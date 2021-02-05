Похищенных в Нижнем Новгороде подростков могли увезти в Чечню

Правозащитники опасаются, что похищенных сотрудниками силовых структур в Нижнем Новгороде чеченских подростков увезли в Чечню, где им грозит смерть. Об заявил координатор программы экстренной помощи «Российской ЛГБТ-сети» Давид Истеев - пишет Кавказ.Реалии.

Похищенные - 17-летние Салех Магамадов и Исмаил Исаев - уехали из Чечни прошлым летом и намеревались покинуть Россию в целях безопасности, но не успели.

«После задержания за ведение оппозиционного телеграм-канала «Осал нах 95» их и других модераторов держали в тюрьме, на перевоспитании, заставляли учить Коран, говорили, что будут снимать, как они учат Коран, и показывать Рамзану Кадырову. Если он простит, то их отпустят. Потом их плотно контролировали, а когда они уехали, стали вычислять через интернет, где они находятся», - рассказал Истеев.

По его словам, сексуальная ориентация юношей послужила отягчающим обстоятельством. Ошибкой Магамадова стала продажа нового телеграм-канала и получение денежных средств, что и выдало местонахождение подростков.

Активисты оппозиционного чеченского движения 1ADAT разделяют опасения правозащитника о возможном убийстве похищенных. Согласно их расследованию, молодых людей специально вычислял человек, связанный с администрацией Кадырова. Этот же человек, по данным 1ADAT, причастен и к другим нарушениям прав человека.

Корреспонденту Кавказ.Реалии не удалось получить комментарии ни нижегородского МВД, ни и их чеченских коллег.