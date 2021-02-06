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В Армении произошло еще одно землетрясение магнитудой 3,7 и силой до 5 баллов в эпицентре
Землетрясение магнитудой 3,7 и силой до 5 баллов в эпицентре произошло в Армении. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Армении.
«6 февраля в 00:06 сейсмологической сетью региональной службы сейсмической защиты МЧС Армении в 5 километрах от села Шоржа (в Гегаркуникской области, в 110 километрах к востоку от Еревана) зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,7. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сила подземных толчков в эпицентре достигла 5 баллов», - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.
Отмечается, что землетрясение ощущалось в Гегаркуникской и Тавушских областях.
Отметим, что это уже второе землетрясение, зарегистрированное в данной области в течение нескольких часов.
Другие новости дня
В Грузии выявлено 602 случая COVID-19 за сутки, скончались 11 человек
За последние сутки в Грузии зарегистрировали 602 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Данные получены на основании проведения 18 335 тестов – примерно на 2 тысячи больше, чем накануне, когда было выявлено 538 новых случаев COVID-19. Таким образом, показатель выявляемости составляет 3,28%. Общее число заболевших в стране к утру пятницы увеличилось до 261 620.
Более 40% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 246. В Имеретии выявили 101 факт, в Самегрело и Земо Сванети – 77, в Кахетии – 54, в Гурии – 30, в Аджарии – 25, в Шида Картли – 21. В Рача-Лечхуми и Квемо Сванети зафиксировано 7 случаев заражения. В Квемо Картли выявлено 16 новых фактов COVID-19, в Мцхета-Мтианети и в Самцхе-Джавахети – по 10.
От ковида умерли еще 11 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 269.
Выздоровели 569 человек, их общее число выросло до 252 815.
В настоящее время в стране 5 510 активных случаев COVID-19. Из них 2 231 пациент (почти 41%) проходят лечение в больницах, 2 984 (примерно 54%) – на дому, а 295 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 509. К аппаратам ИВЛ подключены 141 человек. В карантинных пространствах размещены 485 граждан. 14 632 человека остаются в режиме самоизоляции.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля.
В Германии актеры и актрисы сделали массовый каминг-аут
В Германии 185 актеров и актрис совершили массовый каминг-аут и сообщили о своей гомосексуальности, бисексуальности или трансгендерности. Заявление и портреты публикует издание Süddeutsche Zeitung.
Манифест участников совместно каминг-аута опубликован на 16 языках, включая русский.
«Мы - актеры. Нам не обязательно быть тем, кого мы играем. Мы играем других людей - в этом суть нашей работы. (…) Часто это персонажи, с убеждениями которых мы сами никогда бы не согласились», - говорится в обращении.
Помимо прочего авторы манифеста призвали изменить отношение к представителям ЛГБТ и чаще показывать их в фильмах.
Авторы назвали каминг-аут актом солидарности за пределами кинематографической отрасли и призывом ко всем поддержать их.
- В России с 2013 года действует закон, запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних. Европейский суд по правам человека в 2017 году признал этот закон дискриминационным.
- Правозащитники отмечают, что последние годы в России растет количество нападений на представителей ЛГБТ. Среди прочего он связан с высоким уровнем бытовой гомофобии российского общества. Согласно опросу «Левада-центра», в 2019 году более половины респондентов заявили о «скорее отрицательном» отношении к геям и лесбиянкам.
Reuters: в Кремле готовы применять еще большую силу к демонстрантам
Российские власти готовы применять еще большую силу при разгоне митингов «при необходимости». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.
Один из собеседников назвал ответ властей на январские протесты «разминкой», второй добавил, что сценарий еще более жесткой реакции властей вполне реален.
В качестве примера собеседники агентства привели протесты в Беларуси против Александра Лукашенко и в Венесуэле против Николаса Мадуро.
Они отметили, что эти акции не привели к смене власти. «Белорусский сценарий подтвердил свою эффективность. В Кремле точно не встанут на колени. Лукашенко выстоял, Мадуро в порядке», – сказал агентству источник, близкий к Кремлю.
Второй собеседник подчеркнул, что социально-экономическая ситуация в России, несмотря на пандемию, не так плоха, как в Венесуэле. При этом большинство россиян консервативны и не хотят изменений, считает он.
В конце января – начале февраля в России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Они сопровождались многочисленными задержаниями. При этом полиция и ОМОН действовали крайне жестко, избивали демонстрантов дубинками, применяли электрошокеры. Задержанные жаловались на пытки в полиции, нечеловеческие условия содержания в спецприемниках. Участников протестных акций увольняют с работы, отчисляют из вузов.
Глава региональных штабов Навального Леонид Волков сообщил вчера, что в ближайшее время митинги в поддержку арестованного политика не планируются. Из-за массовых задержаний и последовавших арестов активистов очередной митинг может привести к тому, что работа команды Навального будет парализована, а сама эффективность уличных протестов спадет. Мирные акции, по словам Волкова, могут возобновиться весной.
Вчера же появилось первое обращение Алексея Навального к сторонникам, сделанное после того, как суд заменил ему условный срок на реальный.
Навальный назвал «демонстративное беззаконие», происходящее с ним с момента возвращения в Россию, не только личной местью Путина, но и посланием правящего режима стране всем несогласным. Он вновь призвал своих сторонников не дать себя запугать и обмануть «с помощью иллюзии силы и крутизны». «Они могут удерживать власть, используя ее для личного обогащения, лишь опираясь на наш страх. Оставайтесь свободными», – добавил Алексей Навальный.
Спасателям пришлось откапывать машины, застрявшие на трассе в горной Аджарии
Непогода застала врасплох водителей на трассе Батуми-Ахалцихе – около двух десятков машин застряли на перевале Годердзи. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Из-за интенсивного снегопада во второй половине дня движение на автомагистрали было парализовано. Водители обратились за помощью к спасателям.
Несколько бригад чрезвычайного ведомства продолжали работу на 32-м километре трассы уже более семи часов. На буксире спасатели вытащили из сугробов восемь автомобилей. Все они смогли продолжить движение. Пассажиров еще двух машин разместили в ближайшей гостинице.
«Ситуация на местах находится под полным контролем. Жизням и здоровью людей опасность не угрожает», - отметили в ведомстве.
По прогнозам метеорологов, непогода в Западной Грузии сохранится и завтра. Как ожидается, метель в горах стихнет после обеда.
Зеленский записал видеообращение на русском языке о блокировке СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский записал на русском языке видеообращение, в котором отверг утверждения ряда украинских СМИ о запрете русскоязычной литературы.
Он подчеркнул, что решил использовать в своем заявлении именно русский язык потому, что считает необходимым донести информацию до тех соотечественников, которые, по его словам, относятся к украинскому языку «настороженно» и доверяют исключительно русскоязычной прессе.
Зеленский продемонстрировал на камеру несколько книг, в том числе под авторством Михаила Булгакова и Бориса Акунина, а также чеки, свидетельствующие о том, что произведения были куплены только что в центральных магазинах Киева. Этот факт, настаивает Зеленский, подтверждает ложность сообщений о том, что соответствующая литература попала под запрет на украинской территории.
Сюжеты, в которых содержались соответствующие утверждения, он назвал «наглой, циничной и опасной ложью». Виновниками распространения соответствующей дезинформации глава государства назвал три телеканала – «112 Украина», NewsOne и ZIK, – которые были заблокированы во вторник.
Комментируя этот шаг, он напомнил, что у него как у человека, выступающего за торжество свободы слова, были «железобетонные» основания. В качестве таковых он назвал связь этих изданий с незаконными формированиями в аннексированном Крыму и районах Донбасса, находящихся под контролем сепаратистов.
2 февраля Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны подписал указ о введении санкций в отношении депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» («ОПЗЖ») Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которыми он владеет. Пакет мер предполагает блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала из страны, а также полный или частичный запрет на совершение сделок с ценными бумагами. Санкции вступили в силу 3 февраля 2021 года и будут действовать пять лет. Все три общенациональных канала, которыми формально владеет Козак, реально контролирует кум российского президента, глава политсовета «ОПЗЖ» Виктор Медведчук. Сейчас они прекратили вещание на всех платформах, за исключением YouTube.
Виктор Медведчук, комментируя действия администрации Владимира Зеленского, заявил, что украинский президент «встал на стезю диктатуры и узурпации власти».
В Абхазии за сутки выявлено 23 случая инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 259 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 23 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 104 человека, 90 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 28 человек медиками оценивается как тяжелое, 56 пациентов – средней степени тяжести.
Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 12, в Ткварчельской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ - 37, в сухумском российском военном госпитале - 26 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11761 человек. 180 летальных случаев. Выздоровели 10598 человек.
- Оперативный штаб призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Землетрясение близ грузино-армянской границы не вызвало разрушений
Землетрясение, эпицентр которого находился у грузино-армянской границы, не вызвало жертв и разрушений на территории Армении. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Армении.
«По состоянию на 20:40 на территории Республики Армения не зарегистрировано сообщений по поводу разрушений, пострадавших и раненых», - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.
Согласно данным местной службы сейсмической защиты, подземные толчки были зафиксированы сегодня, 5 февраля, в 19:36 по местному времени (совпадает с тбилисским), в 5 километрах к северо-востоку от села Шоржа Гегаркуниской области, на северо-восточном берегу озера Севан.
В эпицентре сила землетрясения составила 6-7 баллов, в Гегаркунике – 5-6 баллов, в Котайке, Тавуше, Лори и Арарате – 4-6 баллов, а в Ереване – 3-4 балла.
По информации грузинских сейсмологов, в эпицентре землетрясения также было зафиксировано два афтершока с разницей в четыре минуты – в 19:44 и 19:48. Их магнитуда составила 3,8 и 4,2.
Толчки ощущались как на территории Армении, так и в соседних Грузии и Азербайджане. Почувствовали землетрясение, в том числе, в Тбилиси.
В Грузии запусти петицию против назначения Цулукиани министром культуры
В Грузии запустили петицию против возможного назначения Теи Цулукиани на пост министра культуры, спорта и по делам молодежи, сообщает агентство «Новости-Грузия».
СМИ стали говорить о возможном назначении Цулукиани на данную должность еще до того, как в правительстве Грузии официально подтвердили информацию о структурных изменениях. Теперь уже точно известно, что разделение Министерства образования, науки, культуры и спорта на два ведомства, остается лишь вопросом времени. Одновременно еще более интенсивными стали разговоры, что возглавит одно из новообразованных ведомств бывший министр юстиции Грузии, которая теперь занимает пост председателя комитета парламента по вопросам образования, науки и культуры.
«Мы понимаем, что министерством должен руководить опытный менеджер, однако опытный менеджер также должен хорошо знать некоторые из вышеперечисленных, совершенно разных сфер, успехами и развитием которых должна гордиться страна. Кандидатура министра с учетом ее публичной биографии и компетентности не вселяет надежды на это», - говорится в петиции #cancelThea.
Инициаторы обращения отмечают, что до сих пор неясно, какова компетенция Цулукиани в сферах культуры, спорта и образования. При этом указано, что после назначения председателем парламентского комитета Цулукиани никогда публично не выступала с инициативами по поддержке художественных студий или спортивных секций, закрытых уже почти год из-за пандемии коронавируса.
Авторы требуют от правительства Грузии большей прозрачности, раскрытия информации, представления плана действий по развитию этих сфер. Для рассмотрения интернет-петиции необходимо набрать не менее тысячи подписей. К настоящему времени обращение поддержали 674 интернет-пользователя.
- Цулукиани можно считать самым опытным министром в правительстве «Грузинской мечты». Она попала в кабмин, сформированный в 2012 году на то время премьер-министром Бидзиной Иванишвили, и продержалась на должности дольше всех министров, проработав при пяти главах правительства – Бидзине Иванишвили, Георгии Гарибашвили, Георгии Квирикашвили, Мамуке Бахтадзе и Георгии Гахария.
Похищенных в Нижнем Новгороде подростков могли увезти в Чечню
Правозащитники опасаются, что похищенных сотрудниками силовых структур в Нижнем Новгороде чеченских подростков увезли в Чечню, где им грозит смерть. Об заявил координатор программы экстренной помощи «Российской ЛГБТ-сети» Давид Истеев - пишет Кавказ.Реалии.
Похищенные - 17-летние Салех Магамадов и Исмаил Исаев - уехали из Чечни прошлым летом и намеревались покинуть Россию в целях безопасности, но не успели.
«После задержания за ведение оппозиционного телеграм-канала «Осал нах 95» их и других модераторов держали в тюрьме, на перевоспитании, заставляли учить Коран, говорили, что будут снимать, как они учат Коран, и показывать Рамзану Кадырову. Если он простит, то их отпустят. Потом их плотно контролировали, а когда они уехали, стали вычислять через интернет, где они находятся», - рассказал Истеев.
По его словам, сексуальная ориентация юношей послужила отягчающим обстоятельством. Ошибкой Магамадова стала продажа нового телеграм-канала и получение денежных средств, что и выдало местонахождение подростков.
Активисты оппозиционного чеченского движения 1ADAT разделяют опасения правозащитника о возможном убийстве похищенных. Согласно их расследованию, молодых людей специально вычислял человек, связанный с администрацией Кадырова. Этот же человек, по данным 1ADAT, причастен и к другим нарушениям прав человека.
Корреспонденту Кавказ.Реалии не удалось получить комментарии ни нижегородского МВД, ни и их чеченских коллег.
- Накануне стало известно о похищении двух молодых уроженцев Чечни в Нижнем Новгороде местными силовиками. На месте инцидента обнаружили погром.
- Магамадова и Исаева впервые задержали в апреле 2020 года из-за того, что они были модераторами оппозиционного телеграм-канала «Осал Нах 95». После этого в сети опубликовали видео с их извинениями - на нем было видно, что молодые люди избиты. В июле 2020 года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла им уехать из Чечни в Нижний Новгород.
- Издание Кавказ.Реалии ранее выяснило, что задержанных в Чечне участников телеграм-чата перевоспитывают, заставляя учить Коран. Об этом сообщила родственница одного из задержанных.
- О репрессиях в отношении ЛГБТ в Чечне неоднократно сообщали правозащитники и СМИ. Власти Чечни отрицают репрессии, заявляя, что в республике «геев нет».
Россия выслала трех дипломатов из стран Евросоюза
Россия объявила персонами нон грата трех дипломатов из стран ЕС. Об этом заявил в пятницу российский МИД.
Как говорится в сообщении, речь идет о дипломатах из Швеции, Польши и Германии. Российская сторона утверждает, что сотрудники генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве участвовали «в незаконных акциях 23 января 2021 года». Очевидно, имеются в виду митинги в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.
Троим дипломатам предписано в ближайшее время покинуть территорию России.
Еще до официального объявления о высылке дипломатов сообщил корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода, а также издание EU Observer.
В Москве сейчас находится глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Он пока не комментировал случившееся. На переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым он вновь поставил вопрос об освобождении Навального и задержанных на акциях в его поддержку. Ранее Евросоюз выразил обеспокоенность в связи с нарушениями прав участников мирных акций протеста в России.
РСЕ/РС обжалует судебные решения о маркировке контента
Медиакорпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода 5 февраля подала в Тверской районный суд Москвы жалобы на постановление по делу об административных правонарушениях, связанных с указанием о маркировке журналистского контента СМИ, которые признаны властями России "иностранными агентами".
Вступивший в действие с 30 октября 2020 года приказ Роскомнадзора, невыполнение которого ставится в вину РСЕ/РС, существенно ужесточает правила маркировки содержания на всех платформах и, как считают в медиакорпорации, представляет собой прямое вмешательство в работу журналистов. По заявлению Джейми Флая, только что назначенного президентом Радио Свободная Европа/Радио Свобода, "Кремль пытается затруднить нашей растущей аудитории доступ к свободной информации. Если РСЕ/РС утратит возможность работать в РФ, то российский народ может потерять достоверный источник новостей".
Приказ Роскомнадзора предписывает, помимо прочего, размещение в начале любых аудио- и видеоматериалов, произведённых журналистами медиакорпорации, 15-секундного звукового фрагмента или видеотитра, сообщающего о статусе "иностранного агента". Подобной маркировке должны подлежать все без исключения тексты на сайтах, а также сообщения и посты в социальных сетях, вне зависимости от их объёма.
Действия Роскомнадзора, указано в направленном юристами медиакорпорации в районный суд десятистраничном документе, препятствуют свободе профессиональной деятельности журналистов, противоречат Конституции России и закону о СМИ, ограничивая конкуренцию на рынке средств массовой информации. В России, указано в апелляции, запрещена цензура, однако изложенные в приказе Роскомнадзора нормативы "искажают суть сообщений, меняют их восприятие аудиторией. Исполнение указанных требований создаёт образ недоверия и неприятия к сообщениям и материалам проектов РСЕ/РС". Выполнение приказа ведомства в ряде случаев является технически невозможным.
В январе-феврале 2020 года Роскомнадзор направил в ООО "РСЕ/РС", представляющее интересы медиакорпорации в России, уведомления о составлении сотен административных протоколов по фактам нарушения приказа. Согласно известным к настоящему моменту планам ведомства, составление протоколов завершится в начале марта, общая сумма штрафов может составить сотни миллионов рублей. 27 января судья мирового участка №423 Тверского суда 27 января вынес первые решения по составленным Роскомнадзором протоколам и признал их правомочными – это решение медиакорпорация и оспорила сегодня в Тверском районном суде.
К настоящему времени ООО "РСЕ/РС" и её генеральный директор оштрафованы на общую сумму в 7 миллионов 150 тысяч рублей. "Штрафы представляют собой организованную государством кампанию принуждения и запугивания, они направлены против медиакорпорации, редакционная независимость которой защищена законом, – заявил в этой связи региональный директор РСЕ/РС по странам Европы и развитию телепроектов Кирилл Сухоцкий. – Наша аудитория в России знает: РСЕ/РС представляет собой надёжную альтернативу дезинформации и лжи. Мы – достоверный источник новостей, это качество лежит в основе нашей деятельности".
Радио Свобода и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также ещё несколько подразделений РСЕ/РС включены в список "СМИ – иностранных агентов" в конце 2017 года. Редакции, внесённые в перечень министерства, обязаны предоставлять регулярные финансовые отчёты о своей деятельности и определённым образом маркировать свои публикации. РСЕ/РС выполняет сформулированные в 2017 году требования российского законодательства о СМИ – "иностранных агентах", однако оценивает действия российских властей в этом направлении как "опасные усилия, направленные на преследование журналистов, как шаги к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлём информацию". Руководство РСЕ/РС неоднократно отмечало, что статус РСЕ/РС не допускает никакого политического и цензурного вмешательства в редакционную политику с какой бы то ни было стороны.
- "СМИ – иностранным агентом" в России могут признать также физических лиц. В декабре 2020 года Министерство юстиции России признало таковыми пять человек, трое из них – сотрудничающие с Радио Свобода журналисты.
- Российское законодательство о некоммерческих организациях и СМИ – "иностранных агентах" неоднократно подвергалось критике правительств западных стран, отдельных политиков и международных правозащитных организаций.
- Российские представители прежде многократно утверждали, что "закон о СМИ – иностранных агентах" является "зеркальной реакцией" на требования американского законодательства о регистрации российского телеканала RT в качестве "иностранного агента". Однако RT осуществляет круглосуточное телевещание в кабельных сетях по всей территории США, в то время как доступ к кабельным сетям и эфирному теле- и радиовещанию для иностранных СМИ в России значительно ограничен.
Югоосетинский парламент впервые за несколько месяцев собрался на заседание
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия впервые за несколько месяцев собрался на заседание. На нём выступили члены российской парламентской делегации.
«Первое заседание весенней сессии объявляю открытой», – сказал вице-спикер югоосетинского парламента Петр Гассиев. В зале присутствовали 30 из 34 депутатов, были представлены все политические фракции.
Сегодня глава российской делегации, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал депутатов решать все вопросы внутри парламента. По его словам, «времени прошло достаточно много, чтобы переступить через эмоции и вернуться к созидательной работе».
- Часть депутатов объявила о парламентском бойкоте в прошлом году, после смерти жителя Южной Осетии Инала Джабиева. Их требование – отставка генпрокурора Урузмага Джагаева.
В Южной Осетии выявили 25 новых случаев коронавируса
В Южной Осетии за сутки провели 166 исследований на COVID-19, выявлено 25 новых случаев заражения, – сообщила«Рес» замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
Число подтвержденных случаев коронавируса достигло 2871, выздоровели 2043, умерли более 60-ти.
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии проходят лечение 39 пациентов с COVID-19.
Сегодня же стало известно, что в цхинвальских школах на карантин закрыли несколько классов, а в детских садах – несколько групп. Учебный процесс в Южной Осетии возобновился в середине января.
Американский эсминец «Дональд Кук» прибыл в Батуми
Эсминец Военно-морских сил США «Дональд Кук» (USS Donald Cook - DDG-75) вошел в грузинский порт Батуми. Корабль встретили представители Береговой охраны Пограничной полиции МВД Грузии.
В грузинском ведомстве говорят, что ракетный эсминец класса Arleigh Burke («Арли Бёрк») участвует в различных миссиях в районе операций Шестого флота США, обеспечивает безопасность в Черноморском регионе и поддержку миссий НАТО.
В МВД также сообщили, что соблюдаются все рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции.
«Дональд Кук» покинет грузинские территориальные воды завтра, 6 февраля после совместных учений с грузинской Береговой охраной.
- Эсминец вошел в акваторию Черного моря 23 января. Позднее туда прибыл еще один американский военный корабль «Портер». В НАТО объяснили их появление ответом на «наращивание военной мощи» России. Позднее фрегат Черноморского флота России «Адмирал Макаров» провел учения на фоне появления двух эсминцев ВМС США в регионе.
Приговор Гахеладзе: активисты обвиняют правительство Грузии в бездействии
Активисты проводят акцию протеста у здания МИД Грузии. Они призывают грузинские власти к активным действиям и требуют немедленного освобождения Зазы Гахеладзе, которого сегодня в Цхинвали приговорили к 12 годам и шести месяцам лишения свободы.
Сторонники оппозиции называют правительство Грузии «нелегитимным и некомпетентным».
«Правительство Грузии, проводя политику «нераздражения» (России), не может защитить граждан Грузии. Они – коллаборационисты», – заявил один из участников акции Ника Парулава.
- Российские военные задержали жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- В декабре прошлого года цхинвальский суд продлил арест гражданина Грузии на два месяца. В ходе очередного раунда Женевских дискуссий власти Грузии потребовали немедленного освобождения Гахеладзе. Освобождения Гахеладзе требуют и международные партнеры Грузии.
- Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по обеим статьям обвинения – статья 317 уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).
США прекратят поддержку Саудовской Аравии в Йемене
Администрация нового президента США Джо Байдена намерена прекратить оказывать поддержку возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, которая ведёт боевые действия в Йемене против проиранской группировки "Ансар Алла" (хуситов).
Об этом заявил сам Байден, выступая в четверг в Госдепартаменте с речью о внешнеполитических приоритетах своей администрации.
По словам президента, война в Йемене, которая продолжается уже несколько лет, привела к "гуманитарной и стратегической катастрофе" и "должна быть закончена". США перестанут оказывать поддержку наступательным операциям саудовской коалиции в Йемене, в том числе ограничат поставки вооружений Эр-Рияду.
Конгресс США ранее принимал резолюции с призывом к администрации Дональда Трампа отказаться от поддержки Саудовской Аравии, однако этого не было сделано – администрация Трампа указывала на необходимость борьбы с иранским влиянием в регионе.
В ходе войны в Йемене погибли, по оценкам, более 100 тысяч человек, в том числе множество мирных жителей в результате авиаударов.
Хуситы контролируют столицу страны Сану и прилегающие районы. В последнее время они добились ряда военных успехов, подвергая обстрелам в том числе и саму Саудовскую Аравию. Эр-Рияд поддерживает международно признанное правительство Йемена со штаб-квартирой в Адене на юге страны.
В своём выступлении Байден также коснулся других приоритетов американской внешней политики. Он пообещал восстановить "моральное лидерство" США на мировой арене и вновь начать работать в координации с союзниками и партнёрами Вашингтона, в том числе и по вопросу политики в отношении России. Говоря о России, Байден сказал, что Америка не будет колебаться при защите своих национальных интересов и адекватно отреагирует на агрессивные действия Москвы. Он также призвал немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального.
Главным соперником США на международной арене при этом Байден назвал Китай.
Президент подписал ряд указов, которые, по его утверждению, должны продемонстрировать новый подход США, в том числе, к проблемам прав человека. Соединённые Штаты увеличат квоту принимаемых беженцев до 125 тысяч человек в следующем году (администрация Трампа сократила её до 15 тысяч человек). Также был подписан указ о защите и продвижении прав ЛГБТ-сообщества по всему миру. Согласно указу, США с помощью дипломатии и оказывая содействие международным организациям будет защищать права ЛГБТ по всему миру, отмечает "Голос Америки".
«Очередная провокация российского оккупационного режима» – МИД Грузии о приговоре Гахеладзе
В МИД Грузии осудили решение Верховного суда самопровозглашенной республики Южная Осетия, приговорившего жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе к 12.5 годам лишения свободы. В ведомстве заявили, что это – «очередная провокация российского оккупационного режима».
«Это незаконное решение является реальным выражением деструктивных планов Российской Федерации по созданию дестабилизации в Грузии, несмотря на то что Москва вновь продолжает делать декларативные заявления о желании продолжения диалога и сотрудничества. Министерство иностранных дел призывает Российскую Федерацию прекратить тяжелые нарушения прав человека на оккупированных территориях Грузии, уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии, выполнять свои международные обязательства, включая Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 г., и вывести свои войска с территории Грузии», – говорится в заявлении.
Тбилиси просит международное сообщество «должным образом оценить очередную провокацию российского оккупационного режима» и принять эффективные меры по немедленному освобождению гражданина Грузии.
«Грузия будет использовать все имеющиеся в её распоряжении дипломатические и правовые рычаги и поднимать этот вопрос на самом высоком уровне во всех соответствующих международных форматах, чтобы прекратить незаконные похищения людей на линии оккупации и грубые нарушения фундаментальных прав и свобод. Мы продолжим мобилизацию международного сообщества и не пожалеем усилий для обеспечения своевременного и безопасного возвращения граждан Грузии к своим семьям», – говорится в заявлении МИД Грузии.
- Российские военные задержали жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- В декабре прошлого года цхинвальский суд продлил арест гражданина Грузии на два месяца. В ходе очередного раунда Женевских дискуссий власти Грузии потребовали немедленного освобождения Гахеладзе. Освобождения Гахеладзе требуют и международные партнеры Грузии.
- Югоосетинский Верховный суд приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по обеим статьям обвинения – статья 317 уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).
Грузия и Южная Корея оформили соглашение о воздушном сообщении
Грузия и Южная Корея заключили соглашение о воздушном сообщении. Документ был подписан в Сеуле министром иностранных дел Республики Корея Кан Кунг-ва и чрезвычайным и полномочным послом Грузии Отаром Бердзенишвили.
Как отмечают в МИД Грузии, соглашение будет способствовать увеличению авиаперевозок, развитию туризма и торгово-экономических отношений между двумя странами.
Ранее, в 2018-2019 годах между Сеулом и Тбилиси впервые были назначены чартерные авиарейсы.
Новости-Грузия пишет, что в ноябре 2020 года Грузия и Республика Корея также заявили о начале переговоров по соглашению о свободной торговле. На данный момент Корея имеет 16 соглашений о свободной торговле с 56 странами, включая США, ЕС и Китай.
Грузия и Южная Корея установили дипломатические отношения в декабре 1992 года. В 2019 году внешнеторговый оборот между странами составил 77,8 миллиона долларов. Сеул и Тбилиси сотрудничают в сферах туризма, торговли, охраны окружающей среды и других отраслях.
Жозеп Боррель назвал дело Навального нижней точкой в отношениях с РФ
Отношения между Евросоюзом и Россией переживают по-настоящему тяжёлый момент после отравления оппозиционера Алексея Навального.
Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель перед переговорами в пятницу в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"Определённо наши отношения сейчас крайне напряженны, и ситуация с Навальным – это нижняя точка", - подчеркнул Боррель. Российский министр, открывая встречу, назвал главной проблемой Москвы и Брюсселя "отсутствие нормальности в отношениях между двумя крупнейшими игроками на евразийском пространстве". "Это нездоровая ситуация, которая никому не приносит благо", - подчеркнул Лавров. Он добавил, что Москва готова обсуждать с Евросоюзом любые волнующие темы.
Визит Жозепа Борреля – первая поездка европейского чиновника столь высокого ранга в Россию с 2017 года. Отношения остаются напряженными с 2014-го года, когда Россия аннексировала Крым и начался конфликт в Донбассе. Российские власти отрицают обвинения в агрессии в отношении Украины и военной поддержке воюющих там сепаратистов.
Недавно европейские страны осудили замену российским судом Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". В Брюсселе вердикт назвали политизированным. Также ЕС потребовал немедленного освобождения всех задержанных на протестах в поддержку Навального активистов, а также самого основателя Фонда борьбы с коррупцией и критика Кремля.
Жителя Абхазии приговорили к девяти годам тюрьмы за изнасилование россиянки
Жителя самопровозглашенной республики Абхазии Эдгара Абухба приговорили к девяти годам лишения свободы за изнасилование и ограбление гражданки России. Преступление было совершено 31 июля 2019 года.
Судья Сухумского городского суда Екатерина Тыркба огласила вводную и резолютивную части приговора накануне. На сайте суда сообщается, что Абухба признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных четырьмя статьями абхазского Уголовного кодекса.
«По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Сторона обвинения просила назначить Эдгару Абухба за инкриминируемые ему преступления 16 лет лишения свободы, а представитель потерпевшего – 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Гражданский иск, заявленный потерпевшей, удовлетворен частично: от осуждённого подлежит взысканию 1 148 800 рублей», – говорится в заявлении.
В суде пояснили, что лицу, совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте, не может быть назначено наказание более 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
«Вышеуказанный приговор Сухумского городского суда может быть обжалован сторонами в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия. Эдгар Абухба считается невиновным до вступления вышеуказанного приговора в законную силу», – заявили в суде.
Отметим, что в январе текущего года посол России в Сухуми Алексей Двинянин говорил о затягивании судебного процесса. Он назвал действия судьи «судебным произволом».
Руководитель аппарата Верховного суда Абхазии Джемал Гогия, прокомментировавший заявление Двинянина в интервью «Эху Кавказа», был уволен с занимаемой должности.
Гахеладзе находится в незаконном заключении на основании абсурдных обвинений – СГБ Грузии
В Службе Государственной безопасности (СГБ) Грузии прокомментировали решение Верховного суда самопровозглашенной республики Южная Осетия, приговорившего гражданина Грузии Зазу Гахеладзе к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.
В Тбилиси говорят, что Гахеладзе находится в незаконном заключении на основании абсурдных обвинений, а «силовые и незаконные действия» по отношению к нему были неоднократно осуждены международным сообществом.
«Незаконное решение т.н. суда оккупированного Цхинвали еще раз обличило всю негуманную и преступную суть процессов, сопутствующих оккупации, ответственность за которую полностью ложится на Российскую Федерацию, осуществляющую эффективный контроль на оккупированных территориях.
С первого же дня незаконного заключения Зазы Гахеладзе центральные власти используют все действующие механизмы. Кроме того, данный вопрос является одним из важнейших компонентов в повестке дня наших международных партнёров. Совместными усилиями делается все для того, чтобы находящийся в незаконном заключении Заза Гахеладзе вернулся к своей семье», – говорится в заявлении.
- Российские военные задержали жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- В декабре прошлого года цхинвальский суд продлил арест гражданина Грузии на два месяца. В ходе очередного раунда Женевских дискуссий власти Грузии потребовали немедленного освобождения Гахеладзе. Освобождения Гахеладзе требуют и международные партнеры Грузии.
- Югоосетинский Верховный суд приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по обеим статьям обвинения – статья 317 уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).
Зазу Гахеладзе в Цхинвали приговорили к 12.5 годам лишения свободы
Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия приговорил гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы.
Гахеладзе признали виновным по обеим статьям обвинения – статья 317 уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).
По информации корреспондента «Эха Кавказа», сторона обвинения требовала наказания в виде 14 лет лишения свободы. Приговор судьи Наны Гагиевой подлежит обжалованию в коллегии Верховного суда.
Российские военные задержали Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
В декабре прошлого года цхинвальский суд продлил арест гражданина Грузии на два месяца. В ходе очередного раунда Женевских дискуссий власти Грузии потребовали немедленного освобождения Гахеладзе. Освобождения Гахеладзе требуют и международные партнеры Грузии.
Бибилов встретился с делегацией российских парламентариев
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов встретился с прибывшей в Цхинвали делегацией российских парламентариев во главе с председателем Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константином Косачевым.
«Каждый из вас принял огромное участие в становлении республики, находился рядом с ней в тяжелые времена», – заявил Бибилов.
Он выразил надежду, что «парламентские связи возродятся после короткой паузы, которая была вызвана пандемией, и задачи по развитию межличностных и межпарламентских отношений продолжат свое развитие».
Константин Косачев отметил, что делегация приехала в Южную Осетию по поручению руководства обеих палат Федерального собрания.
«То, что сегодня парламент (Южной Осетии) не работает, мешает продвижению и развитию наших совместных проектов, в том числе принятию бюджета. Решения, принимаемые нами на любых уровнях, должны доходить до народа Южной Осетии», – сказал он.
По информации агентства «Рес», Косачев также отметил, что члены делегации намерены призвать югоосетинских парламентариев к «созидательной работе». Он подчеркнул, что Совет Федерации заинтересован в «поступательном развитии Южной Осетии, когда в республике полноценно работают все институты власти».
- В состав делегации, прибывшей в Цхинвали, также входят сенаторы Совета Федерации Крым Казаноков и Олег Селезнев, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев, а также ответственный и сопровождающий сотрудник от аппарата Совета Федерации Михаил Синицин.
Нику Мелия вызвали в Генпрокуратуру Грузии из-за невыплаты залога
Лидер «Единого национального движения» (ЕНД) Ника Мелия вызван в Генеральную прокуратуру Грузии. Ведомство планирует предупредить политика о последствиях несоблюдения условий залога, установленного в качестве меры пресечения.
Отметим, что Мелия обвиняют в руководстве и участии в групповом насилии на акции протеста 20-21 июня 2019 года. По решению Тбилисского городского суда, ему был определен залог в размере 30 000 лари, и дополнительные ограничительные меры, в том числе электронный мониторинг, – пишет Первый канал Грузии.
«1 ноября 2020 года, выступая с публичным заявлением в месте массового собрания, обвиняемый Никанор Мелия снял наложенный на него на основании решения суда браслет электронного наблюдения, что практически исключило наличие наложенных юридических гарантий надлежащего правового поведения. Соответственно, по запросу прокуратуры было затребовано ужесточение меры пресечения, в частности, увеличение размер залога до 100 000 лари. Согласно постановлению Тбилисского городского суда от 3 ноября 2020 года, ранее применявшаяся к обвиняемому Никанору Мелия мера пресечения была ужесточена, а размер залога увеличен на 40 000 лари», – заявили в прокуратуре.
По данным ведомства, Ника Мелия не выплатил залог в сроки, установленные судом.
«На основании вышеизложенного в отношении Никанора Мелия будет оформлен протокол, в соответствии с которым ему будет предоставлен дополнительный недельный период для выплаты залога. Также ему будет уточнено, что в случае неуплаты залога или в случае, если он не предоставит залог с равноценным недвижимым имуществом, обвинение обратится в суд с просьбой изменить избранную для него меру пресечения на лишение свободы», – заявили в прокуратуре.
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