённого в результате показательного процесса, заявил глава МИД Чехии Томаш Петричек. К сожалению, мы помним подобные процессы и в нашей стране, сказал он, призвав партнёров по ЕС вернуться к обсуждению вопроса о санкциях.
"Вынесенный сегодня приговор, требующий заключения Алексея Навального в исправительную колонию на три с половиной года, является вызовом всякой объективности и идет вразрез с международными обязательствами России по соблюдению прав человека", – заявила 2 февраля комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.
"Политически мотивированный приговор, вынесенный Алексею Навальному, показывает истинное лицо российских властей, которые, похоже, намерены арестовать любого, кто осмелится выступить против их преступлений и нарушений прав человека", – говорится в заявлении директора российского представительства Amnesty International Натальи Звягиной.
В Абхазии выявлено 56 новых случаев инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 551 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 56 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 107 человека, 92 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 34 человек медиками оценивается как тяжелое, 53 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 19, в Ткварчельской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 32, в сухумском российском военном госпитале - 42 пациента.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11620 человек. 178 летальных случая. Выздоровели 10198 человек.
Суд принял решение отправить Алексея Навального в колонию
Симоновский суд Москвы сегодня, 2 февраля, принял решение отправить в колонию оппозиционного политика Алексея Навального. Условное наказание, которое он получил по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено на 3,5 года колонии общего режима. Политик проведёт в заключении несколько меньше, поскольку несколько месяцев провёл под домашним арестом. Это его первый реальный срок.
Суд посчитал, что Навальный не исполнял обязанности, возложенные на него судом в связи с условным наказанием.
Решение суда может быть обжаловано.
Навальный сейчас находится в СИЗО. Он был туда помещен после того, как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления.
Навальный был приговорен в 2014 году по обвинению в мошенничестве к 3,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на пять лет (затем его продлили еще на год). Само дело и приговор Навальный считает политически мотивированным.
В 2017 году Европейский суд по правам человека постановил, что так называемое дело «Ив Роше» о мошенничестве нарушило право Навального на справедливое разбирательство. Навальному выплатили компенсацию. При этом Верховный суд России признал приговор законным и отказался его менять.
За два дня до истечения продленного испытательного срока - 28 декабря 2020 года - Федеральная служба исполнения наказаний вызвала Навального для регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в Москве для регистрации. Он в это время находился в Германии, где, по его словам, проходил реабилитацию после попытки отравления. 29 декабря ФСИН обратилась в суд с просьбой заменить Навальному условный срок на реальный.
Адвокаты Навального и сам политик в суде 2 февраля доказывали, что уведомили ФСИН о его нахождении в Германии по уважительной причине. Представитель ФСИН заявлял, что у Навального были и другие нарушения. Прокуратура поддержала замену условного срока на реальный.
Навальный выступил в суде с политической речью, обвинив президента России Владимира Путина как в своем отравлении, так и в уголовном преследовании.
Задержание Навального и его помещение в СИЗО вызвало возмущение его сторонников. 23 января и 31 января во многих городах России прошли не согласованные с властями акции за его освобождение, в них участвовали десятки, а по некоторым оценкам - сотни тысяч людей. После акции 31 января были задержаны более 5,5 тысяч человек. Многие отправлены под административный арест. Также возбуждены несколько уголовных дел.
Сторонники Навального также пытались пройти к зданию Мосгорсуда, где проходил суд. Квартал, однако, был перекрыт полицией. По данным ОВД-Инфо, к вечеру были задержаны более 300 человек.
Страны Запада ранее осудили уголовное преследование Навального. От властей России также требуют расследовать его отравление. На суд пришли представители дипломатических миссий более 10 государств, главным образом европейских. Представитель МИД России Мария Захарова усмотрела в этом попытку вмешательства во внутренние дела.
- Навальный впал в кому 20 августа 2020 на борту самолета из Томска в Москву, его госпитализировали в Омске, а затем перевезли на лечение в Германию. Там специалисты нашли в его организме следы боевого отравляющего вещества. Страны ЕС, США и Великобритания пришли к выводу, что речь шла о применении химического оружия, и потребовали от российских властей объяснить случившееся. Власти России, однако, ссылаясь на врачей, отрицают сам факт отравления. После выписки из клиники «Шарите» Навальный несколько месяцев оставался в Германии, где проходил реабилитацию. Во ФСИН утверждают, что он не уведомил об этом надлежащим образом. 17 января, уже зная о том, что ФСИН требует заменить условный срок на реальный, Навальный вернулся в Россию и прямо в аэропорту был задержан.
Отобраны 10 больниц в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, где вакцинацию будут проводить 40 бригад
«С премьер-министром состоялась встреча по вопросу плана вакцинации и начала процесса вакцинации» - заявил директор Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. Он отметил, что Грузия получила подтверждение от платформы COVAX, что во второй половине февраля она получит первую партию вакцины Pfizer, а это 29 250 доз. Он подтвердил, что на первом этапе будут вакцинированы медицинские работники.
Как пояснил Гамкрелидзе, сбор данных уже начался, и к утру данные 27 тысяч человек уже будут загружены на соответствующий портал.
По словам Амирана Гамкрелидзе, в связи с тем, что вакцину Pfizer необходимо хранить при сверхнизкой температуре -70-80 градусов, поступившая вакцина будет храниться в Центре по контролю над заболеваниями в Тбилиси, на складах, а также в Кутаиси и Батуми, где созданы соответствующие условия.
Он также отметил, что Минздрав отобрал около 10 больниц и еще 5 резервных больниц в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, где вакцинацию будут проводить около 40 бригад.
«Как вы знаете, вакцинация является добровольной, мы ожидаем, что для этих групп будет отобрано 14 000 человек, которые будут вакцинированы на первом этапе. На данном этапе вакцинация будет проводиться только в больничном секторе. Вакцинация от коронавируса в Грузии начнется в феврале. В первую очередь, будет продолжена вакцинация первой приоритетной группы - медперсонала, затем будет проведена вакцинация постояльцев домов престарелых и их обслуживающего персонала, а затем будет возрастная градация - старше 75 лет, старше 65, потом старше 55 и т.д.», - отметил Амиран Гамкрелидзе.
Разработчики вакцины «Спутник V» отчитались о её эффективности в 91,6%
Один из самых авторитетных научных журналов в мире – Lancet – опубликовал промежуточные результаты третьей стадии испытаний российской вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции нового типа. Эффективность препарата составила 91,6 процента, говорится в публикации.
Вакцинация проходила в два этапа: две дозы вводились с промежутком в 21 день. Добровольцы получали вакцину либо плацебо, соотношение числа участников равнялось 3 к 1. В анализ вошли данные 19 866 добровольцев, получивших обе инъекции вакцины или плацебо, из выборки исключали несовершеннолетних, беременных, ВИЧ-инфицированных и больных гепатитом В или С.
В ходе исследования стало известно о четырех смертях участников – три летальных случая зафиксированы в группе вакцинации и один в группе плацебо. Исследователи не связывают эти происшествия с препаратом. 45 участников пожаловались на серьёзные побочные эффекты – это около 0,3 процента испытателей.
"Спутник V" разработана московским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии, она использует новую технологию работы таких препаратов, доставляя геном коронавируса вместе с аденовирусами.
Регистрация "Спутника" проходила до публикаций результатов испытаний и сопровождалась громкими политическими заявлениями, это вызывало у многих экспертов и членов научного сообщества опасения относительно ее эффективности.
В России объявлена массовая вакцинация препаратом, однако из регионов продолжают приходить жалобы на отсутствие препарата. Кроме того, иммунизация "Спутником" проходит в Аргентине.
После вакцинации 200 тысяч человек министерство здравоохранения латиноамериканской республики выпустило отчёт о побочных эффектах российского препарата. Нежелательные явления были выявлены в 4,5 процента случаев – в основном, речь идёт о повышении температуры, головных болях и боли в месте укола.
Навальный в суде: «Путин войдёт в историю как отравитель». Полный текст
Алексей Навальный, выступая во вторник в суде, который рассматривает вопрос о замене ему условного срока наказания по делу "Ив Роше" на реальный, вновь обвинил президента России Владимира Путина в организации покушения на него, а также его уголовного преследования. Аудиозапись выступления Навального:
Полный текст выступления Алексея Навального
Я хотел бы начать с обсуждения правового вопроса, который мне кажется главным и немножко упущенным из этого обсуждения. Потому что выглядит все немножко странновато. Знаете, вот сидят двое, и один из них говорит: "А давайте посадим Навального за то, что он являлся не по понедельникам, а по четвергам". Второй говорит: "Давайте посадим Навального за то, что он, выйдя из комы, немедленно не приехал к нам в инспекцию". И идет это обсуждение, обсуждают понедельники, четверги, когда кто должен был отправить какую бумажку и так далее.
Но я хотел бы сказать пару слов о таком небольшом слоне в этой комнате. Я хотел бы, чтобы все еще раз обратили, вся пресса, которая пишет про этот процесс, все люди обратили внимание на то, что суть дела заключается в том, чтобы меня посадить по делу, по которому я уже был признан невиновным. И по делу, которое уже признано сфабрикованным. Это не мое мнение. Потому что если мы откроем любой учебник уголовного права — я надеюсь, ваша честь, вы пару раз в своей жизни это делали — то увидите, что ЕСПЧ является частью судебной системы России в том числе, коль уж Россия является членом Совета Европы. И эти решения обязательны. И я, пройдя все необходимые стадии судебного процесса, обратился в Европейский суд. Европейский суд вынес решение, в котором черным по белому написал, что даже состава преступления нет. Соответственно, дело, по которому я нахожусь здесь почему-то, в этой странной клетке — оно полностью сфабриковано.
Мало того, Российская Федерация в общем-то признала это решение, половинчато. Мне даже выписали компенсацию по этому делу, тем самым признав решение ЕСПЧ. Несмотря на это, мой брат три с половиной года отсидел в тюрьме по этому делу, которое, еще раз, было признано сфабрикованным решением суда, которое обязательно здесь на территории России. Я по этому делу просидел год под домашним арестом. Когда мой срок вот этот испытательный заканчивался, меня за неделю до этого арестовали, привезли в Симоновский суд и без защиты, всучив какого-то адвоката по назначению, продлили мне еще на год испытательный срок.
Давайте немножко математики. В 2014 году меня осудили, дали мне три с половиной года, дали испытательный срок. А сейчас 2021 год, меня все равно продолжают судить по этому делу. Меня уже и невиновным признали по этому делу, и состава преступления по этому делу нет, и все равно, с упорством маньяка наше государство требует посадить по этому делу. Почему же по этому делу? Ну, на самом деле, уже чего-чего, а недостатков уголовных дел в отношении меня точно нету, да. Еще одно совершенно недавно запустили. Тем не менее, кому-то очень хотелось, чтобы я ни одного шага ни сделал по территории нашей страны, вернувшись — как свободный человек. Поэтому с момента пересечения границы я оказался арестантом.
И мы знаем кому, мы знаем, почему это случилось. Причина этого всего — ненависть и страх одного человека, живущего в бункере, потому что я нанес ему смертельную обиду тем, что я просто выжил после того, как меня пытались убить по его приказу.
Прокурор пытается сделать замечание Навальному.
Мне не нужно ваших замечаний. Ваша честь! Еще раз! Мне теперь этот прокурор будет мешать говорить свое отношение ко всему, что происходит?
Я говорю по представлению. Это мое мнение, и я свое мнение относительно представления высказываю в полном соответствии с законом. И то, что представитель обвинения пытается меня перебивать, закрывать на каждом слове мне рот, тоже отлично характеризует все происходящее здесь.
Ну так вот, продолжим. Я нанес смертельную обиду тем, что я выжил, благодаря хорошим людям — пилотам и врачам. Потом еще сильнее его обидел тем, что выжил — я не спрятался, живя где-то под охраной или в каком-то бункере поменьше, который я мог бы себе позволить. А потом случилось вообще страшное. Малого того, что я выжил, что я не испугался, не спрятался, я участвовал еще в расследовании своего собственного отравления. И мы показали и доказали, что именно Путин, используя Федеральную службу безопасности, осуществил это покушение на убийство. И не я один был такой. Сейчас это знают, и многие еще узнают.
И вот это сводит с ума маленького вороватого человечка в его бункере. Именно этот факт — то, что все вскрылось. Нет никаких рейтингов, нет никакой огромной поддержки, ничего этого нет. Потому что выяснилось — для того, чтобы совладать с политическим оппонентом, у которого нет ни телевидения, ни политической партии, нужно просто попытаться убить его химическим оружием. И, конечно, он сходит с ума от этого. Потому что все убедились, что он просто чиновничек, которого случайным образом поставили на президентский пост, который никогда не участвовал ни в дебатах, ни в выборах. И это единственное средство борьбы — пытаться убить людей.
Сколько бы он ни изображал из себя великого геополитика, великого мирового лидера, его обида главная в отношении меня заключается в том, что в историю он войдет именно как отравитель. Вот, знаете, был Александр Освободитель или Ярослав Мудрый, и будет у нас Владимир Отравитель Трусов — вот именно так он войдет в историю.
И это прямое, ваша честь, это же имеет прямое отношение — я здесь стою на этом месте и меня охраняет уже полиция, Росгвардия появилась, половина Москвы оцеплена именно потому, что маленький человечек в бункере сходит с ума от того, что мы доказали и показали, что он не геополитикой занимается, а проводит совещание, на котором решает, что он требует воровать у оппонентов трусы и мазать их химоружием.
Главное в этом процессе даже не то, чем он закончится для меня: посадят меня или не посадят — посадить, в общем-то, меня не сложно по этому или другому делу. Главное, для чего это происходит — чтобы запугать огромное количество людей. Это же так и работает. Одного сажаем, чтобы испугать миллионы.
У нас 20 миллионов человек за чертой бедности, у нас десятки миллионов живут, не имея ни малейших перспектив. У нас десятки миллионов людей относятся именно к тем, про которых мы каждый день говорим. В Москве жизнь еще более-менее, а отъедете за 100 километров – там вообще полный швах. И вот у вас вся страна живет в этом швахе, не имея ни малейших перспектив, получая 20 тысяч рублей, и они все молчат, и их пытаются заткнуть вот ровно такими показательными процессами. Посадить вот этого, чтобы напугать миллионы. Кто-то вышел на улицу – посадить еще пять человек, чтобы испугать 15 миллионов. И главное, что я хочу сказать. Этот процесс, я очень надеюсь, не будет воспринят людьми как сигнал того, что они должны больше бояться. Это же неправда, что это демонстрация силы – вот это все, Росгвардия, эта клетка. Это демонстрация слабости, просто слабости. И миллионы, и сотни тысяч посадить нельзя. И я очень надеюсь, что люди будут все больше и больше осознавать это. И когда они осознают, а такой момент придет, все это рассыплется. Потому что вы не посадите всю страну, потому что всех этих людей, которых лишили перспектив, лишили будущего, которые живут в богатейшей стране и получают ноль от национальных богатств, ноль получают все остальные, мы только по количеству миллиардеров в мире растем, все остальное падает. Я сижу в своей камере и слышу репортажи о том, как подорожало масло, подорожали макароны, подорожали яйца. 2021 год, страна – экспортер нефти и газа. У нас вся страна говорит о том, что макароны подорожали, и мы жить больше не можем. И вот вы этих людей лишили перспектив, и вы эти людей пытаетесь запугать. Я призываю всех не бояться! Вся эта власть основана…
- (нрзб) Давайте вернемся к представлению.
Навальный: Я уже прямо там нахожусь, я прямо в центральной части этого нахожусь.
- Вы ничего не сказали по поводу представления. Ваше отношение к представлению (нрзб), а не по поводу политики.
Навальный: Все, что я говорю, ваша честь, посмотрите, послушайте… Вы говорите, что…
- Давайте вернемся к процессу.
Навальный: …я ничего не сказал по поводу представления. Вот это все – представление и есть. И все, что я говорю, это мое отношение к представлению, которое вы устроили. Давайте я непосредственно перейду к представлению.
Так вот, бывает такое, когда беззаконие и произвол являются сутью политической системы. И это ужасно. Но бывает еще хуже, когда беззаконие и произвол надевают на себя мундир прокурора или судейскую мантию. И в этом случае долг каждого человека не подчиняться тем законам, которые обряжены вот в эти мантии. То, что за вами и внутри вас, это и есть произвол и беззаконие. И долг каждого человека – не подчиняться вам, не подчиняться таким законам.
- (нрзб) сейчас призываете, а не даете свою позицию по представлению.
Навальный: Я призываю абсолютно всех…
- У нас же сейчас не митинг, давайте вернемся к представлению, я вас прошу.
Навальный: У нас не митинг, у нас мое выступление. Я вернулся, ваша честь.
- Вы не по представлению даете свою позицию, а рассказываете…
Навальный: Все будет очень хорошо. Я вернулся к нашему представлению, я ровно про наше представление и говорю.
- Вы не сказали вашу позицию (нрзб).
Навальный: Вы теперь говорить мне мешаете, давайте по очереди хотя бы.
- Потому что давайте мы не будем политикой заниматься.
Навальный: Я высказываю свое мнение.
- Вот скажите мнение по поводу…
Навальный: У меня сложилось мнение относительного этого представления, вот я вам его и высказываю. Другого мнения у меня нет, и будьте добры меня выслушать. Еще раз хочу сказать, что, когда произвол и беззаконие надели ваши мундиры и изображают из себя закон, то долг каждого честного человека – не подчиняться вам и бороться с вами всеми силами. И я, как могу, борюсь. И буду продолжать это делать. Несмотря на то, что сейчас с учетом того, что, конечно, я оказался полностью под контролем этих людей, которые обожают все намазывать химическим оружием, наверное, за мою жизнь никто не даст и три копейки, но, тем не менее, даже сейчас, даже со своего места я говорю, что я буду с вами бороться, и призываю всех остальных не бояться вас и делать все, чтобы закон, а не ряженые в мундирах и мантиях, восторжествовали. И я приветствую всех тех, что борется и кто не боится, всех честных людей. Я приветствую и благодарю сотрудников ФБК, которые сейчас сидят под арестом, и всех остальных по всей стране, кто не боится и выходит на улицы, потому что у них есть такие же права, как у вас. Потому что наша страна принадлежит и им в той же самой степени, как и вам, и как всем остальным. Мы такие же граждане, и мы требуем нормального правосудия, нормального отношения к нам, участия в выборах, участия в распределении национальных богатств. Да, мы всего этого требуем! И я хочу сказать, что если есть… В России сейчас много хороших вещей, а самая хорошая вещь – это вот те самые люди, которые не боятся, которые не опускают глаза, которые не смотрят в стол, и которые никогда не отдадут нашу страну кучке продажных чиновников, которые решили обменят нашу родину на свои дворцы, виноградники и аквадискотеки. И я требую…
- Ваше мнение по представлению (нрзб).
Навальный: Мне мнение… я закончил уже. Мое мнение заключается в том, что я требую немедленного освобождения, немедленной свободы для себя и для других арестованных. Я не признаю это все представление, оно полностью лживо, оно не соответствует закону. И я требую своего немедленного освобождения. Спасибо!
- Навальному грозит замена условного срока - 3,5 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве - на реальный, по представлению Федеральной службы исполнения наказаний. Она заявляет, что Навальный нарушил условия испытательного срока. Дело разбирает судья Симоновского суда, но заседание проходит в здании Мосгорсуда.
Член «Европейских социалистов» стал вице-спикером парламента Грузии
Член партии «Европейские социалисты» Автандил Енукидзе был избран вице-спикером парламента Грузии. На сегодняшнем пленарном заседании вопрос поддержали 82 депутата.
У спикера парламента Арчила Талаквадзе еще три заместителя. Это представители «Грузинской мечты» – Гия Вольский, Каха Кучава и Давид Сергеенко.
Сегодня же парламент Грузии проголосовал против лишения депутатских полномочий 51 парламентария от оппозиции, не удовлетворив соответствующее обращение оппозиционеров.
Ранее председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что парламент пока воздержится от решения о досрочном лишении полномочий избранных депутатов от оппозиции.
- По итогам выборов минувшей осенью «Грузинская мечта» получила 90 из 150 мандатов в парламенте нового созыва. В парламент вошли еще две оппозиционные партии с шестью мандатами – «Граждане» и «Европейские социалисты».
- Для принятия конституционных законов парламенту необходимо 113 голосов депутатов. Избранные депутаты от пяти оппозиционных партий, получившие в общей сложности 51 мандат, отказываются участвовать в работе парламента. Они заявляют, что парламентские выборы 31 октября 2020 года были сфальсифицированы властями в пользу правящей партии «Грузинская мечта», и требуют назначения новых парламентских выборов.
Устроившим переворот в Мьянме военным пригрозили санкциями
Всё больше мировых лидеров призывают власти Мьянмы освободить ведущего политика, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, которая была задержана 1 февраля в ходе осуществлённого в стране военного переворота.
Официальной информации о местонахождении лидера партии "Национальная лига за демократию" Су Чжи до сих пор нет. По сведениям источников в партии, она, а также президент Вин Мьин были помещены под домашний арест. Многие из сотен задержанных в день переворота законодателей по-прежнему блокированы на территории парламентского комплексе в столице Нейпьидо.
Президент США Джо Байден пригрозил вернуть санкции в отношении Мьянмы – в связи с последними событиями. Как сказал Байден, армии не следует подавлять волю народа. Захват власти также осудили Великобритания, руководство Евросоюза и Организации Объединённых Наций.
Военные, которые сейчас удерживают власть и объявили в Мьянме чрезвычайное положение сроком на год, обвинили "Национальную лигу за демократию" (НЛД) в махинациях на выборах в ноябре. Сторонники Су Чжи получили тогда более 80 процентов голосов. НЛД призывает армейское командование немедленно отпустить Аун Сан Су Чжи из-под стражи и признать итоги выборов.
Спустя сутки после переворота на улицах населённых пунктов внешнее спокойствие. Во всех крупных городах действует армейское патрулирование, введён ночной комендантский час. Работа систем коммуникаций, прерванная 1-го февраля, к утру вторника была восстановлена. Телефоны и интернет вновь функционируют.
Жители крупнейшего города Мьянмы Янгона, на слова которых ссылается "Би-би-си", говорят о чувстве "проигранной борьбы за демократию".
Мьянма, также известная как Бирма, находилась под властью военных до 2011 года, когда в стране начались демократические перемены под руководством Су Чжи. С тех пор Соединённые Штаты отменили множество санкций, сославшись на успех проводимых реформ.
Аун Сан Су Чжи, содержавшаяся под домашним арестом с 1989-го по 2010-й годы, призывает сторонников сопротивляться перевороту и не допустить возвращения диктатуры. Об этом говорится в её письме, которое она успела написать до задержания 1-го февраля.
Армения подала в ЕСПЧ межгосударственный иск против Азербайджана
Правительство Армении 1 февраля представило в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственный иск против Азербайджана.
Как пишет «Радио Азатутюн», иск представлен за конвенционные нарушения, допущенные Азербайджаном в течение 44-дневной войны и в последующий период. Об этом сообщает представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян.
В частности, правительство Армении утверждает, что Азербайджан нарушал права на жизнь, неприкосновенность, собственность, личную и семейную жизнь, образование и ряд других прав, также подвергал пыткам и проявлял бесчеловечное отношение к населению Нагорного Карабаха и Армении. Правительство приложило к иску многочисленные и объемные доказательства.
Согласно сообщению, в иске, в числе многих других, затронут также ряд вопросов защиты прав военнопленных и гражданских лиц, перемещенного населения Карабаха, погибших и раненых гражданских лиц, их родных, лиц, потерявших собственность, представителей местных и международных СМИ.
«Этот межгосударственный иск от имени государства является важнейшим шагом правового процесса против Азербайджана. Примечательно, что этот иск является первым межгосударственным иском, представленным Арменией в Европейский суд по правам человека», – подчеркивает представитель Армении в ЕСПЧ.
Киракосян также сообщает, что в ближайшее время в Европейский суд будут направлены и другие дополнительные доказательства, обосновывающие уже представленные требования.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
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