Спасателям пришлось откапывать машины, застрявшие на трассе в горной Аджарии

Непогода застала врасплох водителей на трассе Батуми-Ахалцихе – около двух десятков машин застряли на перевале Годердзи. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Из-за интенсивного снегопада во второй половине дня движение на автомагистрали было парализовано. Водители обратились за помощью к спасателям.

Несколько бригад чрезвычайного ведомства продолжали работу на 32-м километре трассы уже более семи часов. На буксире спасатели вытащили из сугробов восемь автомобилей. Все они смогли продолжить движение. Пассажиров еще двух машин разместили в ближайшей гостинице.

«Ситуация на местах находится под полным контролем. Жизням и здоровью людей опасность не угрожает», - отметили в ведомстве.

По прогнозам метеорологов, непогода в Западной Грузии сохранится и завтра. Как ожидается, метель в горах стихнет после обеда.