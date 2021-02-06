573 человека оштрафовали в Грузии за нарушение ковид-ограничений

Евросоюз осудил решение России выслать трех дипломатов из стран ЕС, о которой российский МИД объявил в пятницу. Германия - одна из стран, дипломаты которых были объявлены persona non grata - пригрозила Москве ответными мерами в случае, если решение о высылке не будет пересмотрено.

Российский МИД обвинил сотрудников консульств Польши и Швеции и посольства Германии в том, что они участвовали акциях протеста сторонников российского оппозиционера Алексея Навального.

Германия, Польша и Швеция заявили, что их дипломаты не допустили никаких нарушений и в несогласованных акциях не участвовали.

Пресс-секретарь главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля подтвердил, что Боррель узнал о предстоящей высылке дипломатов во время встречи в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым. «Высокий представитель решительно осудил эту новость» - сказано в заявлении.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что власти Германии «не оставят без ответа» высылку своего дипломата из России в случае, если Москва не изменит своего решения. По его словам, решение России наносит «еще больший вред отношениям с Европой». Ситуацию прокомментировала и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она назвала высылку неоправданной.

На пресс-конференции после встречи в пятницу с президентом Франции Эммануэлем Макроном Меркель также затронула тему возможного расширения санкций против России - в связи с отравлением и арестом Навального, а также высылкой дипломатов. «В свете событий в России... оставляем за собой продолжить принятие санкций, прежде всего, в отношении конкретных лиц» - сказала она, подчеркнув, что по вопросу о сооружении газопровода «Северный поток-2» позиция германского правительства о том, что он должен быть достроен, «на данный момент» не меняется. Меркель также подчеркнула, что с Россией необходимо продолжать вести диалог.

Страны ЕС осудили арест Навального и замену ему условного срока на реальный, а также задержания участников демонстраций в его поддержку и полицейское насилие в России. Как подчеркнул Боррель в ходе визита в Москву, в марте в ЕС должно состояться обсуждение о стратегии отношений с Россией в свете последних событий.