В Армении произошло еще одно землетрясение магнитудой 3,7 и силой до 5 баллов в эпицентре

Медиакорпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода 5 февраля подала в Тверской районный суд Москвы жалобы на постановление по делу об административных правонарушениях, связанных с указанием о маркировке журналистского контента СМИ, которые признаны властями России "иностранными агентами".

Вступивший в действие с 30 октября 2020 года приказ Роскомнадзора, невыполнение которого ставится в вину РСЕ/РС, существенно ужесточает правила маркировки содержания на всех платформах и, как считают в медиакорпорации, представляет собой прямое вмешательство в работу журналистов. По заявлению Джейми Флая, только что назначенного президентом Радио Свободная Европа/Радио Свобода, "Кремль пытается затруднить нашей растущей аудитории доступ к свободной информации. Если РСЕ/РС утратит возможность работать в РФ, то российский народ может потерять достоверный источник новостей".

Приказ Роскомнадзора предписывает, помимо прочего, размещение в начале любых аудио- и видеоматериалов, произведённых журналистами медиакорпорации, 15-секундного звукового фрагмента или видеотитра, сообщающего о статусе "иностранного агента". Подобной маркировке должны подлежать все без исключения тексты на сайтах, а также сообщения и посты в социальных сетях, вне зависимости от их объёма.

Действия Роскомнадзора, указано в направленном юристами медиакорпорации в районный суд десятистраничном документе, препятствуют свободе профессиональной деятельности журналистов, противоречат Конституции России и закону о СМИ, ограничивая конкуренцию на рынке средств массовой информации. В России, указано в апелляции, запрещена цензура, однако изложенные в приказе Роскомнадзора нормативы "искажают суть сообщений, меняют их восприятие аудиторией. Исполнение указанных требований создаёт образ недоверия и неприятия к сообщениям и материалам проектов РСЕ/РС". Выполнение приказа ведомства в ряде случаев является технически невозможным.

В январе-феврале 2020 года Роскомнадзор направил в ООО "РСЕ/РС", представляющее интересы медиакорпорации в России, уведомления о составлении сотен административных протоколов по фактам нарушения приказа. Согласно известным к настоящему моменту планам ведомства, составление протоколов завершится в начале марта, общая сумма штрафов может составить сотни миллионов рублей. 27 января судья мирового участка №423 Тверского суда 27 января вынес первые решения по составленным Роскомнадзором протоколам и признал их правомочными – это решение медиакорпорация и оспорила сегодня в Тверском районном суде​.

К настоящему времени ООО "РСЕ/РС" и её генеральный директор оштрафованы на общую сумму в 7 миллионов 150 тысяч рублей. "Штрафы представляют собой организованную государством кампанию принуждения и запугивания, они направлены против медиакорпорации, редакционная независимость которой защищена законом, – заявил в этой связи региональный директор РСЕ/РС по странам Европы и развитию телепроектов Кирилл Сухоцкий. – Наша аудитория в России знает: РСЕ/РС представляет собой надёжную альтернативу дезинформации и лжи. Мы – достоверный источник новостей, это качество лежит в основе нашей деятельности".

Радио Свобода и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также ещё несколько подразделений РСЕ/РС включены в список "СМИ – иностранных агентов" в конце 2017 года. Редакции, внесённые в перечень министерства, обязаны предоставлять регулярные финансовые отчёты о своей деятельности и определённым образом маркировать свои публикации. РСЕ/РС выполняет сформулированные в 2017 году требования российского законодательства о СМИ – "иностранных агентах", однако оценивает действия российских властей в этом направлении как "опасные усилия, направленные на преследование журналистов, как шаги к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлём информацию". Руководство РСЕ/РС неоднократно отмечало, что статус РСЕ/РС не допускает никакого политического и цензурного вмешательства в редакционную политику с какой бы то ни было стороны.